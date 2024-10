Tipuri de grafice

Din această lecție vei afla: Diferența dintre graficele de tip linie, bară și lumânare

Cu ce tip de grafic este cel mai bine să începi

Ce tip de grafic oferă informații suplimentare privind mișcările prețului

Analiza tehnică se concentrează predominant pe utilizarea graficelor. Pentru a analiza grafice, este important să înțelegem ce tipuri de grafice pot fi folosite pentru estimarea mișcărilor piețelor, dar și modul în care aceste grafice sunt construite. Cele mai utilizate tipuri de grafice sunt: Graficele de tip linie

Graficele de tip bară (OHLC)

Graficele lumânare Graficele de tip linie Graficele de tip linie reprezintă cea mai simplă formă de grafic, atunci când discutăm despre piețele financiare, fiind utilizate în trecut de traderii bursieri. Acestea se bazează pe linii trasate între două prețuri de închidere. Sunt o modalitate facilă de observare a mișcărilor generale ale prețului, într-o perioadă specifică. Datorită simplității lor, ajută la recunoașterea modelelor tehnice, fiind preferate de către începători. Dacă dorești să începi tranzacționarea pe piețele financiare, graficele linie sunt un punct bun de plecare. Graficele de tip bară Spre deosebire de graficele linie care furnizează doar prețurile de închidere ale unui instrument, graficele de tip bară cuprind prețurile de deschidere și de închidere, precum și maximele și minimele pentru acea perioadă. Partea de jos a barei arată cel mai mic preț tranzacționat pentru perioada de timp aleasă, în timp ce partea de sus indică cel mai mare preț plătit. Întreaga bară reprezintă aria de tranzacționare dintr-o anumită perioadă de timp. Prețurile de deschidere și de închidere sunt reprezentate de linii orizontale la stânga și la dreapta barei verticale. Sunt două tipuri de bare care pot apărea pe grafic. O metodă comună de a clasifica barele verticale este prin accentuarea legăturii dintre prețurile de deschidere și închidere într-un singur interval de timp. Acestea pot fi de creștere (bull), sau de scădere (bear). Graficele de tip bară prezintă informațiile la nivel individual, fără a face conexiuni între prețuri. Fiecare set de câmpuri de preț reprezintă o singură insulă și arată cum s-a comportat prețul pe o anumită perioadă de timp. Observarea modelelor de trading este o activitate mai complexă decât analizarea graficelor linie. Totuși, graficele de tip bară oferă toate informațiile necesare despre un anumit interval de timp. Graficele de tip lumânare Similar cu graficele de tip bară, graficele de tip lumânare prezintă aceleași informații, dar sunt mult mai accesibile din punct de vedere vizual. Similar cu graficele de tip bară, graficele de tip lumânare se referă la aria dintre maxim și minim, incluzând nivelurile de deschidere și de închidere. Cel mai mare preț este indicat de o umbră superioară, iar cel mai scăzut este indicat de umbra inferioară. Cu cât este mai lung corpul, cu atât este mai intensă presiunea exercitată de cumpărare sau vânzare. Cu cât corpul este mai lung, cu atât prețul a fost mai volatil. Lumânările scurte indică o mișcare redusă a prețului și reprezintă consolidare (o perioadă în care piața rămâne calmă). Singura diferență constă în modul de construire al corpului: atunci când ne referim la graficele bară, nivelurile de deschidere și închidere au fost ilustrate de marcajele orizontale la stânga și la dreapta. În cazul graficelor lumânare, corpul (partea de mijloc) este cel care arată tipul de lumânare: de creștere (bullish) sau de scădere (bearish). De obicei, în cazul în care corpul este negru, lumânarea s-a închis la un preț mai mic decât cel de deschidere. În schimb, o lumânare albă reprezintă o mișcare de creștere (prețul închiderii a fost mai mare decât cel de deschidere). Indiferent de acestea, trebuie reținut faptul că aceste culori variază în funcție de diferite platforme și le poți ajusta atât în xStation 5, cât și în MT4. Comparativ cu graficele bară tradiționale, mulți traderi consideră graficele lumânare mai ușor de interpretat, fiind mai vizibile. Fiecare lumânare oferă un mod ușor de a interpreta imaginea acțiunii unui preț. Un trader poate compara relația dintre nivelul de deschidere și cel de închidere, precum și dintre punctul maxim și punctul minim. Relația dintre nivelul de deschidere și cel de închidere este considerată o informație vitală, constituind esența graficelor tip lumânare. Ce funcționează pentru tine? Așa cum poți observa, există 3 tipuri de grafice care sunt folosite de către traderi. Fiecare dintre acestea prezintă propriile avantaje și dezavantaje. Pentru a deveni un trader de succes, ar trebui să folosești tipul de grafic care ți se potrivește cel mai bine. Începătorii pot să pornească cu graficele de tip linie și cu modele de trading de bază, în timp ce traderii avansați pot folosi grafice tip lumânare pentru a-și dezvolta propriile strategii de trading. Mai mult, poți găsi și alte tipuri de grafice pe platformele de tranzacționare, precum graficele de tip Heikin-Ashi. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

