Relative Strength Index (RSI) este un indicator tehnic de tip momentum utilizat pentru a măsura viteza și magnitudinea schimbărilor de preț ale unui instrument financiar. Valorile indicatorului variază între 0 și 100 și sunt frecvent folosite pentru identificarea zonelor de supra-cumpărare și supra-vânzare. Prin analiza nivelurilor RSI, a divergențelor și a intersecției cu linia mediană, traderii pot identifica posibile puncte de intrare sau ieșire din piață și pot evalua forța unei tendințe.

Cum funcționează indicatorul RSI Indicatorul Relative Strength Index este utilizat în analiza tehnică pentru a evalua momentum-ul pieței și pentru a identifica posibile puncte de inversare a trendului. RSI compară amplitudinea mișcărilor de creștere și scădere ale prețului într-o anumită perioadă și generează valori între 0 și 100. Traderii folosesc acest indicator pentru a observa dacă un activ financiar este supra-cumpărat sau supra-vândut, dar și pentru a identifica divergențe între evoluția prețului și mișcarea indicatorului, care pot semnala schimbări ale trendului. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Indicatorul RSI este adesea utilizat în identificarea zonelor de supra-cumpărare sau supra-vânzare. RSI este construit în jurul principiului că atunci când un preț urcă foarte rapid, iar linia RSI-ului depășește pragul de 70, înseamnă că activul este supra-cumpărat, iar atunci când un preț scade rapid, iar linia RSI-ului coboară sub pragul de la 30, înseamnă că activul este supra-vândut. În ambele cazuri o inversare a direcției prețului este așteptată. Regulile de interpretare a indicatorului tehnic Relative Strenght Index (RSI) Supra-cumpărare/Supra-vânzare Valorile RSI-ului care depășesc pragul de 70 semnalează o situație de supra-cumpărare

Valorile care coboară sub pragul de 30 semnalează o situație de supra-vânzare Exemplu de semnale de sell și buy ale indicatorului Relative Strenght Index: Divergențe O divergență Bullish apare atunci când prețul instrumentului are o evoluție descendentă, iar linia RSI-ul are o traiectorie ascendentă, ceea ce ne indică oportunitatea de Buy (cumpărare).

O divergență Bearish apare atunci când instrumentul are o evoluție ascendentă, iar RSI-ul are o traiectorie descendentă, ceea ce ne indică oportunitatea de Sell (vânzare). Semnalul este dat de indicator. Intersecția liniei mediane (50) Linia mediană pentru RSI este setată la valoarea de 50, iar trecerea peste acest nivel ne poate oferi diferite semnale, confirmând anumite tendințe. Linia mediană are deseori rol de suport sau rezistență.

Când linia RSI-ului traversează de jos în sus linia mediană, atunci semnalul este de accelerare a puterii de cumpărare și se numește Bullish Crossover.

Când RSI-ul trece peste linia mediană de sus în jos, atunci semnalul este de accelerare a puterii de vânzare și se numește Bearish Crossover. Exemplu de semnale date de intersectia cu mediana a liniei indicatorului Relative Strenght Index: Sursa: xStation

