Ce sunt CFD-urile pe mărfuri
CFD-urile pe mărfuri sunt instrumente financiare derivate care permit investitorilor să speculeze evoluția prețului unei mărfuri fără a cumpăra activul fizic. Prin intermediul acestora, traderii pot avea expunere pe produse precum petrol, aur, argint, cupru sau produse agricole. CFD-urile oferă posibilitatea de a tranzacționa atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețului, ceea ce le face atractive pentru strategiile de trading pe termen scurt.
Tranzacționează o gamă diversificată de CFD-uri pe mărfuri din diferite sectoare precum: energie, industrie, metale prețioase, agricultură. Poți avea expunere pe diferite produse - de la cupru și cafea, la argint și soia. Bucură-te de spreaduri competitive și de niveluri scăzute de marjă.
6 sectoare de piaţă şi peste 20 de CFD-uri
Îţi oferim posibilitatea de a tranzacţiona CFD-uri pe mărfuri din cele mai importante sectoare, inclusiv energie, metale preţioase, metale industriale sau agricultură. Acum îţi poţi diversifica activitatea de tranzacţionare.
Investiţii alternative
Preţurile mărfurilor nu se mişcă în tandem cu preţurile acţiunilor. Astfel traderii de mărfuri au posibilitatea de a obţine expunere pe noi instrumente şi de a-şi diversifica riscul portofoliului.
Levier de până la 1:10
Tranzacţionarea mărfurilor futures solicită de multe ori niveluri ridicate de marjă din partea burselor şi astfel mulţi investitori nu pot accesa astfel de instrumente. Nu este cazul şi la XTB, unde levierul poate să fie de până la 1:10. Ai posibilitatea de a tranzacţiona CFD-uri pe mărfuri chiar dacă ai fonduri limitate.
Spreaduri şi finanţare atractive
La XTB beneficiezi de spreaduri scăzute. Mai mult, dacă îţi păstrezi poziţiile deschise peste noapte costurile tale vor fi scăzute.
Lichiditate ridicată
Colaborăm cu unii dintre cei mai cunoscuţi furnizori de lichiditate. Motiv pentru care preţurile şi execuţia pe care ţi le oferim sunt unele dintre cele mai bune.
Fără recotari
Datorită execuţiei noastre rapide şi a feedului de preţuri, nu există recotări atunci când tranzacţionezi cu noi.
Ce sunt mărfurile?
Piața mărfurilor este una dintre cele mai interesante segmente din piața financiară. O marfă este de obicei o resursă naturală care poate fi procesată și vândută. Aceasta include bunuri agricole, metale, energie, minerale și multe altele. Mărfurile sunt un sector unic al piețelor financiare. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale tranzacționării de mărfuri este relația complexă dintre cerere și ofertă, dintre factorii economici și obiceiurile consumatorilor, ceea ce oferă prețurilor potențial de a fluctua rapid.
Este important de reținut că vânzarea și cumpărarea de mărfuri este de obicei făcută prin contracte futures standardizate pe mai multe piețe de schimb. Asta înseamnă că nu trebuie să cumperi un baril de petrol și să-l depozitezi în gradina ta. Tot ceea ce trebuie să faci pentru a cumpăra un contract futures este să devii un trader de mărfuri. Cea mai cunoscută și cea mai veche piață de schimb este Chicago Board of Trade [CBOT], de unde un trader poate cumpăra contracte futures pe mărfuri cunoscute din agricultură, inclusiv grâu, porumb, ovăz, orez, soia și multe altele. Totuși, faptul că tranzacționarea de mărfuri se face prin intermediul contractelor futures, are implicațiile sale. Contractele futures permit unui trader să cumpere sau să vândă o marfă fără nevoia de a o depozita, ceea ce permite speculatorilor să participe la piață.
Piața mărfurilor este ușor diferită de altele. Cele mai importante sunt aspectele fundamentale, însă analiza tehnică poate, de asemenea, juca un rol important. Totuși, atunci când tranzacționează mărfuri, un trader trebuie să țină cont de mai multe aspecte, inclusiv sezonalitatea sau starea vremii. În plus, trebuie să reții că fiecare marfă este guvernată de propriile legi. Asta înseamnă că ceva ce funcționează pe piața petrolului, poate fi inutil dacă este aplicat pe piața grâului sau pe alte piețe de mărfuri agricole. Un lucru este cert – piața mărfurilor este cea mai interesant de tranzacționat. Citește mai mult despre acest subiect în secțiunea noastră educațională.
Ce poate influența piața mărfurilor?
