Tranzacționarea contra trendului - Cum câștigi bani pe piețe în scădere?

Piețele financiare oferă o serie de oportunități de gestionare a banilor și stabilire a diverselor strategii de investiții. În general, majoritatea oamenilor presupun că pot marca un câștig pe piețele financiare numai prin cumpărarea unui instrument financiar la un preț mai mic și vânzarea acestuia la un preț mare. De exemplu, cumperi 100 de acțiuni ale unei companii, la un preț de 100 PLN per acțiune, deoarece te aștepți ca acea companie să aibă performanțe bune în viitor, fapt ce va duce la creșterea valorii acesteia și, implicit, a valorii acțiunii. Dacă, de exemplu, prețul crește la 150 PLN per acțiune, vei marca un profit de 50 PLN per acțiune, prin vânzare.

Marcarea profitului, nu numai din creșteri Se pare că majoritatea investitorilor a aderat la acest principiu. Adică aurul, țițeiul, acțiunile, valutele ar trebui cumpărate atunci când sunt ieftine și vândute când sunt scumpe. Aceast lucru înseamnă să gândești doar într-o singură direcție, și anume direcția de creștere a prețului. Cu toate acestea, piețele financiare contemporane oferă mult mai multe posibilități, în orice situație, cum ar fi, de exemplu: crizele economice, criza financiară globală, criza greacă, pandemia Covid-19 sau atunci când un investitor consideră că o anumită companie nu se va dezvolta într-un ritm rapid și că prețul acțiunilor va scădea în loc să crească. Alte exemple sunt bulele economice, recesiunile, încetinirea economică - atunci când indicii bursieri pot să scadă, prețurile țițeiului pot să scadă sau se poate produce o prăbușire a prețurilor criptomonedelor sau a multor altor instrumente. Cum beneficiezi de pe urma scăderilor atunci când piața traversează o perioadă de criză Să beneficiezi de scăderea valorii acțiunilor, mărfurilor, indicilor sau criptomonedelor poate fi un răspuns pentru toate scenariile negative enumerate mai sus. Datorită unor astfel de oportunități investitorul nu se limitează doar la tranzacționarea pe o piață “bull”, ci poate accesa și o piață în scădere sau episoade de prabușire a cotațiilor, cauzate de diverși factori. Ideea de a beneficia de pe urma scăderilor atunci când piața traversează o perioadă de criză contribui la extinderea orizontului investițional și permite menținerea flexibilității în orice condiții de piață. Pentru un grup mare de investitori singura strategie este aceea de a cumpăra mai ieftin și vinde mai scump sau pur și simplu de a nu face nimic și doar a observa evenimentele din piață. Datorită oportunității oferite de specularea scăderilor de preț, există șansa de a profita, practic, de evoluția pieței chiar și atunci când aceasta este descendentă. Cum marchezi profit tranzacționând împotriva pieței? Mai departe, vom explica mecanismul care a stat inițial la baza strategiei de a beneficia de pe urma scăderii prețurilor activelor. O poziție short sau o poziție de vânzare în lipsă sunt termenii care au apărut în momentul în care investitorii au decis să speculeze prețul unui activ care ar putea să scadă. Acești termeni trebuie înțeleși foarte bine pentru a ști despre ce vorbim și cum să-i folosim în orice moment. Există posibilitatea de a împrumuta acțiuni de la instituțiile care le dețin, de a le vinde pe piață, de a le răscumpăra la un preț mai mic și de a le restitui proprietarului, iar pentru toate astea este plătită o taxă aferentă împrumutării acțiunilor. Tranzacționând împotriva pieței, în teorie Un investitor presupune că acțiunile unei anumite companii sunt deja prea scumpe, supraevaluate, și că performanța companiei în viitor va fi mai slabă decât este acum, ceea ce, în opinia investitorului, ar trebui să ducă la o scădere a prețului acțiunilor. Traderul nu deține acțiunile companiei, dar dorește să obțină un potențial profit atunci când apare tendința descendentă. Unele instituții financiare pot împrumuta investitorului 10.000 de acțiuni ale companiei în schimbul unui comision. Traderul împrumută 10.000 de acțiuni și le vinde la un preț de piață de 100 PLN per acțiune. În schimbul vânzării a 10.000 