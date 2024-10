Tranzacționarea indicilor bursieri - ce este un indice bursier?

Indicii bursieri servesc unei serii de scopuri pe piețele financiare globale. În general, aceștia îi ajută pe investitori să evalueze starea piețelor și să compare rentabilitatea investițiilor specifice. Firmele de brokeraj și bursele au oferit, de asemenea, instrumente financiare care reflectă mișcările prețurilor anumitor grupe de acțiuni. Acest lucru face ca indicii să fie esențiali nu numai datorită rolului lor informațional, ci și datorită scopurilor lor de investiții. În acest articol vom încerca să explicăm ce sunt indicii bursieri și cum să profităm de aceștia în timp ce investim în bursă.

Ce este un indice bursier? În primul rând - ce este un indice? Un indice bursier, sau doar un indice specific, este practic un instrument care măsoară o secțiune a pieței bursiere. Cu alte cuvinte, este o metodă de urmărire a performanței unui grup de active într-un mod standardizat, deoarece indicele poate reproduce o anumită piață de valori, un sector, un segment geografic sau orice altă zonă a pieței. Aceste repere sunt dezvoltate într-un mod transparent și sunt specificate metodele de construcție a acestora. Evident, există și indici care se referă la piața obligațiunilor, mărfuri sau rate ale dobânzii, dar în acest articol ne vom concentra exclusiv pe indicii bursieri. Construcția poate varia semnificativ, deoarece indicii se pot baza pe diferite metode (de exemplu, market-capitalisation weighting, free-float adjusted market-capitalisation weighting sau equal weighting). Cu toate acestea, ideea de bază rămâne aceeași - un indice bursier este o colecție de acțiuni care reproduce mișcările de preț ale acelor valori mobiliare. Importanța indicilor Indicii bursieri sunt de o mare importanță pentru piețele financiare globale. În primul rând, îi ajută pe investitori să evalueze rezultatele pieței bursiere - zilnic, săptămânal, lunar etc. Astfel, participanții la piață pot determina, de fapt, sentimentul pieței și pot compara diferitele piețe bursiere. Indicii servesc, de asemenea, ca puncte de referință pentru acțiuni, deoarece fondurile gestionate activ le folosesc pentru a compara performanța fondurilor. Indicii bursieri sunt adesea asociați cu termenii „tranzacționare pe indici” sau „investiții pe indici”. Ambele concepte au căpătat importanță în ultimii ani. Creșterea fondurilor indexate și a ETF-urilor a câștigat mulți entuziaști, deoarece este o soluție low-cost care oferă beneficiile diversificării. Am explicat ideea diversificării în articolul nostru intitulat „Diversificarea portofoliului - cum să diversifici portofoliul de tranzacționare?” <link>. Pe de altă parte, tranzacționarea pe indici se poate referi la CFD - un instrument care ar putea fi util atât în ​​scopuri speculative, cât și în scopuri de acoperire (protejare, hedging). Indici mondiali majori După ce am explicat semnificația indicilor bursieri și importanța lor pentru piețele globale, este momentul să enumerăm mai mulți indici majori. După cum vă puteți imagina, investitorii acordă o atenție majoră indicilor din economiile dezvoltate, deoarece aceste criterii de referință reflectă sentimentul pieței pe bursele majore de valori, inclusiv: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext sau Shanghai Stock Exchange ( SSE). XTB oferă o gamă largă de CFD-uri pe indici și aceste contracte sunt denumite într-o manieră simplă, care ar trebui să fie sugestiv pentru investitori. Mai jos vă prezentăm câțiva dintre cei mai importanți indici: US30 - contract pentru indicele format din 30 de companii mari listate în Statele Unite pe NYSE sau NASDAQ. US500 - contract pentru indicele format din cele mai mari 500 de companii din Statele Unite. Este adesea considerat un barometru al performanței generale a pieței bursiere. Indicele este un reper des folosit în ceea ce privește performanța portofoliilor active. US100 - contract pentru indicele format din cele mai mari 100 de companii nefinanciare cotate la bursa NASDAQ.

