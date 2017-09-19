Indicatorul tehnic Zig Zag (ZZ) este utilizat în analiza tehnică pentru a evidenția direcția generală a trendului și pentru a filtra fluctuațiile minore ale prețului. Prin eliminarea mișcărilor mici și nesemnificative ale pieței, Zig Zag ajută traderii să observe mai clar structura trendului și principalele puncte de maxim și minim ale prețului. Deoarece indicatorul se bazează pe date istorice ale prețului, acesta nu este folosit pentru a anticipa mișcările pieței sau pentru a genera semnale de intrare și ieșire precise. În schimb, Zig Zag este utilizat în principal pentru confirmarea semnalelor oferite de alți indicatori tehnici sau metode de analiză, precum Elliott Wave sau Fibonacci Retracement. Astfel, traderii pot avea o imagine mai clară asupra evoluției pieței și pot gestiona mai eficient pozițiile deschise.

ZigZag (ZZ) este disponibil în platformele xStation5 și MT4. Zig Zag (notat cu ZZ în platforma xStation5) este un indicator tehnic de confirmare a direcției trendului. La fel ca în cazul majorității indicatorilor tehnici, Zig Zag se bazează pe prețurile din trecut, astfel nu este foarte precis în indicarea momentului de intrare sau ieșire din piață. Cum funcționează indicatorul Zig Zag Indicatorul Zig Zag analizează mișcările prețului și evidențiază doar schimbările semnificative ale acestuia, ignorând fluctuațiile minore. Acesta trasează linii între maximele și minimele relevante ale pieței, oferind traderilor o imagine mai clară asupra structurii trendului. În acest fel, indicatorul ajută la identificarea mai ușoară a direcției generale a pieței și a posibilelor puncte de corecție. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation5? Zig Zag (ZZ) este util prin construcția sa având în vedere că elimină modificările minore de preț, ajutând traderul să-și formeze o imagine de ansamblu în legatură cu mișcarea pieței. La aplicarea Zig Zag pe grafic avem doi parametri de setat: Depth și Backstep, unde Depth reprezintă numărul minim de lumânări pentru care nu va exista al doilea maxim sau minim, iar Backstep este numărul minim de lumânări, între care nu pot fi măsurate minime sau maxime. Deoarece ZZ nu permite anticiparea unor mișcări, acesta nu poate fi folosit singur în luarea de decizii de tranzacționare. El este folosit pentru a confirma semnalele de tranzacționare în combinație cu alți indicatori cum ar fi Elliott Wave sau Fibonacci Retracement.

Folosit singur, Zig Zag poate fi de ajutor pentru mentinerea pozitiilor câștigătoare deschise, ajutând traderii să evite închiderea unei poziții câștigătoare atunci când o modificare de preț îi poate induce în eroare (modificare de preț care este filtrată de ZZ). Avantajele utilizării indicatorului Zig Zag Indicatorul Zig Zag oferă câteva beneficii importante pentru traderi: filtrează mișcările minore ale pieței

evidențiază mai clar structura trendului

ajută la identificarea nivelurilor de suport și rezistență

poate fi utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică Totuși, deoarece se bazează pe date istorice, indicatorul Zig Zag trebuie utilizat în combinație cu alte metode de analiză pentru confirmarea semnalelor de tranzacționare.

Întrebări Frecvente Ce este indicatorul Zig Zag? Zig Zag este un indicator de analiză tehnică care evidențiază principalele mișcări ale prețului, eliminând fluctuațiile minore ale pieței. La ce este folosit indicatorul Zig Zag? Traderii folosesc Zig Zag pentru a identifica direcția trendului și pentru a analiza structura pieței, precum și pentru confirmarea semnalelor generate de alți indicatori tehnici. Poate indicatorul Zig Zag să ofere semnale de tranzacționare? De obicei, indicatorul Zig Zag nu este utilizat singur pentru generarea semnalelor de tranzacționare, ci împreună cu alte instrumente precum Fibonacci Retracement sau Elliott Wave.