de acțiuni pentru 100 PLN per acțiune investitorul primește 1.000.000 PLN. Acum să presupunem că prețul acțiunilor scade la 50 PLN în conformitate cu așteptările investitorului. În acel moment, traderul decide să răscumpere 10.000 de acțiuni pe piață pentru 50 PLN per acțiune. El cheltuie 500.000 PLN pentru acestea (exemplul nu include comisionele). Investitorul returnează 100.000 de acțiuni împrumutate instituției, păstrând în același timp profitul de 500.000 PLN (fără comisioane). În acest fel investitorul din exemplu a beneficiat de scăderea prețului acțiunilor. Cum marchezi profit tranzacționând împotriva pieței? CFD-uri pe acțiuni, mărfuri, indici, valute și criptomonede Un mecanism foarte asemănător apare în cazul deschiderii unei poziții short pe CFD-uri care astfel permit obținerea unui profit atunci când scad prețurile acțiunilor, indicilor bursieri sau chiar a criptomonedelor. Diferența este că, în acest caz, nimeni nu trebuie să împrumute acțiuni nimănui și este decontată doar diferența în valoarea tranzacției. Procesul este similar cu cel de pe piața forward. De aici vine și numele CFD - contract pentru diferență. Dacă deschidem o poziție Short pentru 100 de acțiuni al căror preț este de 15 USD, prin CFD-uri, și cheltuim 1.500 USD pentru aceasta (exemplul nu include costurile), doar diferența va fi supusă decontării. Dacă prețul acțiunii crește la 16 USD, vom pierde 100 USD, iar dacă prețul scade la 14 USD, vom câștiga 100 USD. În scenariul în care prețul continuă să crească, marja va juca un rol cheie deoarece în momentul în care prețul crește atât de mult încât marja ajunge să fie epuizată, poziția va fi închisă automat cu o pierdere. Contractele pentru diferență care îți permit să beneficiezi de deprecierile activelor funcționează pe același principiu. De exemplu, dacă un investitor estimează că prețul aurului o să scadă de la 2.000 USD per uncie la 1.700 USD, el poate deschide o poziție short (de vânzare) pe un CFD cu activ suport pe aur. În acest caz, dacă prețul scade de la 2.000 USD la 1.700 USD, traderul poate câștiga 300 USD pentru fiecare uncie de aur vândută. Dacă investitorul a deschis o tranzacție cu expunere pe două uncii de aur, profitul potențial se va ridica la 600 USD. Dacă, totuși, prețul aurului crește de la 2.000 USD la 2.300 USD, investitorul va pierde 300 USD per uncie. În cazul piețelor valutare este de asemenea posibil să speculezi scăderea valorii unei monede față de cealaltă. De exemplu, un trader se așteaptă la o scădere a cursului de schimb USD / PLN de la 4 PLN pentru 1 USD la 3,8 PLN pentru 1 USD. Atunci, acesta poate deschide o poziție short pe USD / PLN. Dacă valoarea tranzacției se ridică la 1 lot, adică 100.000 de unități din moneda de bază, o modificare a cotației cu 1 pip va valora 10 PLN. Dacă rata de schimb USD / PLN scade cu 2 000 pips de la 4 PLN la 3.8 PLN, atunci investitorul poate câștiga 20.000 PLN. Cu toate acestea, dacă rata de schimb USD / PLN ar crește de la 4 PLN la 4,20 PLN, traderul ar suferi o pierdere corespunzătoare. Marcarea profitului tranzacționând împotriva pieței – rezumat Posibilitatea de a deschide poziții short oferă investitorului o flexibilitate ridicată în ceea ce privește abordarea pieței, comparând cu metoda tradițională de a beneficia de creșterea prețurilor. Trăim vremuri dinamice care nu sunt lipsite de bule sau crize economice. Datorită posibilității de a beneficia de scăderile prețurilor acțiunilor, indicilor, mărfurilor, valutelor și criptomonedelor, traderul poate specula împotriva investitorilor clasici care se bazează doar pe creșteri de preț. Mai mult, investitorul își poate asigura în acest fel portofoliul de acțiuni deținut atunci când presupune că poate avea loc o ajustare a cotațiilor, aplicând o strategie de hedging, de exemplu. Astfel, există o mulțime de posibilități - de la speculațiile clasice cu privire la scăderea prețului până la abordarea unei strategii de hedging, adică asigurarea poziției, iar toate acestea pot fi realizate cu ușurință și intuitiv pe platforma xStation oferită de XTB, casa de brokeraj poloneză.

