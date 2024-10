Tranzacționarea - ce este?

Cum să explici ce este tranzacționarea și să descrii acest proces riscant și delicat? Citește articolul în continuare și vei afla răspunsul la toate întrebările

Comerțul a devenit piatra de temelie a dezvoltării civilizației moderne. Datorită noilor tehnologii, investitorii pot urmări fluctuațiile zilnice ale cotațiior a mii de companii listate la bursă precum mărfuri, materii prime, valute și active digitale. Milioane de investitori din întreaga lume tranzacționează în fiecare zi și astfel contribuie la formarea prețurilor, ca rezultat al ”luptei” dintre cerere și ofertă. Tranzacționarea implică ”îmblânzirea” și controlul fricii și al lăcomiei, două emoții care influențează puternic comportamentul cererii și al ofertei și determină evoluția pieței “bull” și ale ciclurilor acesteia. În articolul de astăzi ne vom concentra pe elementele de bază ale tranzacționării și vom încerca să descriem procesul și principiile de bază după care ar trebui să ghideze un trader. Ce este tranzacționarea? De regulă, putem defini tranzacționarea ca acțiunea de a cumpăra sau a vinde, adică tranzacționarea cu active financiare cu scopul de a obține profit. Fundamentul tranzacționării este predicția cu pricepere a comportamentului viitor al prețului pentru un anumit instrument (speculația). Când cei care tranzacționează speculează corect, tranzacția este profitabilă, iar când piața se comportă opus direcției tranzacției, atunci se poate înregistra o pierdere. Trading-ul reprezintă tranzacționarea activă (pe termen scurt sau mediu), spre deosebire de investiție care este adesea determinată de alte motivații și de un orizont investițional mai lung. Pentru a prognoza viitorul corect și cu o mai mare eficiență, traderii se concentrează pe îmbogățirea bagajului de cunoștințe, experiență și tehnici (analiza tehnică, analiză fundamentală etc.), precum și pe încercarea de a stăpâni psihologia care stă la baza pieței. Speculațiile pot avea loc atât pe instrumente cu efect de levier, precum OIL, US500 sau Bitcoin, cât și pe acțiunile bursiere obișnuite, deoarece fundamentul esențial al tranzacționării este de a prezice corect evoluția viitoare a prețurilor activelor. Există investitori care tranzacționează doar pe anumite instrumente, explorând esența și comportamentul prețurilor doar în cadrul unuia sau mai multor sectoare. Alții, pe de altă parte, tranzacționează toate activele, iar punctul lor cheie de referință este exclusiv comportamentul prețului suprapus cu psihologie și factori externi (macroeconomie, politică monetară, ciclicitate etc.). Tranzacționarea nu are limitări, iar traderii sunt liberi să aleagă ceea ce tranzacționează. Două direcții de piață diferite Investitorii pot alege între cele 2 direcții de tranzacționare. Dacă aceștia presupun că prețurile vor scădea, deschid o așa-numită tranzacție de vânzare (short) care le permite să obțină profit atunci când cotațiile sunt în scădere. Pe de altă parte, atunci când traderii se așteaptă ca prețurile să crească, deschid o tranzacție de cumpărare (long), caz în care obțin profit atunci când cotațiile se apreciază. Luarea unei poziții short este posibilă numai pentru activele cu suport CFD, respectiv cu efect de levier. Pe acțiunile și ETF-uri fără efect de levier, cu drept la dividende și la participare la vot, investitorii pot doar cumpăra sau vinde (închide poziția deschisă), iar vânzarea în lipsă (short selling-ul) nu este posibilă. Pentru a ilustra cum funcționează o poziții de CUMPĂRARE (long) și una de VÂNZARE (short) avem următoarele exemple: Thomas a deschis o poziție long (CUMPĂRARE) pe instrumentul CFD Bitcoin la 19.500 USD. În 3 ore, prețul Bitcoin a crescut la 20.300 USD. În această situație, Thomas va înregistra un profit. Thomas a deschis o poziție short (VÂNZARE) pe instrumentul CFD Bitcoin la un preț de 19.500 USD În 3 ore, prețul Bitcoin a scăzut la 18.900 USD. În această situație, Thomas va înregistra un profit. Thomas a deschis o poziție long (CUMPĂRARE) pe instrumentul CFD Bitcoin la un preț de 19.500 USD În 3 ore, prețul Bitcoin a scăzut la 19.100 USD. În această situație, Thomas va înregistra o pierdere. Thomas a deschis o poziție short (VÂNZARE) pe instrumentul CFD Bitcoin la un preț de 19.500 USD În 3 ore, prețul Bitcoin a crescut la 19.800 USD. În această situație, Thomas va înregistra o pierdere. Tranzacție sau investiție? Deși atât tranzacționarea activă, cât și investiția sunt forme de tranzacționare, în principiu, putem enumera câteva diferențe fundamentale între ele: Punând împreună aceste două tipuri de