Analiza Tehnică - Instrumentele de baza

Timp de citire: 9 minute(s)

Investitorii fac cel mai adesea tranzacții pe baza analizei tehnice sau fundamentale. Analiza tehnică este o disciplină de tranzacționare utilizată pentru evaluarea investițiilor și identificarea oportunităților de tranzacționare prin analiza tendințelor statistice colectate din activitatea de tranzacționare, cum ar fi mișcarea prețului și volumul. Pregătirea adecvată pentru investiții și analiza situației pieței este un element necesar pentru a începe o investiție pe piețele financiare.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Ce este analiza tehnică? Analiza tehnică este o metodă larg recunoscută de analiză a graficelor care vizează prognozarea prețurilor viitoare ale acțiunilor, valutelor sau mărfurilor. În ce se deosebește de analiza fundamentală? Ambele abordări, practic, diferă complet. Analiza fundamentală nu este cea mai simplă, deoarece, de exemplu, în cazul unei companii listate la bursă, aceasta include informații despre mediul global, macroeconomic, regional și industrial, precum și rapoarte publicate de companie. Cu toate acestea, atunci când folosim analize tehnice, ne interesează doar mișcarea prețului și modul în care s-a comportat în trecut. Datorită acestor informații, putem determina mișcări viitoare ale prețului unei companii, monedei sau altor active financiare. Analiza tehnică se bazează pe 3 principii majore: piața include totul - prețul actual al pieței ia în considerare toate informațiile disponibile despre o anumită acțiune, situația micro și macroeconomică, precum și condițiile politice și economice

mișcarea prețurilor într-o tendință - prețurile urmează tendințe specifice (ascendent, descendent sau lateral) până când există semnale clare care indică o inversare a tendinței.

istoria se repetă - analiza tehnică se concentrează pe prezicerea mișcărilor viitoare de preț pe baza istoriei, această presupunere se bazează pe repetarea anumitor tipare în timp Tipuri de grafice Atunci când analizează graficele instrumentelor financiare individuale, investitorii se lovesc cel mai adesea de trei tipuri de grafice - tip linie, tip bară și tip lumânare japoneză.

Graficul de tip linie este instrumentul cel mai rudimentar pentru prezentarea mișcărilor de preț, conține cele mai puține informații, dar este cel mai lizibil. Este cel mai des folosit atunci când se analizează tendințele pe termen lung. Exemplu de grafic de tip linie, Sursă: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor.

Graficele cu bare și lumânări japoneze conțin mult mai multe informații decât un grafic de tip linie. Atât barele, cât și lumânările japoneze arată prețul de deschidere al unui anumit interval, prețul de închidere, precum și intervalul de fluctuație a prețului în acea perioadă de timp. Din acest motiv, graficele de bare și lumânări japoneze sunt cele mai des utilizate pentru a efectua analize tehnice. Exemplu de grafic de tip bară, Sursă: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Grafic cu lumânări japoneze, Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Trend

Un trend, în termenii cât mai simpli, este direcție generală în care evoluează sau se modifică prețul unui activ. Dacă cumpărătorii au un avantaj - atunci avem de-a face cu o tendință ascendentă

