Monedele corelate cu piața mărfurilor, cunoscute și sub denumirea de commodity currencies, sunt valute ale țărilor a căror economie depinde într-o mare măsură de exportul anumitor materii prime. Valoarea acestor monede este influențată frecvent de evoluția prețurilor resurselor naturale exportate, precum petrolul, metalele sau produsele agricole. Astfel, atunci când prețul materiilor prime crește, moneda țării exportatoare tinde să se aprecieze, iar atunci când prețul scade, valoarea acesteia poate fi afectată negativ. Printre cele mai cunoscute monede corelate cu piața mărfurilor se numără dolarul australian (AUD), dolarul neozeelandez (NZD) și dolarul canadian (CAD), alături de coroana norvegiană (NOK), randul sud-african (ZAR) și rubla rusească (RUB). În plus, dolarul american joacă un rol important în piața mărfurilor, deoarece majoritatea resurselor naturale sunt tranzacționate la nivel global în USD. Prin intermediul instrumentelor financiare disponibile pe platforme de tranzacționare precum xStation, investitorii pot urmări și tranzacționa evoluția acestor valute pe piețele financiare.

Știm cu toții ce este aceea o monedă - o modalitate de plată, reprezentând o măsură a unei valori în țara respectivă. Există, totuși, multe modalități de grupare și clasificare a valutelor, în funcție de caracteristicile lor comune, cum ar fi:

regiune (monede europene, africane sau asiatice);

facilitatea conversiei și importanța în economia mondială (valute hard sau soft);

situația economică a țării (valute ale țărilor dezvoltate sau în curs de dezvoltare).

În acest articol, vom analiza o categorie specifică de monede, a cărei caracteristică comună este corelația cu prețul unei materii prime - grupul acestor valute îl întâlnim sub denumire de “commodity currencies = monede corelate cu piața mărfurilor”.

Monedele corelate cu piața mărfurilor

Această denumire este folosită pentru grupul de monede al țărilor a căror caracteristică comună este dependența ridicată a economiei de exportul uneia sau mai multor materii prime cheie. Acest lucru face ca prețul mărfii exportate și valoarea monedei să fie extrem de corelate - când prețul materiei prime crește, de obicei, se traduce și prin creșterea valorii monedei din țara respectivă. Să analizăm situația Canadei. Principala materie primă exportată este petrolul - cu cât prețul de piață al „aurului negru” este mai mare, cu atât valoarea dolarului canadian (CAD) este mai ridicat în raport cu alte monede.

Cele mai populare valute corelate cu piața mărfurilor

Principalele valute conectate direct la prețul materiilor prime sunt așa-numitele „Commdolls” (derivat din „commodity dollars”), adică dolarul australian (AUD), dolarul din Noua Zeelandă (NZD) și dolarul canadian (CAD). Cele mai lichide și importante astfel de valute includ, de asemenea, „coroana norvegiană (NOK), randul sud-african (ZAR), realul brazilian (BRL) și rubla rusă (RUB). Evident, există mai multe țări dependente de exportul mărfurilor, însă majoritatea sunt țări care se află într-o continuă dezvoltare, lichiditatea monedei lor fiind scăzută, la fel ca semnificația lor din punct de vedere al economiei globale.

Acum, să aruncăm o privire mai atentă asupra fiecăreia dintre aceste valute:

Dolarul australian (AUD) este moneda oficială a Australiei, adică cea mai mare a 12-a economie din lume. În argoul valutar, dolarul australian este uneori numit „aussie”, iar perechea valutară AUDUSD (numită „cangur” în argoul comercial) este una dintre cele mai des tranzacționate monede de tip Forex. Moneda Australiei este dependentă în mare măsură de prețurile combustibililor fosili, care totalizează aproximativ circa 70% din exportul acestei țări. Acestea includ, fără limitări, aurul, cuprul, nichelul, cărbunele și fierul.

Dolarul neozeelandez (NZD) este moneda Noii Zeelande (numită și "kiwi" de către traderi) și, în același timp, reprezintă o altă monedă corelată cu piața de mărfuri a țării. El este dependent de exportul cu produse agricole și de origine animală din Noua Zeelandă, precum și lemn (și produse conexe, de exemplu, hârtie).

Dolarul canadian (CAD) este moneda Canadei, țară care deține unele dintre cele mai mari depozite de petrol din lume. Această țară exploatează depozitele sale de petrol la scară largă și, prin urmare, este unul dintre principalii exportatori din lume. După cum se poate intui cu ușurință, valoarea ratei de schimb a dolarului canadian este strâns legată de prețul „aurului negru”.

