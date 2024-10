2022.12.29 - Claudiu Cazacu: Un 2023 al surprizelor pe burse, piețe valutare și criptoactive

„Bursa americană se îndreaptă spre un an de scădere de două cifre. Europa va avea de depășit costurile ridicate cu energia și dificultățile de aprovizionare cu gaze și carburanți. Se prevede o perioadă dezamăgitoare în sectorul cipurilor. Lira sterlină și yenul japonez pot aduce surprize în 2023. Revenirea Bitcoin ar putea să fie doar actul final al unei întregi epoci a criptoactivelor”. Acestea sunt o parte dintre concluziile la care a ajuns Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, analizând, în cele ce urmează, ce surprize ne poate rezerva anul viitor pe burse.

2022 – anul în care „scăderile” au adus profituri Într-un an atipic, plin de șocuri din zone diverse, de la geopolitică la macroeconomie, de la logistică la energie, precum cel care se apropie de final, s-a adâncit divergența dintre comportamentul investitorilor instituționali și al celor de retail. Deși răbdarea le-a fost deseori pusă la încercare, investitorii individuali au fost mult mai optimiști decât cei instituționali. Atitudinea lor de a cumpăra corecțiile a fost recompensată în timpul pandemiei, când, în a doua jumătate a anului 2020, mai prudenții investitori instituționali au fost obligați să „alerge” pentru a prinde din urmă un salt care a șters mare parte din pierderile anului. În schimb, anul acesta optimiștii au suferit pierderi severe. Pe de altă parte, cei care au mizat pe scădere prin strategii „short” de vânzare în lipsă au înregistrat, potrivit estimărilor S3, profituri de peste 300 mld. de dolari și un randament de 31,2% la poziții de vânzare în lipsă de 973,6 mld. de dolari. La acestea se adună rezultatele acumulate în urma evoluțiilor din ultimele zile, care nu au fost, pentru moment, captate de date. Cifrele se pot schimba în continuare, dar e improbabil ca acesta să nu fie un an excepțional de profitabil pentru cei care au mizat pe prețuri în scădere. 2023 – un an al surprizelor bursiere Bursa americană se îndreaptă spre un an de scădere de două cifre, însă întrebarea esențială este: ce ar putea să urmeze? În general, o secvență de cel puțin doi ani de scădere este rară, dar atunci când se întâmplă, al doilea an tinde să aducă scăderi și mai ample. Astfel de situații s-au întâmplat doar de patru ori în ultima sută de ani. În medie, al doilea an din secvență a adus o scădere de 24%. Cu toate acestea, recursul la istorie nu poate oferi un răspuns complet, având în vedere schimbările ample în structura piețelor și a economiilor și provocările specifice anului 2023. Prima parte a anului nu e exclus să vină cu noi runde de depreciere. În mod tradițional, nivelul ridicat al pozițiilor cash ale fondurilor sau al indicatorilor de sentiment susține o reacție contrară. Astfel de salturi ar putea fi de relativ scurtă durată. Rezultatele companiilor din SUA în sezonul de raportări vor aduce noi estimări pentru performanțele la nivelul întregului an și ar putea fi loc pentru noi dezamăgiri, ținând seama de nivelul în creștere al dobânzilor, care oferă randament cu risc mai redus (sau fără risc, cum se consideră în cazul titlurilor de stat). Posibilă temperare a inflației, în a doua jumătate a anului viitor În ciuda peisajului dificil și al unei eventuale noi resetări a așteptărilor pieței, dobânzile vor rămâne sub nivelul inflației, iar dacă aceasta va da semne de temperare, a doua jumătate a anului poate aduce surprize în sens constructiv, la nivel nominal al cotațiilor, în special pentru piața de capital americană. Europa va avea de depășit costurile ridicate cu energia și dificultățile de aprovizionare cu gaze și carburanți, în special diesel, tocmai în timp ce dobânzile cresc și lichiditatea va fi treptat retrasă de către BCE pentru a lupta cu inflația. În același timp, aspecte legate de costul datoriei publice, pentru state precum Italia, ar însemna frâne suplimentare la adresa unor reveniri entuziaste în bursele europene. Sectorul cipurilor, sub semnul volatilității crescute În privința sectorului deosebit de volatil al cipurilor, semnele se adună pentru o perioadă dezamăgitoare. Micron a vorbit despre o „scădere dramatică” a cererii pentru produsele sale, cu ocazia raportului trimestrial, în care a descris și așteptări pentru pierderi aproape duble față de estimările analiștilor pentru trimestrul următor. Nivelul stocurilor, evaluat de UBS, este la vârful unei perioade de peste 10 ani, iar diverse companii, de la producători de pc-uri precum HP și Dell la fabricanți de componente pentru telefoane mobile, precum Qualcomm, au anunțat stocuri ridicate sau și-au revizuit în scădere așteptările pentru rezultatele financiare. Acțiunile din domeniu au cunoscut scăderi importante, peste cele ale indicelui Nasdaq de la începutul acestui an. Investitorii vor încerca să anticipeze, însă, revenirea cererii, și este posibil ca trimestrul al doilea sau al treilea al anului viitor să aducă mai mult optimism în sector, în așteptarea revenirii pe ciclul ascendent al sinusoidei cererii. Lira sterlină și yenul japonez – surprize pe piețele valutare În piețele valutare, spectacolul volatilității nu a lipsit, dar lira sterlină și yenul japonez au ieșit puternic în evidență, între monedele majore, în special prin deprecierile foarte pronunțate care au condus la minime istorice în cazul lirei sterline, după criza bugetului insuficient de convingător din această toamnă, și la minime ale mai multor decenii, după o depreciere de 32,1% pentru yenul japonez până pe 21 octombrie. Ambele au recuperat, ulterior, în fața dolarului american, o parte din pierderi, și ambele ar putea oferi fluctuații importante pe parcursul anului viitor. În cazul yenului japonez, schimbarea de gardă la cârma băncii centrale induce risc sporit de reorientare a abordării, și, în condițiile unor tensiuni regionale, pot apărea episoade de apreciere susținută a yenului, chiar în lipsa unui trend anual clar definit. Vremuri agitate și pe piața monedelor virtuale Pentru monedele virtuale, anul viitor se anunță diferit de calmul așternut în ultimele săptămâni. Bitcoin, cu pierderi de peste trei sferturi din valoarea de vârf, ar putea, alături de unele dintre criptoactive, să revină surprinzător? Tendința „naturală” ar putea să fie una de recuperare, însă spațiul de acțiune este limitat. Pe de o parte, autoritățile ar putea anunța reguli încă și mai restrictive la adresa domeniului criptoactivelor chiar înainte de finele anului viitor. Pe de altă parte, încrederea a fost erodată de pierderile masive aduse, de colapsul unor entități utilizate atât de retail, cât și de fonduri cu expunere în domeniu. O altă amenințare: distribuirea posibilă a unor cantități de Bitcoin recuperate din deținerile bursei MtGox, aflată în proces de reabilitare, îi poate determina pe unii deținători să lichidizeze o parte din deținerile blocate mai bine de 10 ani. Ar putea părea puțin probabil, cu asemenea forțe contrare, să observăm vreun trend ascendent pronunțat. Totuși, în trecut, ca un navigator antrenat, Bitcoin a reușit să se „strecoare” printre piedici și amenințări pentru a produce, strălucitor, dar temporar, aprecieri semnificative. Surpriza ar fi să reușească, din nou, anul viitor, iar acesta să fie precursorul încheierii unei întregi epoci a criptoactivelor, este concluzia analizei casei de brokeraj XTB România.

