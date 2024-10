Psihologia în trading

Timp de citire: 4 minute(s)

Tradingul nu este un drum ușor și, în calitate de trader, trebuie să fii pregătit pentru o gamă largă de emoții care te pot cuprinde în timpul aventurii tale pe piețele financiare. Este cale scurtă de la entuziasm la tristețe și de la fericire la dezamăgire. Imaginează-ți ce s-ar putea întâmpla cu emoțiile tale atunci când o tranzacție care a fost pe un profit uriaș cade spre stop loss într-o secundă. O astfel de situație poate apărea destul de des și asta îți afectează atiudinea. Obiectivul principal al unui trader este acela de a-și stăpâni emoțiile și să se țină de plan, ceea ce ar trebuie să minimizeze atât efectul emoțiilor pozitive cât și cel al emoțiilor negative.

Puterea minții Traderii profesioniști de succes știu că cel mai mare dușman al lor este propria minte. Emoțiile de teamă și lăcomie sunt mai puternice decât orice forțe ce mișcă piețele în ce privește generarea de pierderi. Problemele nerezolvate din trecut ale unui trader pot reapărea atunci când este plictisit, speriat, îngrijorat, sau când se gândește la orice i-ar putea aminti de aceste evenimente neuitate în mod subconstient. Psihologia tradingului este recunoscută ca fiind o problemă majoră în menținerea unei cariere în trading. Din acest motiv, traderii care sunt dedicați succesului pe termen lung încearcă să gestioneze problemele lor psihologice și emoționale și să-și dezvolte disciplina de sine. Acest tip de activitate este la fel de necesară ca și munca de cercetare și faza de dezvoltare în cariera unui trader. Iată câteva capcane emoționale ce pot fi întâlnite atunci când tranzacționezi și cum le poți învinge Speranța Orice trader speră că tranzacțiile sale vor fi de succes și că a estimat și înțeles corect piețele. Însă speranța poate fi înșelătoare, în special atunci când prețurile încep să se miște împotriva ta. Fii conștient de asta și ține-te de strategia ta. Atunci când prețurile se mișcă într-o direcție care demonstrează că raționamentul deschiderii unei tranzacții a fost greșit, ar trebui să închizi tranzacția la cel mai bun preț posibil. Există întotdeauna șansa ca o astfel de tranzacție să revină pe profit, dar, să fim sinceri, nu este un basm - este mai bine să închizi tranzacția mai devreme decât să o menții pentru a vedea cum cade spre Stop Loss. Teama Să-ți fie teamă să intri într-o tranzacție este un lucru obișnuit, în special pentru traderii începători. Cea mai mare parte din această teamă provine din gândul de a nu suferi o pierdere. Dar trebuie să accepți că pierderile sunt inevitabile atunci când tranzacționezi și nu ar trebui să lași teama să te împiedice să profiți de o oportunitate mare. Dacă în continuare îți este teamă să tranzacționezi, poate că ar fi bine să ai în vedere perioade mai lungi de timp. Reține faptul că tradingul este despre probabilitate - când analizezi piața, cauți o potențială tranzacție care va avea șanse mai mari de succes decât de înfrângere. Așa că, atunci când ai o astfel de oportunitate, de ce să-ți fie teamă? Acordă-ți o șansă - după cum am spus, șansele de a atinge profit sunt mai mari decât cele de a atinge o pierdere. Lăcomia Aceasta este, probabil, cea mai problematică emoție în cazul unor traderi. Lăcomia te poate face să urmărești cu agitație piața, să începi să pierzi și să nu oprești pierderile, să tranzacționezi excesiv sau, în cel mai rău caz, să nu te ții de strategia ta. Crează un plan de trading și ține-te de el. Unii traderi simt că-și urmează mai bine propriile reguli atunci când le notează - în acest fel, ai memoria vizuală a acestora de fiecare dată când deschizi o poziție nouă. Avantaje și dezavantaje Dacă piețele își schimbă tiparele de trend și volatilitate în timp, traderii nu își ating niciodată nivelul maxim de cunoștințe. Există perioade în care ciclurile pieței se schimbă și tiparele noi nu au fost încă asimilate. Este, de asemenea, posibil ca aceste perioade să însemne și o reducere a profiturilor unui trader. Ceea ce este important este să supraviețuiești acestor suișuri și coborâșuri de performanță printr-un management al riscului proactiv, un plan prudent de economii și determinarea de a nu te traumatiza, refuzându-ți noi învâțăminte. O metodă excelentă de a prezice succesul unui trader pe termen-lung este abilitatea sa de a se pregăti pentru momentele neproductive chiar și în momentele în care rezultatele sale sunt bune.

Planul de trading poate fi răspunsul Tranzacționarea poate fi necruțătoare cu emoțiile tale, în special atunci când prețurile se mișcă rapid și tu ești martor la fluctuația rapidă a profiturilor sau pierderilor tale. Impactul emoțiilor tale te poate conduce la deschiderea tranzacțiilor la impuls, situație în care emoțiile tale preiau controlul împotriva logicii sau a raționalului. De aceea, crearea unui plan de tranzacționare poate fi extrem de utilă în menținerea atenției pe strategia ta pentru fiecare tranzacție. Imaginează-ți că te bazezi pe o anumită strategie în luarea deciziilor. Într-o astfel de situație, vei deschide sau închide o tranzacție în momentul în care apare un anumit semnal, doar când semnalul apare. Dacă te ții de plan, nu mai este loc de emoții. Lasă emoțiile deoparte Cel mai bun mod de a te proteja impotriva impactului negativ al emoțiilor în deciziile de trading este de a trata activitatea de trading ca pe o afacere. E recomandat să creezi un plan detaliat și o strategie pe care să fie bazată fiecare tranzacție pe care o faci și să te ții de regulile planului tău. Chiar și cei mai buni traderi înregistrează pierderi. Ele fac parte din viața unui trader. Cel mai important lucru este ca atunci când ai o pierdere, să înveți din asta și să nu repeți greșelile, profitând mai departe de următoarea oportunitate.

