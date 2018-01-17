Psihologia în tranzacționare

Tranzacționarea poate să te determine să îți controlezi mai greu emoțiile, mai ales atunci când piața devine volatilă și observi cum profiturile sau pierderile fluctuează rapid. Impactul asupra emoțiilor te poate determina să activezi tranzacții din impuls, caz în care emoțiile depășesc logica sau raționalitatea. Acesta este motivul pentru care crearea unui plan de tranzacționare este necesar întrucât te ajută să rămâi concentrat pe fiecare tranzacție. Mai departe sunt descrise cele mai frecvente capcane emoționale și modalitățile prin care poți încerca să le depășești:

Speranță Orice trader speră că tranzacțiile lui vor avea succes. Speranța poate fi înșelătoare, mai ales atunci când ai tranzacții care înregistrează pierderi. Este important să fii conștient de acest lucru și să-ți respecți strategia pas cu pas. Atunci când prețul evoluează într-o direcție nefavorabilă tranzacției tale este important să cauți cel mai bun moment de închidere a unei tranzacții. Teamă Să-ți fie teamă să plasezi o tranzacție este un lucru destul de comun, mai ales pentru începători. Cea mai mare parte a fricii de tranzacționare provine din riscul de a pierde bani. Trebuie însă să accepți că a pierde bani poate fi un lucru firesc și nu ar trebui să permiți fricii să te împiedice să profiți de o oportunitate. Lăcomie Aceasta este probabil cea mai dăunătoare emoție pe care un trader o poate experimenta. Lăcomia te poate determina să găsești cele mai nepotrivite momente pentru a activa o tranzacție, să încasezi pierderi și, în cel mai rău caz, te poate determina să uiți de strategia stabilită la început. Este importantă să nu depășești limitele planului inițial de tranzacționare. Poți încerca să le scrii pe hârtie astfel încât să le poți vizualiza înainte să deschizi o tranzacție. Scapă de emoții! Cea mai bună metodă de a scăpa de emoțiile care au un impact negativ asupra tranzacțiilor tale este aceea de a trata tradingul ca pe un business. Este necesar să compui un plan detaliat de tranzacționare și o strategie care să stea la baza fiecărei tranzacții pe care o deschizi. Cel mai important lucru pe care îl poți face atunci când marchezi o pierdere este acela de a învăța din această situație astfel încât să nu mai repeți aceeași greșeală în viitor și să poți trece mai departe în căutarea unor noi oportunități de tranzacționare.

