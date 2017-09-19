Stochastic RSI este un indicator tehnic utilizat pentru a analiza dinamica pieței și pentru a identifica momentele în care prețul unui activ ar putea fi supraevaluat sau subevaluat pe termen scurt. Prin combinarea caracteristicilor a doi indicatori populari, acesta oferă o sensibilitate mai mare la schimbările de momentum și poate ajuta traderii să observe mai rapid posibile puncte de inversare a trendului.

Stochastic RSI este un indicator tehnic utilizat pentru a analiza dinamica pieței și pentru a identifica momentele în care prețul unui activ ar putea fi supraevaluat sau subevaluat pe termen scurt. Prin combinarea caracteristicilor a doi indicatori populari, acesta oferă o sensibilitate mai mare la schimbările de momentum și poate ajuta traderii să observe mai rapid posibile puncte de inversare a trendului.

Cum funcționează indicatorul Stochastic RSI Indicatorul Stochastic RSI este o versiune derivată a indicatorului Relative Strength Index, aplicată prin formula oscilatorului stochastic. Prin această combinație, indicatorul măsoară poziția RSI în raport cu intervalul său de valori dintr-o anumită perioadă de timp. Rezultatul este un indicator mai sensibil la fluctuațiile pieței, capabil să semnaleze mai rapid schimbările de momentum. Indicatorul Stochastic RSI (notat în xStation 5 cu SRSI) reprezintă calculul stochastic al indicatorului RSI. Acest indicator este o combinație între Oscilatorul Stochastic și Relative Strengt Index. Valoarea indicatorului tehnic SRSI este cuprinsă între 0 și 1, iar acesta măsoară nivelul RSI în relație cu maximele și minimele dintr-o anumită perioadă de timp. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Sursa: xStation Acest indicator este util în identificarea zonelor de supra-vânzare și supra-cumpărare. Regulile de interpretare a indicatorului Stochastic RSI: Supra-cumpărarea este semnalată de valori ale indicatorului SRSI sub 0.20 (sau 0.30)

Supra-vânzarea este semnalată de valori ale indicatorului SRSI peste 0.80 (sau 0.70)

Când SRSI trece de linia de mijloc (0.50) de sus în jos, de la extrem la extrem, avem semnal de Buy

Când SRSI trece de linia de mijloc (0.50) de jos în sus, de la extrem la extrem, avem semnal de Sell Sursa: xStation Trebuie reținut faptul că indicatorul Stochastic RSI este de fapt un indicator al altui indicator, ceea ce îl face să reacționeze în urma prețului instrumentului (cu lag). Este foarte important să eliminăm din semnalele false prin folosirea indicatorului împreună cu liniile de trend, formațiunile de preț sau alți indicatori. Avantajele utilizării Stochastic RSI Stochastic RSI este apreciat de traderi pentru capacitatea sa de a genera semnale rapide în piețe volatile. Printre principalele avantaje ale acestui indicator se numără: sensibilitate ridicată la schimbările de momentum

identificarea rapidă a zonelor de supra-cumpărare și supra-vânzare

util în strategiile de tranzacționare pe termen scurt

posibilitatea combinării cu alți indicatori tehnici Datorită reacției rapide la mișcările pieței, indicatorul este adesea utilizat în strategiile de scalping sau day trading. Limitările indicatorului SRSI Deși indicatorul Stochastic RSI poate oferi semnale rapide, sensibilitatea ridicată poate genera și semnale false. Din acest motiv, mulți traderi preferă să utilizeze SRSI împreună cu alte instrumente de analiză tehnică, precum: liniile de trend

nivelurile de suport și rezistență

formațiunile grafice

alți indicatori de momentum Combinarea acestor instrumente poate ajuta la confirmarea semnalelor și la îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare.