Dacă vânzătorii au un avantaj - atunci avem de-a face cu o tendință descendentă

Dacă forțele pieței se echilibrează reciproc, atunci vorbim de o tendință laterală. Un trend ascendent are loc atunci când graficul arată o secvență de maxime și minime în creștere. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Un tred descendent apare atunci când graficul arată o secvență de maxime și minime în scădere. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Avem de-a face cu o evoluție liniară atunci când nu există o secvență clară pe grafic, prețul se deplasează în sus și în jos, rămânând într-un interval de tranzacționare. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Instrumentele de bază ale analizei tehnice Folosind câteva principii și instrumente de bază, oricine poate învăța analiză tehnică și poate utiliza rapid aceste cunoștințe pentru a lua decizii de investiții. Familiarizarea cu sensul termenilor de mai jos reprezintă un prim pas important. Formațiuni de lumânări japoneze Formațiunile de lumânări japoneze sunt împărțite în formațiuni de inversare și formațiuni de continuare a trendurilor și vă permit să găsiți puncte de flexiune pe piațe sau semnalează continuare trendului. Formațiunile de lumânări sunt adesea folosite ca un ajutor atât pentru analiza de piață pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cele mai populare formațiuni de continuare a tendințelor: Falling/ Rising three methods - se formează o lumânare verde înaltă într-o tendință ascendentă. Lumânarea înaltă este urmată de un grup de lumânări cu corp mic, care indică o anumită rezistență în tendința actuală. Aceste lumânări sunt, în general, de culoare roșie, dar cel mai important, toate corpurile lor sunt cuprinse în interiorul limitelor primei lumânări înalte de creștere, iar umbrele acestor lumânări se află și ele în acest interval. Deschiderea ultimei lumânări (de obicei a cincea la rând) este peste nivelul minim al corecției din ziua anterioară și se închide cu un nou maxim Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Formațiunea falling three methods - există o tendință descendentă pe piață, care se reflectă în formarea unei lumânări roșii lungi. În următoarele trei sesiuni, se formează lumânări cu corpuri mici, care sunt orientate în direcția opusă tendinței actuale. Cel mai bine este dacă corpurile lumânării din perioada de corectare sunt verzi. Corpurile tuturor acestor lumânări rămân în raza primei lumânări de scădere. Deschiderea următoarei și ultimei lumânări a acestei formațiuni ar trebui să aibă loc aproape de nivelul de închidere al sesiunii anterioare și închiderea acesteia se face la un nou minim. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Cele mai populare formațiuni de inversare a trendului: Bullish / bearish engulfing

Hammer

Shooting star

Morning / evening star Formațiunea bullish / bearish engulfing pattern Sursa: xStation Formațiunea Shooting star. Source: xStation Formațiunea Hammer. Source: xStation Formațiuni de lumânări japoneze - exemple practice În graficul de mai jos se pot observa câteva exemple de formațiuni de lumânări japoneze din cel descrise mai sus. Primul cerc verde este marchează un bullish engulfing, iar al doilea cerc verde marchează o formație de creștere de tip hammer. Primul cerc roșu prezintă modelul bearish engulfing, în timp ce al doilea marchează o formațiune shooting star. Source: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Formațiuni de preț Formațiunile de prețuri sunt modele specifice care pot fi remarcate pe grafic pe orice interval de reprezentare. Acestea permit identificarea punctelor de cotitură de pe piață sau confirmarea continuării mișcării prețurilor. În plus, acestea pot fi utilizate pentru a determina intervalul minim de mișcare a prețului după confirmarea unui model. Cele mai populare modele de continuare a trendului: Cele mai populare formațiuni de prețuri: Steag

Triunghi Exemplu de triunghi, sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Cele mai populare modele de inversare a tendințelor: Double Top

