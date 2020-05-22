Timp de citire: 12 minute(s)

De reținut, aceste aspectele psihologice ale tranzacționării sunt asociate oricărei piețe, fie că este vorba de CFD-uri cu activ suport pe acțiuni, ETF-uri, Forex, indici, mărfuri, criptomonede sau Acțiuni Clasice și ETF-uri.

Psihologia investițională este un element esențial care însoțește fiecare trader. Investitorii adesea subestimează impactul emoțiilor asupra comportamentului lor de tranzacționare și îl consideră irelevant. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr, pentru că emoțiile joacă un rol activ în procesul de luare a deciziilor, nu numai la plasarea ordinelor, ci și la evaluarea momentului închiderii unor tranzacții. Obiectivul principal al celor care tranzacționează ar trebui să fie, așadar, în mod cert, controlul emoțiilor și respectarea unui plan bine definit.

Capcanele în investiții

Fiecare investitor, indiferent dacă are experiență pe piață sau este doar la început de drum, ar trebui să se pregătească în mod corespunzător pentru operațiunile de trading, deoarece riscurile trebuie întotdeauna limitate. De fapt, fiecare etapă a procesului de luare a deciziilor va avea capcane psihologice, iar conștientizarea existenței lor poate ajuta la luarea de măsuri adecvate. În acest sens, merită luate în considerare următoarele aspecte:

Fondurile investite

Principala regulă este să investești doar banii de care dispui. Atunci când investești banii tăi, ești pe deplin responsabil pentru deciziile tale, știind că doar tu vei suporta consecințele, indiferent dacă sunt pozitive sau negative.

A investi banii altcuiva implică o abordare psihologică complet diferită. Există o anumită presiune pentru îndeplinirea corectă a sarcinii, însoțită de o serie întreagă de emoții negative care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor investiționale.

Mecanismul efectului de levier permite traderilor să înceapă cu o sumă relativ redusă și face tranzacționarea pe piața CFD accesibilă aproape tuturor, nu doar instituțiilor financiare. Totuși, ar trebui ca sumele pe care intenționezi să le investești să fie din fondurile extra, astfel încât pierderea acestora, în cel mai sumbru scenariu, să nu îți afecteze stilul de viață.

A investi o sumă prea mare de bani poate reprezenta o acțiune în detrimentul activității de tranzacționare, în principal din cauza creșterii presiunii, dar și a faptului că, în caz de eșec, finanțele tale pot avea grav de suferit.

Alegerea pieței

Un alt pas cheie în a te pregăti pentru activitatea de trading, în mod informat, este reprezentat de selectarea instrumentelor potrivite stilului tău. Diversificarea (adică alocarea fondurilor în diferite investiții) este un lucru bun, atât timp cât se efectuează corect, deoarece traderii reușesc să facă adesea greșeala unei diversificări excesive sau inadecvate. Trebuie reținut că, împărțirea riscului la un număr mare de instrumente și menținerea prea multor poziții deschise te va împiedica să gestionezi eficient tranzacțiile și să reacționezi rapid.

Numărul și frecvența pozițiilor deschise

Dacă activitatea de tranzacționare nu este ocupația principală a unui investitor, analiza mai mult de 3 sau 4 instrumente în același timp poate fi dificilă. Tranzacțiile ar trebui efectuate după analiza atentă a pieței, iar gestionarea lor corectă este esențială. Scopul acestor eforturi este de a reduce nu numai riscul, ci și efectul emoțiilor negative asupra tranzacționării.

Un trader este adesea predispus unei luări de decizii impulsive, mai ales din cauza mișcărilor volatile prezente pe un instrument. Traderul poate încerca să exploateze volatilitatea, sperând să obțină rapid profit. De multe ori, un astfel de comportament se dovedește a fi neinspirat, deoarece plasarea tranzacției nu este bazată pe o strategie clară și, cel mai probabil, riscul nu este limitat într-un mod corect.

