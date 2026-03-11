400 millones de barriles de petróleo para combatir el cierre de Ormuz. ¿Qué está pasando? ⬇️🚨

Donald Trump declaró a Axios que "prácticamente no queda nada que bombardear" en Irán, sugiriendo que la escala de los ataques estadounidenses ha alcanzado su punto máximo y que el conflicto está llegando a su fin. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció su decisión de liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de los estados miembros para estabilizar el mercado tras la fuerte subida de los precios del petróleo. Curiosamente, esta es la mayor liberación de reservas de la historia desde la creación de la AIE hace más de 50 años, tras la primera crisis del petróleo.
El Líder Supremo de Irán está herido
La situación en Irán se está volviendo cada vez más caótica: el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, resultó herido el primer día de los ataques aéreos. CNN informa de una fractura en el pie, lesiones faciales y abrasiones, aunque los medios iraníes solo publican fotos de archivo o generadas por ordenador para ocultar su estado. El hijo del líder asegura que "no hay motivo de preocupación". Mientras tanto, desde Israel surgen voces de preocupación ante la posibilidad de que Trump quiera poner fin a la guerra antes de lo que conviene a Tel Aviv. Las autoridades israelíes se preparan para una posible intensificación de los ataques aéreos si el gobierno estadounidense empieza a presionar para suspender las operaciones.
"Las autoridades se preparan para al menos dos semanas más de ataques aéreos", informa y añade Axios.
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