Relația dintre cerere și ofertă poate fi crucială pentru prețul mărfurilor. De aceea este important să fim cu ochii pe publicările de date. De exemplu, traderii de petrol urmăresc schimbările săptămânale ale stocurilor de petrol raportate de Departamentul de Energie pentru a vedea dacă cererea sau oferta dictează direcția pieței. O creștere a stocurilor este un semnal bearish, deoarece indică faptul că oferta este mai mare decât cererea. Iată cele mai importante tipuri de rapoarte de urmărit:
- Modificările de stocuri - după cum am prezentat în exemplul despre petrol, modificările de stocuri sunt un mod interesant de a vedea dacă cererea joacă un rol mai important în piață la un moment dat. Fiecare marfă are tipul ei de raport cu frecvența sa de publicare, de asta este important să fii la curent cu ele. Iată câteva rapoarte care merită urmărite: Petrol - API, DOE publicat în fiecare săptămână; mărfurile agricole - raportul USDA publicat la finalul fiecărei luni.
- Rapoarte despre balanță – În timp ce modificările de stoc pot indica ce parte dictează piața pe moment, rapoartele despre balanță pot confirma sau nega acele indicații. Sunt publicate mai rar decât rapoartele despre schimbările de stocuri, însă ar putea conține informații mult mai importante. De exemplu, raportul lunar OPEC despre situația pieței petrolului este un raport despre balanță. Acesta indică schimbările de cerere, ofertă și producție și include estimări pentru lunile viitoare.
Fiecare marfă are rapoartele sale care merită urmărite, așa că ar trebui să te familiarizezi cu ele înainte de a începe să tranzacționezi mărfuri. Momentul publicării este de obicei un moment de creștere puternică a volatilității, așa că fii la curent cu datele de publicare ale acestora Citește mai mult aici.
Ce este un CFD când vine vorba despre tranzacționarea de mărfuri?
Termenul CFD vine de la contracte pentru diferență. Un contract pentru diferență creează, după cum sugerează numele, un contract între două părți în ce privește mișcarea prețului unui activ. În cazul CFD-urilor cu suport pe mărfuri, părțile speculează direcția viitoare a prețului unei anumite mărfi. De exemplu, un cumpărător de CFD cu suport pe petrol (CFD cu suport pe Petrol Brent) presupune că petrolul Brent poate crește în viitor.
Există mai multe caracteristici-cheie ale CFD-urilor ce fac din acestea un produs interesant:
- CFD-urile sunt produse financiare derivate
- CFD-urile se tranzacționează cu levier
- Poți profita atât de mișcările de creștere cât și de cele de scădere ale prețurilor
- Oferim contracte pentru diferență pe mai mult de 3000 de piețe globale, inclusiv indici, acțiuni, perechi valutare, mărfuri și ETF-uri
Posibilitatea de a deschide tranzacții long sau short alături de faptul că CFD-urile sunt produse tranzacționate cu levier fac din acesta unul dintre cele mai populare moduri de tranzacționare a mișcărilor pe termen scurt din piețele financiare din zilele noastre. Poți citi mai mult despre acest subiect în secțiunea noastră educațională.
Cum tranzacționezi mărfuri CFD
Tot ceea ce ai nevoie pentru a începe să tranzacționezi mărfuri (petrol, aur și altele) este un cont de tranzacționare. Procesul de deschidere a unui cont la XTB este simplu și rapid. Ceea ce merită subliniat este că durează mai puțin de 15 minute. Pregătește documentul tău de identitate (CI sau pașaport), click pe butonul “deschide cont real” din colțul din dreapta sus a site-ului nostru și completează formularul. Poți începe să tranzacționezi imediat după ce acest proces este finalizat și documentele tale sunt verificate!
Dacă vrei să încerci una dintre platformele noastre și să-ți testezi strategia de tranzacționare, încearcă contul demonstrativ. Conturile demo sunt conturi temporare care utilizează fonduri virtuale și nu implică risc. Poți încerca contul demo în platforma xStation pe desktop, mobil smartwatch sau tabletă! Citește mai mult despre platformele noastre de tranzacționare.
Dacă ai deja un cont de tranzacționare și ai acces la una dintre platformele noastre, accesează secțiunea noastră educațională pentru a urmări un tutorial despre cum deschizi o tranzacție. Poți, de asemenea, învăța și alte caracteristici ale platformei noastre și pe alte piețe cât și elemente de analiză fundamentală și tehnică.
De ce sunt mărfurile importante pentru diversificarea portofoliului
Mărfurile pot avea o evoluție diferită față de alte clase de active precum acțiunile sau obligațiunile. Din acest motiv, includerea lor într-un portofoliu poate contribui la diversificarea riscului. De exemplu, creșterea prețului petrolului sau a metalelor prețioase poate apărea în perioade în care alte piețe financiare evoluează diferit.
Factorii care influențează prețurile mărfurilor
Prețurile mărfurilor sunt determinate în principal de relația dintre cerere și ofertă. Printre factorii care pot influența piața se numără:
- nivelul stocurilor globale
- producția și exporturile
- condițiile meteorologice (în special pentru mărfurile agricole)
- deciziile organizațiilor internaționale, precum OPEC
- evoluția economiei globale
Monitorizarea acestor factori este importantă pentru traderii care analizează piețele de mărfuri.
