Volumul tranzacțiilor este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați în analiza tehnică pentru a evalua puterea unei mișcări de preț. Prin analiza modificărilor de volum, traderii pot înțelege nivelul de interes al participanților din piață și pot identifica momentele în care o tendință este susținută sau, dimpotrivă, își pierde din intensitate.

Volumul tranzacțiilor este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați în analiza tehnică pentru a evalua puterea unei mișcări de preț. Prin analiza modificărilor de volum, traderii pot înțelege nivelul de interes al participanților din piață și pot identifica momentele în care o tendință este susținută sau, dimpotrivă, își pierde din intensitate.

Ce este indicatorul Volume (Vol) Indicatorul tehnic Volume (Vol) oferă informații despre nivelul de activitate din piață, arătând numărul de modificări de preț sau tick-uri înregistrate de un instrument financiar într-o anumită perioadă de timp. Acest indicator este utilizat frecvent de traderi pentru a analiza intensitatea mișcărilor de preț și pentru a confirma direcția unui trend. În platforma xStation, indicatorul Volume este reprezentat grafic sub forma unei succesiuni de bare verticale, care indică nivelul volumului pentru fiecare perioadă analizată. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Indicatorul Volum este reprezentat grafic ca o succesiune de bare (cu albastru în versiunea standard, însă culorile se pot modifica). Barele verzi înseamnă că bara curentă a înregistrat un număr mai mare de tick-uri decât bara anterioară. Barele roșii însemnă că bara curentă a înregistrat un număr mai mic de tick-uri decât bara anterioară. În general, atunci când Volum indică valori mari, mișcările sunt mai consistente, iar traderii înclină să tranzacționeze în direcția respectivă, iar atunci când Volum indică valori mici, mișcările din piață sunt mai slabe, traderii având tendința să deschidă poziții în sensul opus sau să își închidă pozițiile. O piață în creștere este reprezentată de indicatorul Volum în creștere. O creștere de preț este sustinută de mulți cumpărători. Atunci când crește prețul, iar indicatorul Volum scade, trebuie să ne așteptăm la o posibilă inversare a direcției prețului. Regulile de interpretare a indicatorului tehnic Volume: Valori în creștere ale indicatorului Volum pot să confirme o tendință ascendentă.

Valori în scădere ale indicatorului Volum pot să confirme o tendință descendentă.

În cazul unei divergențe între evoluția prețului și indicator, cel din urmă indică direcția dominantă. Sursa: xStation Divergența dintre preț și volum Un alt aspect important în analiza volumului este divergența dintre evoluția prețului și cea a volumului. De exemplu: dacă prețul crește, dar volumul scade, există posibilitatea unei corecții

dacă prețul scade, iar volumul crește, trendul descendent poate deveni mai puternic Traderii folosesc aceste semnale pentru a identifica momentele în care trendul actual ar putea pierde din intensitate. De ce este important volumul în analiza tehnică Volumul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente pentru confirmarea trendurilor, deoarece reflectă nivelul de participare al investitorilor în piață. Indicatorul Volume poate ajuta traderii să: confirme validitatea unui trend

identifice posibile inversări de trend

observe nivelul de interes al participanților la piață

analizeze intensitatea mișcărilor de preț De aceea, volumul este adesea utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică, precum indicatorii de trend sau nivelurile de suport și rezistență.

