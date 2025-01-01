Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

210 ETF CFD
14 markets

Trade in CFDs
on hundreds of ETFs
from around the world

Open leveraged long and short positions on your favorite funds.

Open an account free
Download the app
Account

Choose right environment for your investments

View full fees table 
No minimum deposit

Turn even small amounts into assets that will work for you.

Financial leverage

Extend the value of your investments by opening leveraged positions. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

A wide selection of CFD ETFs

Invest in over 210 different funds.

ETF CFDs

Use CFD Contracts

Go long or short

Trade in both rising and falling prices of all available ETF CFDs.

Start trading  Download the app 
Earn dividend equivalents

Expand your source of incomewith dividends equivalent paid for CFD ETFs you traded in.

Open account  Download the app 
Negative balance protection

Be assured that you only invest the deposited money and the losses incurred will not be greater than your account balance.

Find out more  Find out more 
Trading

Opt for convenient solution

Open account

Choose from a wide range of deposit methods, including free and instant ones.

Find CFDs on ETFs you are interested in using the built-in search engine and check their key data in the info tab.

Trade in CFDs on funds from any country, regardless of your account currency.

Use Stop Loss and Take Profit orders and close positions automatically when the instrument reaches the price you define.

Offer

Trade in 200+ ETF CFDs

Open account
Download the app
Full ETF CFDs list 
Trust

Our clients are our top priority

Start trading Download app
1.7 million+

XTB Group clients worldwide

5 million+

App downloads

20+

Years on the market with XTB Group

2300+ CFD

instruments you can trade with

Education

Explore comprehensive knowledge base

View all educational articles 

Reading time: minutes

Reading time: minutes

Reading time: minutes
Dedicated support

Yes, we speak English!

In case of any concerns or questions, you can easily contact us in the most convenient way for you

Phone

Email

Chat
FAQ

Do you have more questions?

We have collected the most frequently asked questions. If you still haven't found the answer to your question, please contact our Customer Support.

Visit Support 

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world.

Start trading Get the app Get the app