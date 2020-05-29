6 lucruri de știut despre tranzacționarea petrolului

Petrolul ocupă un loc central în economia globală și pe piețele financiare, fiind unul dintre cele mai urmărite active de către investitori. Dinamica prețului său este influențată de factori macroeconomici, decizii geopolitice și dezechilibre temporare între producție și consum, ceea ce îl transformă într-un instrument atractiv pentru tranzacționare. Înțelegerea mecanismelor care determină evoluția cotațiilor, a diferențelor dintre principalele tipuri de țiței și a modalităților de expunere prin instrumente derivate poate oferi investitorilor o perspectivă mai clară asupra oportunităților din piața energetică.

De ce este considerat petrolul cea mai populară materie primă?

Petrolul brut este considerat drept cea mai populară materie primă din lume, în principal datorită faptului că este utilizat pentru producerea de combustibilii lichizi utilizați de diferite mijloace de transport terestre, acvatice sau aeriene. De asemenea, este utilizat pentru producerea de lubrifianți, parafină, asfalt, mazout (combustibil pentru locomotivele cu abur), astfel este folosit pentru întreținerea mașinilor, construcția drumurilor, ca sursă de energie termică, precum și pentru generarea de energie electrică. Mai mult, petrolul este folosit pentru a produce o mare parte dintre materialele sintetice.

Cu toate acestea, cea mai importantă întrebuințare a petrolului este obținerea de energie. În prezent, are o pondere de aproximativ ⅓ în oferta de energie la nivel global!. Nu este de mirare că este cea mai tranzacționată materie primă din lume, beneficiind de un nivel ridicat de lichiditate pe piață.

Sursa: IEA World Balance Energy Review 2019

Ce influențează prețurile petrolului?

Prețul petrolului brut reacționează cel mai mult la modificările legate de factorii fundamentali: cerere și ofertă. Diferența dintre ofertă și cerere determină o creștere sau o scădere a nivelurilor stocurilor. În acest caz, funcționează vechiul principiu al pieței, care susține că, în cazul în care există cantitate mare de mărfuri pe piață, prețul este scăzut. Cu toate acestea, dacă există un deficit de ofertă, prețul poate crește brusc.

Piața petrolului este foarte echilibrată, iar surplusul sau deficitul este de obicei o parte mică (până la 1-2%) din ofertă. În plus, cererea este inelastică la preț. Pe scurt, alimentăm mașina indiferent de prețul la pompă. Prin urmare, modificările ofertei duc de obicei la fluctuații de preț pe termen scurt. Este nevoie o perioadă lungă de timp din momentul explorării și forajului primului puț pentru a obține o producție constantă, astfel încât producția nu se poate adapta rapid la nevoile pieței. Cu toate acestea, dacă dintr-un anumit motiv o parte din producție este oprită (de exemplu, prin greve ale angajaților sau tulburări politice), prețul poate reacționa puternic. În plus, un factor important este faptul că o mare parte din producția de petrol provine din regiuni cu stabilitate geopolitică limitată.

Ce rapoarte trebuie urmărite?

Când vine vorba de piața petrolului, trebuie menționate mai multe rapoarte cheie. Sunt publicate pentru diferite perioade la intervale diferite de timp. Cele publicate frecvent au cel mai mare impact asupra modificărilor actuale ale prețului.

Modificarea stocurilor - raportul privind stocurile de petrol brut este publicat săptămânal (în mod normal în fiecare miercuri la 17:30 ora României) de către Departamentul de Energie al SUA (DoE). Prezintă: - modificarea rezervelor de petrol din SUA - modificarea stocurilor de la Cushing, locul de facturare al petrolului brut WTI - modificarea stocurilor de alte produse petroliere, estimarea producției în SUA, cererea implicită de petrol și alte produse. Fiind un raport săptămânal, are un impact puternic asupra pieței de petrol. Stocurile de petrol din SUA au o pondere semnificativă în rezervele de petrol ale OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), motiv pentru care raportul DoE are cel mai mare impact asupra formării prețurilor pe termen scurt. Cu o zi înainte (marți, la 23:30 ora României), este publicat raportul privind stocurile al American Petroleum Institute (API). În acest caz, producătorii și alți participanți la piață raportează în mod liber nivelurile stocurilor. Poate trasa o direcție înainte de prezentarea raportului DoE. Datele celor două rapoarte sunt disponibile în calendarul economic pe platforma xStation!

- raportul privind stocurile de petrol brut este publicat săptămânal (în mod normal în fiecare miercuri la 17:30 ora României) de către Departamentul de Energie al SUA (DoE). Rapoarte privind bilanțul - acestea sunt în principal rapoarte ale OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol), IEA (Agenția Internațională a Energiei), EIA (Administrația privind informațiile energetice din SUA) și, de asemenea, ale participanților la piața privată, precum Bloomberg, care oferă estimări de producție pentru cei mai mari producători la sfârșitul fiecărei luni. Rapoartele de mai sus sunt emise lunar, trimestrial sau anual și arată dinamica cererii și ofertei. De asemenea, prezintă prognoze pentru perioadele viitoare.

Modificarea numărului de platforme petroliere - acest raport este crucial în primul rând pentru Statele Unite. În zilele noastre, mare parte producției noi SUA provine din exploatarea șistului, iar menținerea producției în SUA necesită o schimbare constantă a instalațiilor de petrol. Un număr mare de platforme petroliere active înseamnă investiții mari pe piața petrolului și indică o producție mai mare. Numărul de platforme petroliere active depinde în mare măsură de prețurile pieței. De obicei este publicat vineri după-amiază. Aceste date sunt disponibile în calendarul economic pe platforma xStation!

