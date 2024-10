Short Selling sau Vânzarea în lipsă - Ce este tranzacționarea short?

Investiția este de obicei asociată cu ideea de cumpărarea de acțiuni și alte titluri de valoare - pare intuitivă pentru majoritatea oamenilor, motiv pentru care majoritatea dintre noi ar prefera să experimenteze o piață de creștere, mai degrabă decât o piață de cădere. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie conștienți că pot beneficia și de scăderea prețurilor. Piețele tind să fluctueze - prețurile activelor ar putea crește într-o zi, tendință urmată de o scădere a prețurilor în ziua următoare. Prin urmare, ar trebui să ne amintim întotdeauna că investitorii au posibilitatea să activeze fie o poziție long – de cumpărare, fie o poziție short – de vânzare, câștigând astfel atunci când prețurile sunt fie în creștere, fie în scădere.

Cumpărare contra Vânzare Este firesc să cumperi dacă te aștepți ca prețul unui anumit instrument să crească. În acest scenariu, un investitor activează o tranzacție long sau, cu alte cuvinte, de cumpărare. În cazul în care prețul acestui instrument avansează (conform planului inițial), investitorul va avea de câștigat deoarece poziția va deveni profitabilă. Sursa: xStation5 Pe de altă parte, dacă un investitor se așteaptă ca prețul unui anumit instrument să scadă, el sau ea ar putea activa o poziție short sau, cu alte cuvinte, să vândă instrumentul respectiv. În cazul în care prețul acestui instrument scade (conform planului inițial), tranzacția va fi profitabilă. Sursa: xStation5 În ceea ce privește piețele de acțiuni, cumpărarea acestora este ușor de înțeles - investitorii estimează că anumite companii sau chiar burse vor crește. În majoritatea cazurilor, aceasta a reprezentat o strategie solidă pe termen lung, întrucât economia la nivel global se afla în creștere. Cu toate acestea, apar și momente de instabilitate a pieței, iar posibilitatea de vânzare în lipsă permite investitorilor să aplice strategii diferite și mai adecvate în anumite situații. După cum s-a menționat deja, mai sus, piețele pot traversa și perioade de scadere. Dacă anticipezi o corecție sau doar crezi că prețurile unor active vor scădea, vânzarea în lipsă este o strategie care îți permite să obții profituri în astfel de circumstanțe - este simplu. Aici trebuie subliniat faptul că un investitor nu trebuie neapărat să dețină un activ pentru a realiza o tranzacție de vânzare în lipsă - cuvântul „vinde” ar putea fi înșelător pentru unii investitori începători. În prezent, investitorii au posibilitatea să vândă ceva chiar dacă nu dețin activul respectiv, deschizând astfel o poziție short. Contractul pentru diferență (CFD) este un instrument financiar care are această caracteristică. În mod similar, atunci când cumperi un CFD cu activ suport pe o acțiune, nu deții instrumentul de bază (acțiunea) - doar mizezi pe faptul că prețul acesteia va crește în viitor. Scopul vânzării în lipsă Vânzarea în lipsă a anumitor valori mobiliare servește în principal unor scopuri speculative, deoarece investitorii presupun că prețul va scădea din anumite motive. Dacă participanții la piață suspectează că prețul unui anumit activ (o acțiune, un indice bursier, o marfă etc.) ar putea să scadă, aceștia deschid poziții short pentru a beneficia de scăderea prețurilor. După cum s-a explicat mai sus, nu este nevoie să deții instrumentul de bază când tranzacționezi CFD-uri. De asemenea, este posibil ca uneori, investitorii să dorească să se poziționeze short pentru a își atenua riscul, deschizând o poziție short de acoperire împotriva unor pierderi potențiale într-o investiție deja deținută – îți vom prezenta un exemplu târziu. Piețe care permit activarea de tranzacții short În cazul CFD-urilor (contracte pentru diferență) investitorii nu dețin niciodată un activ subiacent. Prin urmare, orice contract care este disponibil în oferta XTB poate fi supus unei poziții short! Aceasta include mărfuri precum aurul sau petrolul, indici precum