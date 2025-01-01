Read more
XTB Group

XTB Group — Where your money works

Our Group's mission is to provide solutions that allow our clients' money to work for them in many different ways. We believe that all these possibilities can be accessible through one convenient app.

Trust

Our clients are our top priority

1.7 million+

XTB Group clients worldwide

20+

Years of experience for XTB Group

12

Markets in which XTB Group is present

1000+

Employees under XTB Group

Foundations

Discover our values

Technology

The continuous development of our Group's proprietary technology is the key to providing our customers with high-quality services. Whether it's investment or saving solutions, we are always at the forefront of global trends.

Trust

With over two decades of experience in the financial markets, we have gained the trust of more than 1.7 million customers worldwide. Since 2016, XTB S.A. has been proudly listed on the stock exchange.

Support

Speak in your language, trade your way. Our dedicated customer service team speaks 18 languages and is available by email, chat, or phone (Mon-Fri) to guide you.

Our way

Global approach with local presence

Operating locally

XTB Group is present in over 12 countries, including Cyprus, United Kingdom, Poland, Germany, Chile and United Arab Emirates.

Offer

At XTB, your need is our priority

Stocks and ETFs CFDs

We enable our clients to actively trade thousands of CFDs on stocks and ETFs.

Forex, Indices, Commodities and more

For those seeking more diverse markets, we also offer CFDs on forex, commodities, and indices.

Crypto CFDs

We offer acces to CFD cryptocurrencies including Bitcoin, Uniswap, Ripple and many more

Team

Meet the management board of our headquarters, XTB S.A

Get to know our leadership team

Omar Arnaout
CEO
Filip Kaczmarzyk
Head of Trading
Paweł Szejko
CFO
Jakub Kubacki
Head of Legal

Professional in business, responsible for tomorrow

At XTB, we understand that sustainability is an integral part of responsible business, which is why we care for the environment, society, and responsible governance. Discover our vision and learn about the actions we are taking in the area of ESG.

Read more

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world.