Double Bottom

Head and Shoulders Exemplu de formațiune de tip Head and Shoulders, sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Exemplu de formațiune Double Bottom, sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Medii mobile Un alt instrument de analiză tehnică utilizat frecvent este media mobilă. Este unul dintre indicatorii mai simpli, dar generează adesea semnale foarte bune. Cu toate acestea, necesită o setare adecvată a parametrului principal. De exemplu, atunci când există o tendință puternică pe piață, o medie pe termen scurt va funcționa mai bine. Conform regulii principale, atâta timp cât prețul se situează peste medie, ar trebui să ne așteptăm ca prețul să crească în continuare. Pe de altă parte, dacă prețul rămâne sub medie, atunci tendința descendentă predomină. În exemplul de mai jos, prețul a ricoșat din media mobilă și tendința ascendentă a continuat. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Linii de trend Linia de trend este unul dintre cele mai simple instrumente de analiză tehnică. Exemplul de mai jos prezintă o tendință ascendentă, cu linia de trend care urmărește minimele locale. De regulă, atât timp cât prețul respectă linia, ar trebui să ne așteptăm ca tendința ascendentă să continue. Cu toate acestea, o spargere în jos a acestei linii (săgeata roșie), poate anunța o schimbare potențială a trendului. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Retragerile Fibonacci Folosind instrumentele Fibonacci, se poate măsura gama impulsurilor și corecțiilor individuale. Nivelurile de retragere Fibonacci sunt linii orizontale care indică nivelurile posibile de suport și rezistență din care prețul ar putea inversa direcția. În exemplul de mai jos, a fost măsurat un impuls descendent. Mișcarea de corecție a testat mai întâi retragerea de 38,2%, înainte de a trece mai jos, la retragerea de 61,8%. În acest moment, impulsul ascendent a dispărut, iar prețul a revenit la tendința descendentă principală. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Geometrii de piață – structura 1:1 O altă metodă de analiză a graficelor este așa-numita geometrie a pieței. Se întâmplă adesea ca unele corecții descendente, precum și unele impulsuri ascendente într-o anumită tendință să fie de aceeași mărime sau foarte apropiate. Prin urmare, geometria poate fi utilizată pentru a se alătura tendinței predominante după o corecție sau pentru a marca profituri într-un potențial moment de cotitură Exemplu - aderarea la tendința actuală Exemplul de mai jos arată că prețul respectă mărimea primei corecții descendente de mult timp. De fiecare dată când a fost testată limita inferioară a structurii 1: 1 (dreptunghiul purpuriu), a existat o revenire și prețul a atins un nou maxim local. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Dacă avem în portofoliu poziții long (de cumpărare) și piața reacționează la limita superioară a structurii 1: 1 rezultată din impulsul ascendent anterior, atunci acest nivel poate fi utilizat pentru marcarea profiturilor sau închiderea parțială a poziției. Adesea, extremele locale pot fi determinate cu ajutorul geometriei, care este utilă în special în tranzacționarea pe parcursul zilei. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Zone de suport / rezistență Zonele de suport și rezistență sunt pur și simplu zone orizontale marcate de reacțiile anterioare ale prețului. În cazul unei tendințe ascendente – depășirea maximului recent rezultă în crearea unei zone de reacție, care poate fi apoi folosită ca suport. În acest caz, are loc principiul inversării polarității - după depășirea nivelului de rezistență, ar trebui tratat ca nivel de suport. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Avem de-a face cu o situație similară și într-o tendință descendentă. În cazul în care prețul va scădea sub minimul recent (minim local), atunci acest nivel ar trebui să acționeze ca o rezistență în viitor. Acest lucru este reflectat în exemplul de mai jos. Sursa: xStation5 Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Rezumat Analiza tehnică este o metodă bună de analiză a pieței, dar investitorii trebuie să rețină că niciun indicator tehnic nu este perfect. Niciunul dintre ele nu dă semnale 100% precise. Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că semnalele date de indicatorii pe care îi aleg pot fi uneori înșelătoare. Cu toate acestea, o analiză tehnică bine realizată îți poate îmbunătăți cu siguranță profitabilitatea ca și investitor. În ciuda avantajelor clare, investitorii trebuie să țină cont de faptul că analiza tehnică nu este lipsită de defecte sau limitări. Acest lucru se datorează faptului că acest tip de analiză se bazează doar pe date istorice, adică ceea ce s-a întâmplat deja, și nu oferă niciodată certitudine cu privire la modul în care piața se va comporta în viitor. În unele ocazii poți primi semnale mixte, doi indicatori diferiți vor genera informații contradictorii; adică un indicator ar putea arăta un semnal de cumpărare, în timp ce celălalt ar arăta un semnal de vânzare. Acest lucru ar putea provoca confuzie în deciziile de tranzacționare. În plus, analiza tehnică nu ia în considerare diverse evenimente de piață neașteptate sau informații cheie care vor fi făcute publice și pot avea un impact mare asupra tendinței predominante. Prin urmare, investitorii ar trebui să petreacă ceva timp și eforturi gândindu-se la modul cel mai bun de a gestiona lucrurile dacă piața nu evoluează conform așteptărilor lor.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."