Activarea prea multor poziții și menținerea lor deschise se poate dovedi a fi o altă capcană. Fără a lua o pauză de la tranzacționare, nu vei putea să te distanțezi și să privești piața dintr-o altă perspectivă. „Amintește-ți, obiectivul tău este să tranzacționezi corect, nu să tranzacționezi des”, Alexander Elder.

Emoțiile în activitatea de trading

Emoțiile reprezintă o parte integrată a tranzacționării. Fie că apar în situații pozitive sau negative, acestea pot influența investitorul să întreprindă acțiuni riscante. Cunoașterea existenței și recunoașterea impactului lor asupra luării deciziilor pot fi esențiale în luarea de măsuri pentru a le elimina din peisaj.

Frica

Frica este, adesea, experimentată de traderi, în special de către cei începători. Aceasta este exprimată, în primul rând, prin teama de eșec sau pierdere. Motivul principal al apariției fricii este lipsa de experiență, lipsa de cunoștințe sau dorința de a face bani rapid. De asemenea, traderii experimentează frica de a nu rata oportunități sau teama de ce ar putea spune alții despre ei. În mod normal, oamenii evită acțiunile de care se pot simți rușinați, în timp ce le caută pe cele cu care se pot mândri.

Frica afectează negativ percepția pieței și raționalitatea deciziilor. Elementul cheie care te va ajuta să reduci impactul său asupra investițiilor este să accepți pierderea. Trebuie să îți dai seama că pierderea este o parte integrată a tranzacționării. Obiectivul traderului este diminuarea acesteia printr-o gestionare corectă a riscului, totodată și a tranzacțiilor care ar trebui să fie asigurate prin ordine de tip Stop Loss.

Lăcomia

Acesta este cel mai puternic sentiment, care poate avea cel mai distructiv efect asupra investițiilor. Lăcomia se manifestă, în primul rând, prin acțiunea de urmărire a pieței și menținerea pierderilor, la deschiderea unui număr excesiv de tranzacții sau la deținerea unor poziții profitabile pentru prea mult timp. Aceasta este asociată cu încrederea exacerbată și dorința de a obține profituri cât mai repede posibil, crescând astfel riscul în investiții. Un astfel de comportament reprezintă o consecință a nerespectării unei strategii definite sau nu. O parte crucială a procesului decizional este definirea unui plan de acțiune și, ceea ce este mai dificil, respectarea acestuia.

Speranța

Dacă un trader nu este convins de poziția sa și se bazează pe speranța că a ”citit” corect piața, este probabil să obțină o pierdere, mai degrabă decât profit.

Atunci când piața se deplasează în direcția opusă poziției deschise, există adesea tentația de a menține poziția pierzătoare în speranța că situația se va întoarce și, eventual, trade-ul va începe să aducă profit. Este crucial să îți respecți propria strategie de tranzacționare și să reduci pierderile chiar de la început. Astfel poți renunța la decizia greșită și poți continua să tranzacționezi.

Graba

Nerăbdare se manifestă prin luarea deciziilor atunci când sunt îndeplinite doar câteva criterii de deschidere a unei poziții sau reticența de a aștepta tranzacții cu o probabilitate mai mare. Acest lucru se poate datora fricii de a pierde o mișcare semnificativă sau pur și simplu de plictiseală. Acționând în vâltoarea momentului, se poate întâmpla în absența unei metode clar definite sau poate indica o problemă de controlul al emoțiilor. Așteptând momentul potrivit, conform criteriilor alese, poate reprezenta cheia succesului tău.

Încrederea excesivă în sine

Lipsa de încredere în sine poate provoca teama de a deschide poziții, ceea ce înseamnă atât lipsa pierderilor, dar totodată și lipsa profiturilor. Pe de altă parte, încrederea exagerată duce la o asumare excesivă a riscurilor.

