Indicatorul TRIX este un oscilator de momentum utilizat în analiza tehnică pentru a identifica direcția trendului și posibilele puncte de inversare ale pieței. Prin aplicarea unei medii mobile exponențiale triple, TRIX reușește să filtreze o parte semnificativă din fluctuațiile de scurtă durată ale prețului. Acest lucru îl face util pentru traderii care urmăresc confirmarea trendului sau identificarea divergențelor dintre evoluția prețului și indicator.

Ce este indicatorul TRIX Indicatorul TRIX (Triple Exponential Moving Average) este un indicator de momentum bazat pe rata de schimbare a unei medii mobile exponențiale triple. Acesta a fost dezvoltat de Jack Hutson în anii 1980 și este utilizat pentru a identifica direcția trendului și schimbările de momentum din piață. TRIX este reprezentat sub forma unei linii oscilatoare care se mișcă în jurul liniei zero. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Semnalele cele mai importante oferite de Trix sunt Divergențele și intersecția cu linia zero. Interpretarea generală este următoarea: când Trix este pozitiv, momentumul crește, iar când Trix este pozitiv, momentumul scade. Trix este un bun indicator de trend, avantajul său față de alți indicatori similari (cum ar fi MACD) este faptul că filtrează foarte mult din zgomotul pieței. Regulile de interpretare a indicatorului Trix: Intersecția cu Linia Zero Bullish Crossover- când Trix trece peste linia zero, semnal de cumpărare

Bearish Crossover- când Trix tece sub linia zero, semnal de vânzare Divergențele Divergența Bullish - când prețul formează un minim în scădere, iar Trix nu formează un minim în scădere

Divergența Bearish - când prețul formează un maxim în creștere, iar Trix nu formează un maxim în creștere Exemplu - Intersecția cu linia zero, Indicatorul Tehnic Trix: Exemplu - Divergență Bearish, Indicatorul Tehnic Trix: Trix este un indicator util pentru traderi si poate fi folosit cu succes în combinație cu Formațiunile de preț. De ce este TRIX diferit față de alți indicatori Unul dintre principalele avantaje ale indicatorului TRIX este capacitatea sa de a elimina o mare parte din mișcările nesemnificative ale pieței. În comparație cu indicatori precum MACD, TRIX poate oferi semnale mai stabile în piețele cu volatilitate ridicată. Din acest motiv, este adesea utilizat pentru identificarea trendurilor pe intervale de timp mai mari. Cum poate fi utilizat TRIX într-o strategie de tranzacționare Traderii folosesc frecvent indicatorul TRIX împreună cu alte instrumente de analiză tehnică, precum suporturi și rezistențe, medii mobile sau tipare de preț. Combinarea mai multor indicatori poate ajuta la confirmarea semnalelor și la reducerea riscului de semnale false.

