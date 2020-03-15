Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

Free for all active clients, regardless of balance

Free

Deposits

Some deposit methods may involve additional fees charged by payment providers (XTB does not charge any fees).

Free

Minimum deposit

No minimum deposit

Withdrawals

above 100 EUR

Free

Investment conditions

Execution Commission for trading CFDs

0%

Minimum order

0.01 lot

Maximum leverage

1:30

Margin table

Minimum spread

0.00008

Instrument Specification

Negative balance protection

Available

Segregated Funds

Available

Investing platform availability

Mobile, Desktop, Tablet
Instrument specification
Interest rate on uninvested funds

Currency First 90 days from account opening (annually) After 90 days period from account opening (annually)

Apply from

For Q2 2025 the Company has distributed to its clients the 94% of the interest earned on Clients funds held in bank accounts. For historical rates click here.
Different coverage of protection applies for money held by a CIF than a bank.
T&Cs apply

Payments

Deposits

EUR
No fee
Fees by your bank may apply
Instant deposit methods available

Card payments must be made from a card issued in the client's name.

EUR
No Fee
Fees by your bank may apply
Instant deposit methods available

Transfers must be made from a bank account in the client's name.

EUR
No Fee or 0.85%
Fees by your bank may apply
Instant deposit methods available

Choose from a range of online payments, free of charge.
PayU , established in Poland and supervised by Polish Financial Supervision Authority
PayPal , established in Luxembourg and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
Skrill - established in Ireland, and supervised by the Central Bank of Ireland
ECOMMPAY, established in the United Kingdom and supervised by UK Financial Conduct Authority.
We accept the following currencies: EUR
Fees: No Fees