Stima de sine a unui trader crește cel mai adesea după finalizarea unei tranzacții cu un profit excepțional de mare sau după o perioadă lungă de marcare a profitului. În astfel de circumstanțe, traderii câștigă încredere, ceea ce, în același timp, poate submina raționalitatea deciziilor lor:

tranzacționează mai des,

plasează ordine cu volume mult mai mari decât de obicei,

deschid tranzacții care nu sunt conform strategiei stabilite.

În astfel de cazuri, traderul devine deseori euforic, crezând că știe tot ce trebuie să știe despre tranzacționare și nu va mai experimenta niciodată o pierdere, analizează mai rar piața și ignoră semnalele care ar putea ajuta la identificarea evoluției ulterioare a prețului. Încrederea exacerbată este de obicei determinată de experiențe pozitive și poate duce la orbire și la o serie de greșeli care pot avea un efect negativ asupra investițiilor.

Într-o astfel de situație, merită să faci pur și simplu o pauză de la tranzacționare, să te dai un pas înapoi și să analizezi acțiunile întreprinse până în acel moment în contextul strategiei definite.

Dorința de a recupera pierderile anterioare

Când un trader se confruntă cu un eșec, după o serie de tranzacții nereușite sau o pierdere mare în cazul unei tranzacții, emoțiile negative sunt readuse la viață. Dorința de a compensa pierderile cât mai repede vine fără o planificare corespunzătoare a acțiunilor ulteriore. Motivul poate fi neacceptarea riscurilor inerente procesului de tranzacționare. În această situație, traderul este predispus să acționeze impulsiv, fără analize adecvate, să crească expunerea de capital și, astfel, să amplifice riscul. ”Omul învață cel mai mult din greșeli, nu din reușite” Paul Tudor Jones.

Ca și în cazul precedent, cel mai bine este să faci o pauză și să cauți o soluție de ieșire, cu mintea limpede. De asemenea, este necesar să accepți că direcția în care evoluează prețul nu este întotdeauna clară și că riscul trebuie gestionat corespunzător.

Cele mai periculoase greșeli

Lipsa planificării

A începe să investești fără a avea o strategie clară este una dintre cele mai frecvente greșeli. Trebuie doar să îți răspunzi la câteva întrebări cheie:

- scenariu negativ:

ce vei face dacă piața începe să evolueze în direcția în care nu îți dorești?

când vei închide poziția?

ce pierdere ești pregătit să accepți în cazul unei singure tranzacții?

- scenariu pozitiv:

ce vei face dacă piața se va mișca în direcția dorită de tine?

ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI *Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

când vei închide tranzacția?

ce profit ești capabil să accepți pentru o singură tranzacție?

Este extrem de important să îți clarifici obiectivul pe care îl dorești, definind atât evoluțiile pozitive, cât și pe cele negative. Stabilirea unei ținte de profit și a unui nivel de limitare a pierderii elimină impactul emoțiilor negative asupra tranzacționării.

Păstrarea pozițiilor pierzătoarea și închiderea prematură a celor câștigătoare

Regula de aur a tranzacționării este: „Lasă profiturile să curgă și redu pierderile cât mai devreme”. Este greu să nu fii de acord cu ea, dar nu este ușor să o urmezi. Mulți traderi, deși sunt bine pregătiți, nu sunt în măsură să își închidă tranzacțiile la timp, indiferent dacă marchează profituri sau pierderi.

Atunci când o tranzacție este pe profit, traderii deseori închid tranzacția înainte de a atinge nivelul stabilit, de teamă ca situația să nu se schimbe, reducând astfel profiturile potențiale. Obținerea unui profit mic este mai bună pentru ei decât perspectiva de a suferi orice pierdere.

NOTĂ: Pe de altă parte, însă, când o poziție se dovedește profitabilă, poate apărea lăcomia și dorința de a obține un profit și mai mare. Ar trebui să fii conștient că piața se poate întoarce, în orice moment, împotriva ta, iar prețul să nu revină curând la nivelul la care ai planificat închiderea tranzacției. Pe măsură ce aștepți să ajungă din nou la acel nivel, s-ar putea să fii dezamăgit și, ceea ce este mai important, profitul tău să se transforme într-o pierdere.

