Tranzacționarea cafelei - Investițiile în CFD-uri pe cafea

Este cunoscut faptul că Brazilia este cel mai mare producător de cafea, reprezentând aproximativ 35% din totalul producției mondiale. Cu toate acestea, nu toată lumea știe că boabele de cafea provin dintr-o plantă cultivată în peste 50 de țări cu climat tropical și subtropical. În plus, fiecare dintre noi poate investi în această marfă agricolă sau poate specula cu privire la prețul său cu ajutorul CFD-urilor pe cafea (Contracte pentru diferență cu suport pe cafea).

CFD-uri pe cafea - Arabica sau Robusta Contractele futures tranzacționate la Intercontinental Exchange (ICE) includ două tipuri de boabe de cafea, și anume, Arabica și Robusta. E bine de știut că, Arabica reprezintă aproximativ 70% din totalul stocurilor de cafea la nivel global și este considerată un produs de înaltă calitate. Cu toate acestea, Robusta este cea care se vinde la prețuri mai mari, în principal datorită volumelor de producție mai mici și a cererii mari din partea companiilor multinaționale precum Nestlé. Tabelul de mai jos prezintă parametrii de bază ai comerțului cu aceste două tipuri de cafea pe ICE. Date valabile din noiembrie 2021 Tot aici, merită menționat și programul orar în care cafeaua se tranzacționează la bursa ICE, acesta este următorul: - cafea Arabica - de luni până vineri, de la 10.15 la 18.30 (UTC), - Cafea Robusta - de luni pana vineri, de la 9.00 la 17.30 (UTC). Ce sunt CFD-urile pe cafea? Investiția în cafea poate lua diverse forme, despre care poți citi la sfârșitul acestui articol, dar una dintre cele mai simple și mai populare este tranzacționarea cu CFD-uri pe cafea. Despre ce e vorba? Un Contract pentru Diferență (CFD - Contract for Difference) este un tip de acord între un investitor și un broker care oferă posibilitatea de a înregistra profit /pierdere din diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al unei tranzacții. CFD-urile pe cafea sunt foarte lichide, deoarece nu leagă investitorul direct de activ. Investind în ele, traderul cumpără/vinde doar contractul de bază și, prin urmare, evită problemele asociate cu achiziționarea și deținerea fizică a mărfii. Cum să investești în CFD-uri pe cafea? Investiția în cafea folosind CFD-uri (COFFEE) îți permite să tranzacționezi această marfă în ambele direcții, ceea ce înseamnă că poți câștiga bani atât pe creștere, cât și pe scădere. În funcție de evaluarea potențialelor trend-uri ale pieței și de previziunile tale cu privire la prețul cafelei, poți deschide fie o poziție „long” (în sus – de cumpărare) fie una „short”(în jos – de vânzare). Bineînțeles că speculațiile de succes pe piața cafelei necesită o analiză fundamentală adecvată, precum și o analiză a graficului în sine. De exemplu, graficul zilnic al cafelei Arabica din ultimele zile arată astfel: Vă rugăm să rețineți că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Când investești în CFD-uri pe cafea (COFFEE), poți deschide o poziție long – dacă te aștepți la o creștere a prețului de piață al cafelei sau, alternativ, poți deschide o poziție short, speculând astfel o scădere a prețului cafelei. Tot aici, ar fi de menționat și faptul că CFD-urile pe cafea (COFFEE) sunt atractive pentru investitorii de retail, deoarece permit utilizarea efectului de levier, care poate multiplica profiturile dar poate duce și la pierderi mari. Datorită tranzacționării cu efect de levier, investiția pe CFD-ul COFFEE necesită doar un anumit procent din întreaga valoare a poziției. Spre exemplu, utilizarea efectului de levier de 1:10 (ca in oferta XTB) îți oferă posibilitatea de a deschide o poziție cu o valoarea de 10.000 USD folosind o marjă de doar 1.000 USD; însă reține că expunerea ta pe o astfel de poziție este de 10.000 USD. Ce este contago? Atunci când discutăm despre investițiile în cafea sub formă de contracte futures, este necesar să atragem atenția și asupra fenomenului de contago care există pe majoritatea piețelor de materii prime și mărfuri. Acesta implică un mecanism de rulare (rollover) pe contracte futures, care constă în menținerea unei poziții prin trecerea de la un contract care expiră la un contract cu o dată ulterioară de decontare, de ex. de la contractul pe mai la contractul pe iulie. Acest lucru se poate face prin vânzarea unui contract care expiră înainte de decontarea lui și cumpărarea unuia nou. Știind ce este rollover-ul pe futures, putem trece la explicarea fenomenului contago, cunoscut și sub numele de „forwardation”. Aceasta este o situație pe piața contractelor futures (de exemplu, contracte futures pe cafea) în care prețul unui contract care urmează să fie decontat în viitor este mai mare decât valoarea actuală de piață a CFD-urilor. Un exemplu al acestui fenomen poate fi o situație în care prețul actual al unui contract de cafea Arabica, care expiră, este de 105 USD pe unitate, iar prețul altui contract, cu o dată de expirare ulterioară, este de 110 USD. În acest caz, contago este 5 USD și se traduce direct într-un cost de transfer al poziției de 1875 USD per contract. Cum a fost calculată această sumă? Un contract futures de cafea Arabica include 37.500 de livre (pounds) de Arabica, iar rata sa de preț reflectă valoarea a 100 de livre de cafea, astfel încât costul de rulare este produsul dintre 5 și 375. (5*375=1875) Trebuie menționat că un nivel relativ scăzut de contago este un fenomen dezirabil și comun pe piața bunurilor și serviciilor. Dacă, în schimb, nivelul este prea ridicat, încurajează depozitarea mărfurilor (în cazul de față cafeaua) și revânzarea acestora în viitor la prețuri mai mari decât cele actuale. Un fenomen opus contago se numește „backwardation”, dar apare mult mai rar pe piața CFD a cafelei. Care sunt posibilele forme de a investi în cafea? După cum am menționat mai devreme, CFD-urile pe cafea nu sunt singura modalitate de a investi în această marfă. Cum altfel mai poți investi? Există mai multe opțiuni; cele mai comune includ: Exchange Traded Funds - ETF-uri pe cafea - aceste fonduri tranzacționatela bursă îți permit să investești pe piața cafelei pe termen mediu și lung;

investiții în acțiuni ale companiilor de cafea precum Nestle, Starbucks și multe altele; totuși, trebuie avut în vedere că majoritatea acestor companii câștigă bani și prin vânzarea altor produse sau servicii, ceea ce se traduce și în prețul acțiunilor acestora. Cafeaua este al doilea cel mai tranzacționat produs de pe pământ, (după petrol). Deși la prima vedere ar putea părea că este cumpărată mai ales în scop de consum, se dovedește că poate fi și o investiție. Mai mult, poți specula cu privire la prețul său prin CFD-uri pe cafea (COFFEE), care îți pot oferi o oportunitate excelentă de a câștiga bani atât pe creșterile prețului, cât și pe scăderi.

