Stop Loss este unul dintre cele mai importante instrumente de gestionare a riscului în tranzacționarea pe piețele financiare. Prin stabilirea unui nivel maxim de pierdere acceptat, traderii pot proteja capitalul și pot menține disciplina în strategiile de tranzacționare. Utilizarea corectă a acestui instrument poate contribui la menținerea unui control mai bun asupra riscului și la dezvoltarea unei strategii de trading sustenabile pe termen lung.

Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Ce este un Stop Loss

Un Stop Loss reprezintă o măsură de protecție utilizată de traderi pentru a limita pierderile într-o tranzacție. Prin plasarea unui ordin Stop Loss, traderul stabilește nivelul maxim de pierdere pe care este dispus să îl accepte.

Atunci când prețul unui instrument financiar ajunge la nivelul stabilit, poziția este închisă automat. Acest mecanism ajută la menținerea disciplinei în tranzacționare și la evitarea pierderilor excesive.

Un avantaj important al ordinelor Stop Loss este faptul că acestea funcționează automat, fără a fi necesară monitorizarea constantă a pieței.

Gestionarea riscului este cheia atingerii succesului pe piețele financiare; una dintre principalele principii ale gestionarii riscului este gestionarea pierderilor.

Să aruncăm o privire la exemplul de mai sus. Traderul a deschis o poziție de cumpărare pe EURUSD în speranța că va crește în valoare de la 1,09935, care este dat de prima linie. Vei remarca o a doua linie deaspura acesteia, care reprezintă un Stop Loss setat la valoarea 1.09842. Asta înseamnă că, în cazul în care piața scade sub acest nivel, poziția traderului va fi automat închisă la o pierdere și îl va proteja de orice mișcări adverse suplimentare.

În general, traderii nu ar trebui să riște mai mult de 5% din capitalul lor investit în tranzacție. Un Stop Loss te ajuta să îți gestionezi riscul și să îți păstrezi pierderile la un nivel minim acceptat și controlat.

Stop loss-urile sunt gratuite și îți protejează contul împotriva acțiunilor negative ale pieței, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că acestea nu vă pot proteja poziția de fiecare dată. În cazul în care piața devine brusc volatilă și scade sub nivelul tău de Stop Loss (sare de la un preț la altul fără a tranzacționa la prețurile dintre limite) este posibil ca poziția ta să fie închisă la un nivel mai slab decât cel setat. Acest lucru este cunoscut sub numele de slippage.

Importanța Stop Loss în managementul riscului

Gestionarea riscului este unul dintre cele mai importante principii ale tranzacționării pe piețele financiare. Stop Loss joacă un rol esențial în acest proces, deoarece ajută traderii să controleze pierderile și să protejeze capitalul.

Mulți traderi respectă regula conform căreia nu ar trebui să riște mai mult de 1–5% din capitalul disponibil într-o singură tranzacție. Utilizarea unui Stop Loss permite aplicarea acestei reguli și menținerea unei strategii de tranzacționare disciplinate.

Slippage și limitările Stop Loss

Deși Stop Loss este un instrument important pentru gestionarea riscului, există situații în care acesta nu poate garanta executarea exact la nivelul stabilit.

În condiții de volatilitate ridicată, piața poate sări peste nivelul Stop Loss fără a tranzacționa la prețurile intermediare. Acest fenomen este cunoscut sub numele de slippage.

În astfel de situații, poziția poate fi închisă la un preț mai puțin favorabil decât cel stabilit inițial.

Stop Loss garantat

Unele platforme de tranzacționare oferă și opțiunea de Stop Loss garantat, care elimină riscul de slippage.

Prin utilizarea acestui tip de ordin, poziția este închisă exact la nivelul stabilit, chiar și în cazul unor mișcări bruște ale pieței.

Această opțiune oferă un nivel suplimentar de protecție pentru traderi, în special în perioadele de volatilitate ridicată.

Concluzie

Stop Loss este unul dintre cele mai importante instrumente utilizate în tranzacționarea pe piețele financiare. Prin stabilirea unui nivel maxim de pierdere, traderii pot controla riscul și pot menține disciplina în strategia lor de trading.

Utilizarea corectă a Stop Loss, împreună cu un plan de tranzacționare bine definit, poate contribui la protejarea capitalului și la îmbunătățirea performanței pe termen lung.