DE30 sau US100, dar și perechi valutare și acțiuni. Când iei în considerare o tranzacție short? Investitorii își bazează deciziile, de obicei, pe analize tehnice sau fundamentale. Există diverse strategii în baza acestor tipuri de analize, însă mai departe vom discuta câteva exemple simple. Analiză fundamentală – investitorii iau în considerare poziții short atunci când consideră că piața este prea scumpă. Astfel de exemple sunt: un raportul dintre preț și câștigurile peste medie, pentru un indice cum ar fi US500 sau o piață în creștere, pe petrol, care a durat mai mult decât în ​​medie, în trecut. Prin deschiderea unei tranzacții short, investitorul își exprimă opinia conform căreia piața a crescut prea mult și se va tinde către valori mai apropiate de realitate, în viitor. Analiză tehnică - majoritatea instrumentelor de analiză tehnică sunt la fel de bune în identificarea oportunităților de cumpărare și vânzare. Să luăm în considerare un canal descendent. Testarea limitei superioare într-un astfel de canal poate fi văzută ca un semnal de continuare a tendinței descendente. Investitorul care deschide o poziție short își exprimă opinia că tendința descendentă va continua. În acest exemplu, testarea limitei superioare a canalului descendent anunță continuarea scăderii prețului argintului (SILVER în xStation). Exemple despre cum deschizi o tranzacție short Examplul 1 - DE30 Pentru început, trebuie remarcat faptul că platforma de tranzacționare XTB oferă acces la o gamă largă de instrumente financiare. Vom analiza, mai departe, câteva piețe importante care permit diverse strategii de vânzare în lipsă. Pornind de la bursele de indici, investitorii ar putea fi interesați să câștige de pe urma estimării că anumiți indici vor crește sau vor scădea. Dacă te aștepți ca un indice bursier să scadă, poți vinde un CFD cu activ suport pe acest indice. Pentru a deschide o poziție de vânzare, investitorul trebuie să aleagă un volum adecvat și să apese pe butonul „vinde” - execuția instantanee este cea mai rapidă modalitate de a plasa orice tranzacție. Butonul roșu afișează întotdeauna un preț la care poți activa o poziție de vânzare. Sursa: xStation5 Pentru a vinde în lipsă un indice bursier poți acționa click pe butonul „vinde”, plasând astfel un ordin. Nu este nevoie să deții instrumentul / activul de bază în timpul tranzacționării CFD-urilor. Oricine este interesat de vânzarea în lipsă nu trebuie să dețină sume mari de bani, deoarece CFD-urile permit tranzacționarea cu efect de levier. Prin urmare, investitorii pot alege cu ușurință volumul pe care și-l permit. De asemenea, ar trebui să îți amintești că utilizarea efectului de levier ar putea amplifica atât câștigurile, cât și pierderile. Cu toate acestea, dacă nu ești foarte sigur ce sunt indicii, îți recomandăm mai întâi articolul intitulat „Tranzacționarea indicilor bursieri - ce este un indice bursier?” Exemplul 2 – Aur Investiția în aur este adesea asociată cu lingouri și monede, dar la XTB investitorii pot tranzacționa CFD-uri cu activ suport pe GOLD (aur) chiar și atunci când se așteaptă ca prețul să scadă. Dacă se potrivește cu ceea ce estimezi că se va întâmpla astfel, dacă - de exemplu - în opinia ta, creșterile anterioare ale prețului aurului au fost prea dinamice, atunci poți direct să vinzi aurul. După ce deschizi o poziție de vânzare, vei beneficia de pe urma scăderii prețului aurului, dar vei pierde dacă prețul crește. Sursa: xStation5 Investitorii pot deschide poziții short direct în fereastra „Market Watch” din platforma xStation5. