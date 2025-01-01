Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

Economic Calendar

See key upcoming market events

Using economic calendar for your trading
Market News
More 
Educational Articles
More 
FAQ

How to use Economic Calendar?

Economic calendars provide insights into upcoming economic events, data releases, and announcements that may influence financial markets.

News

Stay up to date

See all market news 
Read 
Read 
Read 
Education

Learn more about markets

See all education articles 

Reading time: minutes

Reading time: minutes

Reading time: minutes

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world.

Start trading Get the app Get the app