Coroana norvegiană (NOK), moneda oficială a Norvegiei, este o altă monedă puternic corelată de prețul petrolului - această țară scandinavă, având cele mai mari depozite de petrol din Europa de Est, este considerată cel mai mare exportator de petrol din Europa.

Rand-ul sud-african (ZAR) este moneda Africii de Sud, cea mai dezvoltată țară din această parte a continentului negru. O mare parte a economiei acestei țări se concentrează pe extragerea metalelor prețioase, de aici și corelația puternică dintre ZAR și prețul unor metale precum platina (Africa de Sud furnizează mai mult de jumătate din această materie primă în lume) sau aur.

Rubla rusească (RUB) este moneda Rusiei și a mai multor țări care depind foarte mult de Rusia. O mare parte din exportul rusesc implică resurse energetice și, prin urmare, nu este de mirare că rata de schimb a rublei este puternic corelată cu prețul gazelor naturale și petrol.

Impactul dolarului american (USD) asupra pieței mărfurilor

Dolarul american nu este o monedă care depinde de prețul materiilor prime exportate de Statele Unite, dar acest lucru nu schimbă faptul că este cea mai importantă pentru piața de mărfuri - USD este moneda în care sunt exprimate prețurile materiilor prime pe piețele din lume. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că deprecierea (scăderea) dolarului duce, de obicei, la creșterea prețurilor materiilor prime și, în oglindă, aprecierea (creșterea) monedei USD implică frecvent scăderea valorii materiilor prime.

XTB îți oferă posibilitatea de a tranzacționa monede corelate cu piața de mărfuri

La XTB poți beneficia de evoluția prețurilor valutelor din țările exportatoare de materii prime prin intermediul instrumentelor de tip CFD cu activ suport pe perechi valutare.

În xStation5, platforma noastră inovatoare de investiții, poți găsi cotații și grafice ale următoarelor instrumente CFD, inclusiv ale monedelor corelate cu piața mărfurilor*:

Perechi ce au în componență dolarul australian - AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, EURAUD, GBPAUD

Perechi ce au în componență dolarul neo-zeelandez - AUDNZD, EURNZD, EURNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD

Perechi ce au în componență dolarul canadian - AUDCAD, CADCHF, CADJPY, EURCAD, GBPCAD, NZDCAD i USDCAD

Perechi ce au în componență coroana norvegiană - EURNOK, USDNOK

Perechi ce au în componență rand-ul sud-african - USDZAR

*la 13.12.2019

Platforma xStation cuprinde, de asemenea, o pagină încorporată destinată echipei noastre de analiști, ce publică periodic informații și analize de ultimă oră, care includ și informații despre piața mărfurilor.

Deschiderea unui cont XTB este complet gratuită, fără nicio obligație. Întregul proces de deschidere a unui cont online, de la completarea formularului de înscriere (și confirmarea identității prin copii ale documentelor relevante), până la depunerea gratuită și imediată a fondurilor în platformă, nu durează mai mult de câteva minute.

În caz de întrebări sau neclarități, echipa noastră de specialiști îți va oferi asistență de luni până vineri, 24 de ore din 24. XTB oferă 3 modalități de contact: chat-ul website-ului, e-mail și contact telefonic. Așadar, în orice situație, contactează-ne!

xStation 5 - platforma noastră inovatoare de tranzacționare - este un instrument foarte prietenos atât pentru începători (navigație ușoară, materiale educaționale gratuite), cât și pentru investitorii avansați (câteva zeci de indicatori și instrumente de analiză tehnică, Stock Scanner în cazul acțiunilor listate la bursele internaționale). Așadar, în mod clar, traderii vor găsi o piață de interes, deoarece deschiderea unui cont XTB oferă acces la peste 4000 de instrumente financiare, inclusiv:

CFD-uri cu activ suport pe piața valutară (Forex), indicii bursieri, mărfuri, criptomonede, acțiuni și ETF-uri;

Acțiuni ale companiilor listate pe unele dintre cele mai mari burse din lume, inclusiv, dar nu limitate, pe GPW, NYSE, EURONEXT.

Cont de training gratuit la XTB

Un investitor aflat la început de drum își poate deschide un cont de training gratuit, fără angajamente, așa cum un pilot folosește un simulator de zbor pentru antrenament. Contul de training funcționează la fel ca un cont real, iar sarcina sa este de a simula, cât mai precis posibil, condițiile reale de piață, singura diferență fiind aceea că fondurile câștigate sau pierdute sunt virtuale. Acest tip de contul poate fi configurat în câteva secunde. Tot ce trebuie să faci este să completezi un formular extrem de scurt (cu adresa de email, numărul de telefon, numele și o parolă) și poți începe să tranzacționezi!