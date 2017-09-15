Indicatorul Smoothed Moving Average este utilizat în analiza tehnică pentru a evidenția direcția generală a pieței și pentru a reduce impactul fluctuațiilor de scurtă durată ale prețului. Prin utilizarea unei metode de calcul care integrează date istorice extinse, SMMA oferă o reprezentare mai stabilă a evoluției pieței și poate ajuta traderii să observe mai clar schimbările de tendință.

Cum funcționează indicatorul Smoothed Moving Average Smoothed Moving Average este un indicator de trend care urmărește evoluția generală a prețului prin eliminarea fluctuațiilor minore ale pieței. Spre deosebire de alte tipuri de medii mobile, SMMA integrează mai multe date istorice în calculul său, ceea ce face ca linia indicatorului să fie mai stabilă și mai puțin sensibilă la mișcările bruște ale pieței. Această caracteristică îl face util pentru traderii care doresc să observe direcția predominantă a pieței și să evite semnalele false generate de volatilitatea pe termen scurt. Smoothed Moving Average (prescurtat în platforma xStation 5 cu SMMA) este o combinație între o Medie Mobila Simplă si o Medie Mobilă Exponențială aplicate pe o perioadă mai lungă de timp. În calculul său, Smoothed Moving Average acordă prețurilor recente aceeași importanță pe care o au și prețurile istorice. Calculul SMMA nu este raportat la o anumită perioadă fixă, ci ia în considerare toate informațiile istorice din cont. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Sursa: xStation Principala funcție a acestui indicator este delimitarea mai clară a trendului prin eliminarea grafică a fluctuațiilor de preț. Regulile de interpretare a indicatorului tehnic Smoothed Moving Average (SMMA): Regula generală de interpretare a Smoothed Moving Average este:

Când prețul se formează deasupra SMMA, avem semnal de cumpărare

Când prețul se formează sub SMMA, avem semnal de vânzare Exemple de semnale de sell și buy ale indicatorului SMMA: Sursa: xStation Când folosim 3 SMMA (pe trei perioade de timp diferite: lung, mediu și scurt), pe o piață în trend, avem: semnal de cumpărare atunci când Mediile Mobile Smoothed de termen scurt și mediu sunt poziționate deasupra mediei mobile pe termen mai lung.

semnal de vânzare când cele două Medii Modile Smoothed pe termen mediu și scurt sunt poziționate sub SMMA pe termen lung Exemple de semnale de vânzare Smoothed Moving Average (SMMA): Sursa: xStation Avantajele utilizării indicatorului SMMA Utilizarea indicatorului Smoothed Moving Average poate oferi o imagine mai clară asupra tendinței pieței. Printre principalele avantaje se numără: filtrarea fluctuațiilor minore ale prețului

identificarea mai clară a trendului pe termen mediu și lung

generarea unor semnale de tranzacționare mai stabile

posibilitatea combinării cu alți indicatori tehnici Traderii folosesc adesea SMMA în combinație cu alte instrumente de analiză tehnică pentru confirmarea direcției trendului. Diferența dintre SMMA și alte medii mobile Există mai multe tipuri de medii mobile utilizate în analiza tehnică, printre care: Simple Moving Average (SMA)

Exponential Moving Average (EMA)

Smoothed Moving Average (SMMA) Spre deosebire de SMA sau EMA, indicatorul SMMA utilizează un volum mai mare de date istorice în calculul său, ceea ce duce la o linie mai netedă pe grafic. Această caracteristică poate ajuta la identificarea mai clară a tendințelor pe termen lung.

Întrebări Frecvente Ce este indicatorul Smoothed Moving Average? Smoothed Moving Average este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare pentru identificarea trendului prin filtrarea fluctuațiilor de scurtă durată ale prețului. Cum se interpretează indicatorul SMMA? În general, atunci când prețul se află deasupra liniei SMMA, piața poate indica o tendință ascendentă. Dacă prețul se află sub SMMA, acest lucru poate sugera o tendință descendentă. Care este diferența dintre SMMA și SMA? Principala diferență constă în metoda de calcul. SMMA ia în considerare un volum mai mare de date istorice, ceea ce face ca linia indicatorului să fie mai stabilă comparativ cu media mobilă simplă. Pe ce piețe poate fi folosit indicatorul SMMA? Indicatorul SMMA poate fi utilizat pe majoritatea piețelor financiare, inclusiv pe piața valutară, pe indici, mărfuri sau acțiuni. Este SMMA potrivit pentru traderii începători? Indicatorul este relativ ușor de interpretat și poate fi utilizat de traderii începători pentru a observa direcția generală a pieței, mai ales atunci când este combinat cu alte instrumente de analiză tehnică.