investiții de capital, putem ajunge la concluzia că nu se exclud reciproc, deoarece oricine poate construi simultan un portofoliu format din investiții cu orizont de lungă durată, precum și să speculeze activ prețurile pe termen scurt. De exemplu, Clienții XTB pot investi în companii precum Microsoft, Apple sau Tesla, ceea ce nu exclude faptul că, în același timp, pot specula prețul Bitcoin, al aurului sau cel al petrolului. De fapt, ambele tipuri de tranzacționare au riscurile lor individuale. Astfel, pentru un acționar care intenționează să dețină acțiuni ale companiei X pentru tot restul vieții, riscurile sunt altele decât pentru cineva care intenționează să păstreze poziții deschise pe petrol pentru 2 sau 5 zile. În plus, fiecare industrie are propriile specificații și factori individuali care modelează prețurile activelor și influențează cererea și oferta. Mai jos vom enumera doar câțiva dintre cei mai importanți factori care pot afecta cotațiile instrumentelor: Apple - ar putea fi succesul unui produs nou (iPhone nou, căști VR), rezultate financiare de succes, schimbări ale acționarilor, probleme cu semiconductorii. Petrol - Activitate OPEC+, rapoarte privind stocuri (DoE, API), condiții economice globale. Bitcoin - numărul total de monede bitcoin disponibile pe piață (halving). NASDAQ (US100) - activitatea instituțională, sentimentul de risc din piață, politica monetară a Fed. EURUSD - puterea economiei (PIB), balanța comercială, politica și deciziile băncilor centrale (Fed și BCE), sentimentul consumatorilor, indicatorii ISM, PMI etc. Selectarea instrumentelor de investiții Este firească preferința investitorilor în ceea ce privește acțiunile și ETF-urile întrucât pozițiile cu aceste instrumente pot fi menținute deschise pe termen nelimitat. În funcție de alegerea ETF-ului sau a companiei tranzacționate la bursă, investitorii pot primi dividende și pot dobândi dreptul de a participa la adunările acționarilor sau de a vota. Acțiunile și ETF-urile sunt potrivite pentru cei care vizează deținerea de poziții pe termen lung datorită lipsei costurilor de deținere a pozițiilor (puncte swap), a structurii și specificațiilor acestor instrumente. Dintre miile de acțiuni și ETF-uri, cele mai populare sunt fondurile indexate precum iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) cu expunere pe indicele bursier S&P 500 sau ETF-urile care oferă expunere la metale prețioase precum iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Dintre sutele de ETF-uri poți găsi, de asemenea, ETF-uri din industrii care oferă expunere la un anumit sector, cum ar fi piețele emergente, sectorul blockchain sau producătorii de automobile. Traderii sunt mai susceptibili să speculeze pe indicii futures cu efect de levier (US100, US500, DE30), contractele futures pe petrol (OIL, OIL.WTI) sau criptomonede. Metalele prețioase precum aurul și argintul sunt, de asemenea, populare, pe lângă alte mărfuri și materii prime, cum ar fi gazul natural, zahărul și grâul. XTB are la dispoziție, de asemenea, CFD-uri cu suport pe acțiuni (cu efect de levier), care oferă celor care le tranzacționează posibilitatea de a utiliza efectul de levier atunci când speculează cu sute de acțiuni ale companiilor listate, precum Amazon, Microsoft sau Bayer. Datorită accesului la levier și a costului deținerii de poziții (puncte swap), aceste instrumente sunt mai degrabă potrivite pentru investițiile pe termen scurt. Poți citi mai multe despre CFD-uri aici: Tranzacționare cu CFD-uri - Ce este Contractul pentru diferență? 5 factori fundamentali pentru un trader Managementul riscului Riscul este un factor intrinsec al tranzacționării. Reducerea cu pricepere a riscurilor scade șansele de pierdere și oferă celui care tranzacționează șansa de a păstra profiturile. Este imposibil să prezici corect mișcarea prețului de fiecare dată, iar piața îți va arăta acest lucru mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este, ce vei face atunci? Tranzacționarea se adresează celor care sunt conștienți de riscul uriaș de pierdere de capital care este inerent speculației și bursei. La XTB, știm care sunt mizele de risc, motiv pentru care oferim clienților zeci de instrumente de analiză în platforma XTB, de la instrumente de analiză tehnică până la știri și analize de piață, și permitem utilizarea ordinelor în așteptare precum stop loss, take profit și trailing stop loss. Elementele de bază ale managementului riscului includ reducerea pierderilor înainte ca acestea să devină prea mari și închiderea cu pricepere a pozițiilor profitabile. Poți citi mai multe despre ordinele în așteptare aici: Ordine în așteptare - xStation. Dobândirea de cunoștințe