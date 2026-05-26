ملخص اليوم: قطاع أشباه الموصلات يدعم معنويات ناسداك رغم ارتفاع أسعار النفط؛ ومؤشر داو جونز الصناعي يتخلف عن الركب

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ تحت ضغط البائعين، حيث انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.2% تقريبًا، وخسر مؤشر داكس الألماني النسبة نفسها. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معنويات المستثمرين في الأسهم الأمريكية قوية: فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2% تقريبًا اليوم، متجاوزةً حاجز 30,000 نقطة للمرة الأولى. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم شركة مايكرون بنسبة 20% تقريبًا بعد رفع تصنيفها من قبل بنك يو بي إس، وارتفع سهم سانديسك بنسبة 10%؛ ويبرز منتجو رقائق الذاكرة بوضوح ضمن قطاع الرقائق الأوسع.

لا يزال المستثمرون متفائلين رغم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4% تقريبًا وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وبينما يواصل مؤشر ناسداك صعوده، تتراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي تحت ضغط من أسهم شركتي يونايتد هيلث جروب ( UNH.US ) وآي بي إم ( IBM.US ).

من اللافت للنظر أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر US100 ، فإن المؤشر الأكثر ارتباطًا بالحالة العامة للاقتصاد الأمريكي يُظهر أداءً ضعيفًا. وقد يكون هذا مؤشرًا تحذيريًا على تراجع اتساع السوق، حيث تستحوذ مجموعة محدودة من الشركات على حصة متزايدة من الارتفاع الإجمالي، مما يخلق اختلالات غير صحية قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في التقلبات.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي إلى 93.1 نقطة مقابل توقعات بلغت 92 نقطة وقراءة سابقة بلغت 92.8 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في معنويات المستهلكين الأمريكيين. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر دالاس الفيدرالي لأعمال التصنيع إلى 0.4 نقطة مقابل توقعات بلغت 0 نقطة وقراءة سابقة بلغت -2.3 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في معنويات قطاع التصنيع في تكساس.

في ظل بيانات أمريكية قوية، وارتفاع أسعار النفط، واحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مطلع عامي 2026 و2027، يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، بينما يتعرض زوج اليورو/الدولار والمعادن النفيسة لضغوط. انخفض الذهب بنسبة 2% تقريبًا، بينما تراجعت الفضة بنسبة 3% تقريبًا.

تشهد العقود الآجلة للكاكاو ( COCOA ) انتعاشًا بنسبة 9% تقريبًا، مع بدء السوق في إعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالطقس والمرتبطة بظاهرة النينيو، واحتمالية تراجع غلة المحاصيل في غرب إفريقيا. وتتسم هذه الحركة بالديناميكية، حيث تعززت المكاسب بتغطية مراكز البيع المكشوف من قبل الصناديق التي كانت قد اتخذت مراكز تحسبًا لضعف الطلب، وزيادة عمليات الاستبدال نتيجة ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، بدأ انخفاض الأسعار الذي شهدناه خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجاب السوق الحساس للعرض بسرعة لمخاطر الطقس والحاجة إلى تقليل مراكز البيع المكشوف.

وقّعت شركة كوالكوم صفقة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي مع شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك ( QCOM ). من المتوقع أن تستحوذ شركة بايت دانس على ملايين رقائق كوالكوم ASIC ، المستخدمة في الحوسبة الذكية ومراكز البيانات. وقد ارتفعت أسهم كوالكوم بنحو 3% اليوم. ويعزز هذا الخبر التوقعات المتزايدة بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتوسع الشركة خارج سوق الهواتف الذكية التقليدية التي كانت تهيمن عليه حتى وقت قريب. كما صرّح كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض، بأن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.