Cu toate acestea, atunci când o tranzacție generează o pierdere, este chiar mai dificil să decizi închiderea acesteia. Mulți traderi nu își pot asuma greșeala și nu închid tranzacția pierzătoare la momentul potrivit, ceea ce, de obicei, duce la pierderi și mai mari.

“Unul dintre cele mai frecvente motive pentru a menține o poziție deschisă este reprezentat de ideea că prețurile vor crește în cele din urmă. Această atitudine își poate avea originea într-o serie de defecte psihologice, variind de la excesul de optimism și încredere, până la credința că rezultatele bune se datorează abilităților, iar cele nefavorabile sunt cauzate pur și simplu de ghinion." „Arta speculației după ani” Zenon Komar; Linia Warszawa 2011 pagina 68, volumul 1.

Mutarea sau lipsa ordinului Stop Loss

Asigurarea corectă a pozițiilor joacă un rol esențial în tranzacționare. Îți permite să-ți setezi o pierdere acceptabilă în cazul evoluțiilor nefavorabile ale pieței. Respectarea regulilor stabilite îți oferă posibilitatea de a-ți reduce pierderile, stresul și îți permite să te concentrezi asupra obiectivelor de investiții viitoare.

În tranzacționare, este esențial să accepți riscul, având în minte următoarele:

"Accept că îmi asum riscurile în mod regulat,

Accept că fiecare tranzacție duce la un rezultat incert,

Accept că pot pierde bani chiar și folosind cel mai bun semnal de tranzacționare,

Sunt trader și îmi asum riscuri pentru a obține profit. Dacă nu sunt în măsură să-mi asum un risc, cu siguranță nu voi face niciun ban.” („Psihologia comerțului eficient”, Steve Ward, Poznań 2015, p. 186)

Reține: mutarea unui ordin Stop Loss în speranța că situația se va inversa, înseamnă că accepți potențiala creștere a pierderii. O astfel de acțiune înseamnă timp, pentru că ești blocat într-o tranzacție nedorită și, în plus, nevoia de bani, deoarece capitalul care ar putea fi utilizat pentru alte tranzacții scade, generând astfel emoții negative care pot agrava deja situația.

Reducerea pierderilor

Când o poziție generează o pierdere, traderii decid adesea să o reducă în loc să o închidă. Medierea unei poziții pierzătoare înseamnă că traderul deschide în continuare poziții de cumpărare pe o piață în scădere. Acest lucru se întâmplă când traderul nu își acceptă greșeala și pierderea, agravând și mai mult situația. Astfel, mânia și frustrarea pot contribui la pierderea suplimentară de capital. Aceasta este o practică foarte periculoasă, care de obicei, ”devastează” contul de tranzacționare.

Overleveraging

Efectul de levier reprezintă fundația tranzacționării în marjă. Acesta oferă posibilitatea de a obține profituri spectaculoase, dar și, în caz contrar, de a suferi pierderi semnificative. Cu toate acestea, deschiderea pozițiilor prea mari în raport cu capitalul deținut poate duce la operațiunea de overleveraging. Acest lucru are loc din cauza unei gestionări deficitare a capitalului și, utilizând un astfel de mecanism, poți lichida rapid contul de investiții.

Greșelile descrise mai sus sunt cele mai frecvente în rândul investitorilor. Deși XTB aplică mecanismul de protecție a balanței negative, care asigură investitorul că pierderea nu depășește depozitul, acest lucru nu-l scutește de obligația de a-și gestiona în mod corespunzător capitalul, de a-și limita riscurile și de a-și controla emoțiile, care, uneori, ar putea fi un consilier neinspirat.

Provocări

Planul de tranzacționare

Construirea unui plan de tranzacționare nu trebuie să fie complicată, ci trebuie doar adaptată abilităților tale individuale, personalității și capacităților financiare.