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să acționezi click pe butonul „vinde”. Examplul 3 - EURUSD Perechile valutare sunt uneori înșelătoare pentru traderii începători, dar sunt, de fapt, exemple minunate în care pozițiile de vânzare nu diferă de pozițiile de cumpărare. Să presupunem că observi publicarea unor date foarte bune despre producția industrială din Germania și crezi că acest lucru va ajuta euro în raport cu dolarul american. Dacă acesta este cazul, atunci te aștepți ca EURUSD să crească (mai mulți dolari pentru un euro) așadar poți deschide o poziție long (de cumpărare) pe EURUSD prin intermediul unui CFD. Dar dacă luna viitoare raportul industrial este foarte slab și te aștepți ca euro să scadă față de dolar? Astfel te vei aștepta ca EURUSD să scadă (mai puțini dolari pentru un euro) și poți deschide o poziție de vânzare pe EURUSD prin intermediul unui CFD. Aceste poziții funcționează exact în același mod! Sursa: xStation5 Vânzarea în lipsă este posibilă și datorită butonului Click & Trade care poate fi găsit în colțul din stânga sus al platformei xStation5. Hedging prin vânzare în lipsă Posibilitatea de vânzare în lipsă este un instrument foarte puternic deoarece permite investitorilor să își protejeze portofoliile. Acest lucru face ca vânzarea în lipsă să fie extrem de utilă în perioadele de incertitudine care sunt adesea însoțite de fluctuații rapide ale pieței. Să luăm în considerare rapid două exemple: Exemplul 1 – vânzarea unui CFD cu activ suport pe un indice bursier, ca acțiune de hedging Să ne imaginăm că un investitor deține mai multe acțiuni din Germania. Portofoliul valorează aproximativ 30.000 EUR. Investitorul suspectează că se apropie o corecție de piață, totuși nu dorește să vândă acțiunile respective. Pentru a acoperi portofoliul, investitorul ar putea utiliza un CFD pentru indicele care reflectă cele mai mari 40 de acțiuni germane. Deschiderea unei poziții de vânzare va neutraliza în mod eficient poziția de cumpărare deja existentă a investitorului. În acest caz, investitorul ar putea dori să utilizeze un calculator pentru a estima dimensiunea unei poziții necesare pentru acoperirea portofoliului: 0,08 loturi corespunde cu aproximativ 30.000 EUR. Acum, în cazul în care prețurile acțiunilor din portofoliu scad, investitorul ar trebui să beneficieze de pe urma poziției de vânzare pe CFD-ul respectiv. De regulă, portofoliul de acțiuni va fi acoperit. Sursa: xStation 5 Exemplul 2 – vânzarea unui CFD cu activ suport pe o acțiune, în vederea realizării unei operațiuni de hedging Să ne imaginăm că un investitor deține 10 acțiuni de la compania Volkswagen, listată la bursa germană. Producătorul auto urmează să publice raportul său trimestrial și investitorul suspectează că rezultatele companiei ar putea rata în mod semnificativ așteptările analiștilor din cauza lipsei globale de cipuri - într-un astfel de scenariu, este de așteptat ca prețul acțiunilor Volkswagen să scadă. Pentru a atenua riscul, investitorul ar putea să își vândă acțiunile sau să vândă în lipsă acțiunile, astfel acoperindu-se împotriva riscului de scădere (de exemplu, utilizând CFD-uri pe acțiuni). Vânzarea în lipsă a acțiunilor va neutraliza în mod eficient poziția investitorului. În cazul în care Volkswagen ratează estimările de câștiguri și așteptările privind vânzările, valoarea acțiunilor deținute de investitor ar scădea probabil, dar, în același timp, poziția short a investitorului ar deveni profitabilă. Pentru a rezuma, putem spune că pozițiile de vânzare pe CFD-uri sunt o imagine în oglindă a pozițiilor de cumpărare. Dacă te aștepți ca prețul pentru un indice, o acțiune sau o marfă să scadă, poți deschide o poziție de vânzare - fără să fie nevoie să deții activul suport pentru a tranzacționa scăderile de preț! Sursa: xStation5 În scopul acoperirii riscului, investitorul ar trebui să deschidă o poziție de vânzare pe CFD-ul cu activ suport acțiunile Volkswagen. Sursa: xStation5 Rezumat Vânzarea în lipsă (sau tranzacționarea short) este o strategie populară în rândul investitorilor deoarece le permite acestora să beneficieze de scăderea prețurilor, fără să fi cumpărat în prealabil - iar piețele scad destul de des. În zilele noastre există o gamă variată de oportunități în ceea ce privește vânzarea în lipsă, investitorii de retail obținând acces la o varietate de instrumente financiare, inclusiv CFD-uri. Prin urmare, ar trebui să te familiarizezi cu această posibilitate - ori de câte ori bănuiești că prețul ar putea să scadă, poți iniția cu ușurință o tranzacție de vânzare.