contract pentru urmărirea indicelui de performanță a acțiunilor listate la bursa din Hong Kong. AUS200 - contract pentru indicele format din cele mai mari 200 de companii listate în Australia. Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Sursa: (do uzupełnienia) Source: (do uzupełnienia) Tranzacționarea indicilor prin CFD-uri În primul rând, trebuie remarcat faptul că, teoretic, un indice nu poate fi nici cumpărat, nici vândut direct, deoarece indicii bursieri sunt doar indicatori (repere) care se deplasează în funcție de evoluția cotațiilor acțiunilor luate în calcul. Cu toate acestea, există multe instrumente financiare care reflectă mișcările prețurilor marilor indici mondiali, de ex. contracte futures, opțiuni, ETF-uri, CFD-uri sau fonduri pe indici. Acesta este motivul pentru care termeni precum „investiții pe indici” sau „tranzacționare pe indici” sunt adesea folosiți în situații cotidiene. Contractele pentru diferență (CFD) sunt utilizate în mod obișnuit în scopuri speculative și de acoperire (hedging). Aceste contracte au multe avantaje, cum ar fi: lichiditate ridicată, praguri scăzute la intrarea în tranzacții și costuri reduse de tranzacționare, servesc obiectivelor de diversificare, au program prelungit de tranzacționare, capacitatea de a fi tranzacționate atît long cât și short, efectul de levier. Evident, trebuie să ne amintim că CFD-urile sunt asociate cu un risc mai mare, deoarece tranzacționarea cu efect de levier ar putea amplifica fie câștigurile, fie pierderile. Acest lucru nu schimbă faptul că vânzarea în lipsă oferă mai multă flexibilitate și permite execuția mai multor strategii utile. Veți afla mai multe despre tranzacționarea în lipsă din articolul nostru intitulat „Vânzare în lipsă - Ce este tranzacționarea în lipsă” <link> În prezent, CFD-urile servesc în principal scopurilor speculative. Investitorii ar putea pur și simplu să deschidă poziții long pentru a profita de creșterea prețurilor sau să deschidă poziții short și să beneficieze de scăderea prețurilor. Utilizarea efectului de levier ar putea amplifica fie câștigurile, fie pierderile. Tranzacționarea pe indici ar putea face parte din diferite strategii - de exemplu, convingerea că într-o anumită perioadă, companiile cu capitalizare redusă vor performa mai bine decât acțiunile blue chip (atunci investitorii ar trebui să tranzacționeze long pe un indice care include companii cu capitalizare redusă) sau presupunerea că o anumită bursă va scădea, de ex. din motive geopolitice (atunci investitorii ar trebui să tranzacționeze short indicele din țara respectivă). Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Platforma xStation 5 XTB vă oferă toate informațiile esențiale despre CFD-uri pentru indicii mondiali majori. Sursa: xStation 5 Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. CFD-urile sunt instrumente cu efect de levier, ceea ce înseamnă că investitorii au posibilitatea de a câștiga expunere pe piață implicând o cantitate de foduri relativ mică în tranzacție. Cu alte cuvinte, investitorii nu trebuie să dețină sume mari de bani pentru a începe să investească. În acest caz (DE30 în graficul de mai sus), efectul de levier este 1:20, ceea ce înseamnă că marja necesară se ridică la 5% din valoarea contractului. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că CFD-urile sunt, de asemenea, asociate cu un risc mai mare, deoarece tranzacționarea cu levier ar putea amplifica fie câștigurile, fie pierderile. Sursa: xStation 5 În afară de scopuri speculative, CFD-urile servesc diverselor strategii de acoperire (protejare, hedging). Să ne imaginăm că un investitor deține mai multe acțiuni din SUA care sunt componente ale indicelui S&P 500. Portofoliul valorează aproximativ 20.000 USD. Un investitor suspectează că se apropie o corecție a pieței (de exemplu, există multă incertitudine cu privire la o pandemie sau la un conflict geopolitic), totuși el sau ea nu dorește să vândă acțiunile respective. Pentru a acoperi portofoliul, investitorul ar putea utiliza un contract CFD care să reflecte fluctuațiile prețurilor S&P 500 (ipoteza cheie este că investitorul deține cel puțin mai multe acțiuni diferite, care sunt corelate pozitiv cu indicele bursier). Deschiderea unei poziții short va neutraliza, îngheța în mod eficient poziția sa. În acest caz, un investitor ar putea dori să utilizeze un calculator pentru CFD-uri pe indici pentru a evalua dimensiunea unei poziții necesare pentru acoperirea portofoliului: 0,10 lot corespunde unei valori de aproximativ 20.000 USD. Acum, în cazul în care acțiunile din portofoliu scad, investitorul va avea profit pe poziția short de pe CFD. În principiu, portofoliul de acțiuni va fi acoperit (“hedgiuit”). Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la datele de performanță anterioare și că acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare. Sursa: xStation 5 De asemenea, de menționat faptul că tranzacționarea CFD-urilor implică rulări (rollover). Este crucial să înțelegem că majoritatea CFD-urilor pe indici se bazează pe prețurile contractelor futures. Pentru fiecare piață există, de obicei, o listă lungă de contracte futures cu date de expirare diferite, variind de la o lună la mulți ani în viitor, iar cel mai mare volum este de obicei pe cel mai apropiat contract. Când expiră actualul contract activ, investitorii pe contracte futures trebuie să deschidă un alt contract futures. Cu toate acestea, investitorii pe CFD-uri nu trebuie să ia nicio măsură, deoarece trecerea se face automat. Pe scurt, un “rollover” este o operațiune tehnică ce mută poziția investitorului la următorul contract disponibil - procesul este fără costuri și neutru din punct de vedere al profitului din perspectiva investitorului. Cu siguranță veți afla mai multe despre rulări din articolul nostru intitulat „Tot ce trebuie să ști despre rulări!” <link: Concluzie Rezumând, tranzacționarea pe indici ar putea fi un instrument foarte util de care investitorii și traderii ar trebui să aibă cunoștință. În ciuda faptului că tranzacționare pe indici ar putea fi riscantă din cauza mecanismului de levier, ar putea fi, de asemenea, o soluție perfectă pentru acoperirea, protejarea unui portofoliu de tranzacționare împotriva fluctuațiilor nedorite, reducând astfel riscul. Prin urmare, cunoștințele despre tranzacționarea pe indici ar trebui privite ca o trăsătură esențială a fiecărui investitor avansat.