Elementele unui plan de tranzacționare:

determinarea condițiilor care trebuie respectate pentru a iniția o tranzacție. Aceasta ar putea include, de exemplu, o spargere a unui nivel important, o formațiune de prețuri sau un alt semnal de analiză tehnică. Când folosești analiza tehnică este indicat ca direcția mișcării să fie confirmată de mai multe instrumente;

ajustarea volumului tranzacționat la capitalul deținut, determinarea raportului risc/profit,

asigurarea unei tranzacții prin setarea unui nivel de Stop Loss - pe platforma xStation, Stop Loss-ul poate fi definit prin stabilirea unui nivel de preț, la o distanță în pips sau o valoare nominală,

determinarea nivelului de închidere a unei tranzacții profitabile,

înregistrarea emoțiilor care au însoțit tranzacția. Rezultatul unei tranzacții finalizate poate avea un impact semnificativ asupra comportamentului ulterior al traderului. Dacă tranzacția se închide pe profit, traderul câștigă încredere și este mai dispus să își asume riscuri. Dar, în cazul în care trade-ul a avut ca rezultat o pierdere, investitorul poate deveni supărat și frustrat și va dori să recupereze cât mai curând posibil pierderea, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile strategiei.

Dezvoltarea unui plan de tranzacționare reprezintă doar jumătate din calea spre succes; este mult mai dificil să te ții de el și să faci acest lucru într-un mod consecvent. Mulți traderi își atașează planul de tranzacționare de ecranul computerului sau pe birou, astfel încât îl au întotdeauna în cadru, precum un ghid.

Disciplină

Disciplina este capacitatea de a acționa consecvent, în conformitate cu obiectivele stabilite în strategia de investiții dezvoltată. Teza de mai sus conține doi factori cheie necesari pentru a obține un rezultat pozitiv de tranzacționare:

dezvoltarea unei strategii de tranzacționare

implementarea consecventă a acestei strategii

Cele două sunt interdependente - fără strategie nu există disciplină, deoarece nu au fost definite reguli și principii specifice.

Lipsa de consecvență în implementarea unei strategii poate fi cauzată de mai multe aspecte:

strategia dezvoltată de trader nu reflectă adevăratele sale aptitudini de tranzacționare, de ex. identificându-se în mod incorect ca trader intraday sau investitor pe termen lung,

plictiseala, oboseala ca urmare a așteptării semnalului de tranzacționare și apoi lipsa de concentrare poate afecta plasarea ordinelor care astfel nu sunt conforme strategiei,

situația financiară - tratarea investiției ca principală sursă de venit duce la stres, lucru care facilitează apariția emoțiilor negative. Este important să ne amintim că numai banii care reprezintă un excedent financiar ar trebui folosiți pentru tranzacționare, iar pierderea posibilă a acestuia nu ar trebui să compromită calitatea vieții,

emoțiile care au fost deja descrise anterior pot aduce dezordine și chiar haos în tranzacționare, iar mai departe te pot face să pierzi controlul.

Rezumat

Emoțiile, fără îndoială, au un impact puternic asupra tranzacționării. Ele ies la iveală nu numai într-o situație amenințătoare, când tranzacțiile sunt în pierdere, dar și atunci când obținem rezultate bune. Emoțiile extreme, cum ar fi furia, frustrarea sau euforia încurajează luarea deciziilor bazate pe impulsuri care, în multe cazuri, se dovedesc a fi greșite. Este important să te analizezi și să încerci să anticipezi momentele periculoase. Dacă emoțiile devin prea intense în procesul de luare a deciziilor, este bine să faci o pauză, un pas în spate, ca apoi să poți analiza piața cu mintea limpede. Acest lucru te va ajuta cel mai probabil să suprimi emoțiile negative și să analizezi mai realist situația.

Afirmația potrivit căreia existența unei strategii de investiții și punerea ei în aplicare în mod consecvent, citată în mod repetat în acest articol, poate părea un clișeu, însă marea majoritate a traderilor cu experiență susțin că efectele combinate ale acestor două elemente sunt necesare pentru a obține rezultate pozitive în trading.