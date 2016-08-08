Nu te opri doar la a câștiga bani
Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.
Ce este un Stop Loss
Un Stop Loss reprezintă o măsură de protecție utilizată de traderi pentru a limita pierderile într-o tranzacție. Prin plasarea unui ordin Stop Loss, traderul stabilește nivelul maxim de pierdere pe care este dispus să îl accepte.
Atunci când prețul unui instrument financiar ajunge la nivelul stabilit, poziția este închisă automat. Acest mecanism ajută la menținerea disciplinei în tranzacționare și la evitarea pierderilor excesive.
Un avantaj important al ordinelor Stop Loss este faptul că acestea funcționează automat, fără a fi necesară monitorizarea constantă a pieței.
Gestionarea riscului este cheia atingerii succesului pe piețele financiare; una dintre principalele principii ale gestionarii riscului este gestionarea pierderilor.
Să aruncăm o privire la exemplul de mai sus. Traderul a deschis o poziție de cumpărare pe EURUSD în speranța că va crește în valoare de la 1,09935, care este dat de prima linie. Vei remarca o a doua linie deaspura acesteia, care reprezintă un Stop Loss setat la valoarea 1.09842. Asta înseamnă că, în cazul în care piața scade sub acest nivel, poziția traderului va fi automat închisă la o pierdere și îl va proteja de orice mișcări adverse suplimentare.
În general, traderii nu ar trebui să riște mai mult de 5% din capitalul lor investit în tranzacție. Un Stop Loss te ajuta să îți gestionezi riscul și să îți păstrezi pierderile la un nivel minim acceptat și controlat.
Stop loss-urile sunt gratuite și îți protejează contul împotriva acțiunilor negative ale pieței, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că acestea nu vă pot proteja poziția de fiecare dată. În cazul în care piața devine brusc volatilă și scade sub nivelul tău de Stop Loss (sare de la un preț la altul fără a tranzacționa la prețurile dintre limite) este posibil ca poziția ta să fie închisă la un nivel mai slab decât cel setat. Acest lucru este cunoscut sub numele de slippage.
Importanța Stop Loss în managementul riscului
Gestionarea riscului este unul dintre cele mai importante principii ale tranzacționării pe piețele financiare. Stop Loss joacă un rol esențial în acest proces, deoarece ajută traderii să controleze pierderile și să protejeze capitalul.
Mulți traderi respectă regula conform căreia nu ar trebui să riște mai mult de 1–5% din capitalul disponibil într-o singură tranzacție. Utilizarea unui Stop Loss permite aplicarea acestei reguli și menținerea unei strategii de tranzacționare disciplinate.
Slippage și limitările Stop Loss
Deși Stop Loss este un instrument important pentru gestionarea riscului, există situații în care acesta nu poate garanta executarea exact la nivelul stabilit.
În condiții de volatilitate ridicată, piața poate sări peste nivelul Stop Loss fără a tranzacționa la prețurile intermediare. Acest fenomen este cunoscut sub numele de slippage.
În astfel de situații, poziția poate fi închisă la un preț mai puțin favorabil decât cel stabilit inițial.
Stop Loss garantat
Unele platforme de tranzacționare oferă și opțiunea de Stop Loss garantat, care elimină riscul de slippage.
Prin utilizarea acestui tip de ordin, poziția este închisă exact la nivelul stabilit, chiar și în cazul unor mișcări bruște ale pieței.
Această opțiune oferă un nivel suplimentar de protecție pentru traderi, în special în perioadele de volatilitate ridicată.
Concluzie
Stop Loss este unul dintre cele mai importante instrumente utilizate în tranzacționarea pe piețele financiare. Prin stabilirea unui nivel maxim de pierdere, traderii pot controla riscul și pot menține disciplina în strategia lor de trading.
Utilizarea corectă a Stop Loss, împreună cu un plan de tranzacționare bine definit, poate contribui la protejarea capitalului și la îmbunătățirea performanței pe termen lung.
Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale
Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."