Cunoașterea este oxigenul fiecărui investitor. Acesta nu ar trebui să se limiteze la studierea pieței doar din perspectiva analizei tehnice sau fundamentale, ci și la învățarea naturii și specificațiilor instrumentelor pe care intenționează să le tranzacționeze. Studiul psihologiei Psihologia este elementul pe care se bazează cotațiile tuturor activelor. Prețurile instrumentelor se formează în funcție de percepția informațiilor primite sau de convingerile bursei despre viitor. Piața de capital este un loc solicitant ale cărei evoluții sunt greu de prezis. Uneori se întâmplă ca informațiile bune să provoace scăderi, iar informațiile negative se dovedesc a fi un catalizator pentru creșteri. Pentru a înțelege cum funcționează pendulul bursei, ar trebui să studiată psihologia umană și înțeleasă în contextul zgomotului informațional. Determinarea Determinarea are multe fețe, în cazul tranzacționării poate însemna studierea graficelor de prețuri, observarea pieței sau acumularea de cunoștințe. Fără pasiune și devotament este greu să obții un avantaj într-un loc în care toată lumea vrea să reușească și să facă bani. Amintește-ți că joci împotriva unui „adversar”, iar de cealaltă parte stau oameni sau algoritmi construiți de oameni. Menținerea emoțiilor sub control Fundamentul tranzacționării este controlul emoțiilor și dobândirea unei perspective noi asupra banilor ce ar trebui priviți ca pe un instrument. Dacă îți este frică de pierderi este greu să ai succes. De aceea este atât de important să nu asociezi deciziile cu emoțile și să îți păstrezi mintea limpede, luând decizii în conformitate cu strategia ta. Tranzacționarea implică riscuri, dar dacă sunt implicate emoții, atunci riscul pierderilor crește. Este important să ai grijă de propria minte și de nivelul de încredere. Cele mai populare 5 instrumente Mai jos enumerăm cinci exemple de instrumente financiare care sunt populare în rândul investitorilor și atrag o avalanșă de speculații: S&P500 (US500) - este cel mai mare indice bursier din lume, format din prețurile acțiunilor celor mai mari 500 de companii listate la bursa din Statele Unite. Indicele este folosit ca una dintre măsurătorile principale ale stării de sănătate a condițiilor economice globale și americane. Algoritmul care selectează companiile incluse în indice modifică structura acestuia. NASDAQ (US100) - un indice bursier care a câștigat o popularitate deosebită în timpul boom-ului „dot-com” de la începutul anilor 2000. Indicele include 100 de companii, dintre care un număr semnificativ activează în industria tehnologiei, ceea ce face ca volatilitatea acestuia să fie de obicei mai mare decât cea a indicelui S&P500. Petrolul - este una dintre resursele primare ale lumii utilizate în principal în transporturi. Se poate spune că petrolul încă reprezintă plămânii economiei mondiale. Instrumentul a atras speculatorii în ultimii zeci de ani, iar susceptibilitatea sa la deciziile OPEC+ și la factorii externi care modelează prețul petrolului îl face un instrument popular atât în rândul instrumentelor derivate, cât și în rândul produselor de investiții (ETF-uri și acțiuni conexe petrolului). EURUSD - cea mai populară pereche valutară din lume, fiind un indicator al puterii economice americane (SUA) și europene (zona euro). Bitcoin - ca o vitrină a tehnologiei blockchain și a întregului sector al criptomonedelor, Bitcoin atrage atenția traderilor și investitorilor. Datorită rentabilității record pe care criptomoneda a oferit-o încă de la crearea sa după 2010, piața îi urmărește cotațiile cu sufletul la gură. Bitcoin a trăit, de asemenea, să-și vadă concurența crescând în putere, popularitatea regelui încercând să fie ajunsă din urmă de Ethereum de mulți ani. Platforma xStation5 oferă acces la peste 5800 de instrumente, inclusiv acțiuni, ETF-uri și CFD-uri cu suport pe mărfuri, indici, criptomonede, metale prețioase și ETF/acțiuni cu efect de levier. Tranzacționare - avantaje și dezavantaje Tranzacționarea are avantajele și dezavantajele sale pe care le vom prezenta mai departe. Unele dintre avantaje sunt posibile prin accesul la platforma de tranzacționare în aplicația mobilă xStation. Mai jos le enumerăm pe cele mai importante. Riscul și ordine în așteptare Am dori să încheiem acest scurt articol cu această secțiune pentru a sublinia cât de importantă este limitarea și identificarea riscurilor care sunt asociate tranzacționării. Mai jos vom enumera instrumentele și acțiunile care pot fi utilizate într-un proces al cărui scop este reducerea riscului la minimul posibil: Utilizarea de ordine automate defensive (Stop Loss, Take Profit, Rolling Stop Loss) în tranzacțioarea CFD-urilor.