Raport COT / CFTC - investitorii și participanții la piața futures trebuie să furnizeze informații cu privire la valoarea pozițiilor pe piața petrolului. Raportul CFTC pentru majoritatea piețelor din SUA este publicat în fiecare vineri la 22:30 ora României. Raportul ICE este publicat luni. Datorită informațiilor privind numărul de poziții short și long și diferența dintre ele, poți determina sentimentul pieței. Un sentiment prea ridicat duce la corecții de preț. IMPORTANT! Indicatorul de date COT este disponibil pe platforma xStation, astfel încât nu este necesară căutarea datelor!

De ce investitorii aleg petrolul?

Petrolul este cea mai importantă materie primă la nivel global și este adesea tratat drept un barometru economic. În plus, importanța acestei piețe face tranzacționarea lină și continuă, tranzacțiile pot fi încheiate de luni până vineri aproximativ 24 de ore pe zi, ceea ce este important și în contextul costurilor de tranzacționare. Prețul petrolului, ca și cel al indicilor bursieri, poate reflecta situația economică. Cu toate acestea, în cazul petrolului, cererea și oferta curentă sunt mai importante. Acest lucru sugerează că anumiți investitori aleg petrolul ca piață care reflectă situația actuală mai bine decât acțiunile.

Care sunt principalele diferențe dintre petrolul Brent și cel WTI?

Cele două etaloane ale petrolului sunt cele mai populare pe această piață: Brent și WTI. Cu toate acestea, există mai multe categorii de petrol, în funcție de proprietățile sale sau de locul de extracție. Prețul depinde și de proprietăți, locația sau transportul său.

Cele mai importante tipuri de petrol. Sursa: Intercontinental Exchange (ICE)

Petrol brut Brent (OIL) - provine din 15 câmpuri petroliere situate în Marea Nordului. Conținutul scăzut de sulf, care este sub 0,37%, indică faptul că este petrol dulce, iar densitatea sa scăzută îi permite să fie descris drept light, fiind ideal pentru producția de motorină și benzină. Se estimează că aproape 70% din tranzacțiile petroliere globale sunt efectuate pe petrolul Brent. Contractele futures pe petrolul brut Brent sunt listate la London Intercontinental Exchange (ICE).

Petrolul brut WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, este extras în Statele Unite, Texas. Datorită conținutului de sulf, sub 0,24%, este denumit petrol dulce și light, întrucât are o densitate scăzută. Petrolul WTI este instrumentul care stă la baza contractelor futures la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Se caracterizează prin calitatea înaltă, una dintre cele mai înalte din lume.

Diferența de valoare dintre petrolul brut Brent și petrolul WTI, adică diferențialul, este în favoarea petrolul WTI, care are parametri mai buni de densitate și conținut de sulf.

Cum poți investi în petrol cu XTB?

Cea mai simplă modalitate de a obține expunere pe petrol este de a tranzacționa instrumentele CFD OIL sau OIL.WTI. Contractele pentru diferență sunt instrumente fascinante, cu multe caracteristici interesante, ceea ce influențează unicitatea acestui produs:

instrumentele derivate al căror preț este bazat pe prețul instrumentului de bază

prezintă efect de levier (leverage)

oferă oportunitatea de a vinde in lipsă (short-selling), putând beneficia atât de creșterile cât și de scăderile prețurilor petrolului

Posibilitatea de a te poziționa long (ordin de cumpărare) sau short (ordin de vânzare) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face aceste tipuri de contracte să fie în prezent unul dintre cele mai flexibile și populare instrumente de tranzacționare pe piețele financiare.

XTB oferă investiții în CFD-uri pentru petrolul Brent (OIL) și WTI (OIL.WTI), adică instrumente al căror preț au drept activ suport prețurile petrolului brut Brent și WTI, cotate pe piața organizată.

Sistemul de tranzacționare al xStation este un instrument complet, care oferă în plus posibilitatea de a asigura rapid și cu ușurință tranzacțiile, ceea ce este necesar mai ales când vine vorba de instrumente cu levier. În xStation, prin intermediul calculatorului încorporat în fereastra de comandă, poți plasa ordine de Stop Loss sau Take Profit în conformitate cu ipotezele rezultate din propria strategie de investiții.

Sursa: xStation

Ce ar trebui să reținem?

La XTB, majoritatea instrumentelor CFD pe mărfuri au activ suport contracte futures listate pe burse, care expiră în fiecare lună. XTB oferă CFD-uri cu o dată de expirare de 365 de zile (nu se aplică CFD-urilor bazate pe acțiuni și ETF-uri), astfel încât clienții noștri nu trebuie să închidă o poziție bazată pe un contract care expiră în fiecare lună și să deschidă alta. În acest fel, clienții pot menține deschisă, în mod continuu până la 365 de zile, o poziție CFD cu activ suport pe prețul petrolului, fără a fi nevoie să deschidă noi poziții în fiecare lună, așa cum se întâmplă în piața activului suport. De obicei, trecerea la următoarea serie de contracte are loc cu câteva zile înainte de data de expirare a seriei actuale de contracte futures pe piața activului suport. Clienții XTB sunt informați cu privire la datele viitoare de rulare (rollover) în secțiunea de știri de pe site.

Concluzii

Petrolul va rămâne o resursă energetică strategică pentru o perioadă lungă de timp. Relația dintre cerere și ofertă poate avea un impact uriaș asupra prețului. În cazul pieței petrolului, este extrem de important să urmărim publicarea rapoartelor de bază ce pot determina o accentuarea a volatilității din piață. Instrumentele CFD cu activ suport pe cotațiile petrolului, disponibile prin XTB, oferă oportunități suplimentare de a observa posibile investiții interesante, atât în timpul scăderilor de preț, cât și al perioadelor de apreciere. Situația de pe piețele financiare va fi corelată de piața petrolului pentru o lungă perioadă de timp.