Utilizarea de ordine automate în așteptare de vânzare (Sell Stop, Sell Limit) în tranzacționarea acțiunilor și ETF-urilor. Poți citi mai multe despre managementul riscului aici: Siguranța în investiții - Cum să reduci riscul în investiții? În calitate de investitor, vei lua decizii care ar trebui să se bazeze pe o strategie astfel încât să poată fi repetate, iar eficacitatea lor să fie măsurată: Elaborează câteva reguli de bază pe care să nu le încalci

Respectă regulile și strategia stabilită, dacă ai una

Învață să-ți controlezi emoțiile chiar și în fața unei pierderi mari sau a unui profit limitat

Păstrează notițe și analizează-ți deciziile

Învață prin monitorizarea propriilor greșeli și a deciziilor corecte

Acceptă și controlează-ți lăcomia și frica Reducerea indirectă a riscului de pierdere poate fi realizată, de asemenea, și în contextul tranzacționării de acțiuni. Dobândirea de cunoștințe îți poate crește în mod semnificativ încrederea „sănătoasă” și poate face tranzacționarea mai eficientă: Studierea analizei tehnice si fundamentale

Obținerea de cunoștințe despre activele pe care le tranzacționezi

Identificarea celor mai importante informații de piață

Activarea procesului cauza-efect și transferarea lui în scenariul de piață Platforma xStation5 te ajută în fiecare etapă a acestui proces, oferind, printre altele: Acces la materiale analitice și știri de piață

Instrumente de analiză fundamentală și tehnică

Instrumente avansate pe grafice

Calendarul evenimentelor economice și bursiere

Serviciu clienți deschis 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână

