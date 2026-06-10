¿Y si el conflicto en Irán nunca termina?

El supuesto más importante que hace el mercado respecto al conflicto en Irán es que debe terminar, de un modo u otro, en un futuro cercano. Este supuesto está tan extendido que la mayoría de los participantes del mercado ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo. Pero ¿y si este supuesto fuera demasiado optimista?

El conflicto en Irán ha salido temporalmente de su fase más caliente y ha entrado en un periodo de negociaciones prolongadas, interrumpidas por intercambios puntuales de fuego entre la coalición liderada por EE. UU. e Irán y sus proxies. Una situación así ya tiene precedentes, como la guerra en Ucrania.

Aunque el gas natural (especialmente visto a través de los contratos estadounidenses) no es un indicador perfecto del sentimiento, sigue siendo relevante en el contexto del suministro de gas a Europa durante los primeros trimestres de la guerra.

Fuente: xStation5

Durante aproximadamente los primeros seis meses del conflicto, gran parte del mercado esperaba que este terminara de un modo u otro, aunque solo fuera por la presión económica que generaba. Hoy, el conflicto dura ya más de cuatro años, y los escenarios catastróficos no se han materializado para ninguna de las partes.

¿Podría ocurrir lo mismo en el Golfo Pérsico?

Todo indica que sí. No porque el conflicto sea rentable, es devastador para ambos lados, sino porque ambas partes están bloqueadas por límites políticos internos que les impiden hacer la paz.

Estados Unidos

La disposición de EE. UU. a comprometerse está determinada en gran medida por presiones internas, tanto políticas como económicas. El aumento de las expectativas de inflación y la caída de los índices bursátiles son desastrosos para el partido actualmente en el poder, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Al mismo tiempo, como hegemon militar, EE. UU. tiene capacidad para derrocar al gobierno iraní o incluso ocupar parcialmente el país. No lo hace por presión política, económica y social.

Irán

La situación de Irán es casi un reflejo inverso de la estadounidense.

No tiene capacidad militar para amenazar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Su poder militar se limita a reprimir a su propia población y lanzar ataques con misiles y drones , principalmente contra infraestructuras.

Aun sin capacidad para decidir el conflicto, sus demandas siguen siendo maximalistas : Preservar su programa nuclear Reconocimiento (o transferencia) de control sobre el Estrecho de Ormuz Eliminación de sanciones



Pese a su debilidad militar y económica, Irán es insensible a la presión política, social o económica.

¿Quedará atrapado el mercado en el estrecho?

En situaciones extremas, analistas e inversores suelen recurrir a precedentes. Pero la situación actual no tiene precedente. El año 2025 no es 2008 ni los años 70.

EE. UU. es ahora exportador neto y el mayor productor del mundo.

Europa tiene una red diversificada de suministros y fuentes energéticas.

Ambas economías son mucho menos sensibles al petróleo que hace décadas.

El mercado del petróleo, además, está siendo enfriado por el débil sentimiento del consumidor y el mercado laboral, aunque los últimos datos sugieren que el punto de inflexión podría haber quedado atrás.

Asia: el punto débil

La situación es peor en Asia, donde el petróleo de Oriente Medio sigue siendo un pilar económico. Pero incluso aquí hay un mercado a dos velocidades:

China y Japón , por un lado

India, Vietnam, Indonesia, por el otro

China y Japón tienen enormes reservas y sistemas financieros capaces de financiar sustitutos y suministros de emergencia. China es especialmente importante: al quemar reservas, aumenta exportaciones y abarata productos globalmente, un factor clave en la lucha contra la inflación en mercados desarrollados.

India, Vietnam e Indonesia están en una situación terrible: sin reservas suficientes, sin producción doméstica relevante y bajo presión por la IA y la mano de obra barata, son los grandes perdedores del conflicto del Golfo.

¿Es realmente así?

Un segmento reducido de inversores —especialistas en logística marítima— tiene previsiones de mercado petrolero de mucha mayor calidad. Los enormes buques de carga son el sistema circulatorio de la economía global, y los petroleros son una parte esencial.

Si el mercado estuviera descontando cuellos de botella prolongados en Ormuz, ¿por qué los pedidos de petroleros crecen al ritmo más rápido de la historia?

Porque el mercado no está descontando la reapertura del estrecho, sino un cambio fundamental en el régimen del comercio petrolero.

En teoría, el precio es función de oferta y demanda. La demanda debe compensar a la oferta por el riesgo. Si la demanda puede cubrir un margen suficientemente alto, la mercancía llegará al destino. Nada sugiere que el mercado del petróleo y del transporte vaya a funcionar de forma distinta.

También es razonable pensar que, dado el carácter relativamente primitivo de los ataques iraníes, los astilleros y navieras adaptarán los buques para operar en zonas amenazadas:

blindaje moderado

refuerzos estructurales

redes antidrones

sistemas de interferencia comercial

Esto podría reducir la capacidad ofensiva iraní a un nivel económicamente aceptable.

Al mismo tiempo, la demanda de petroleros es claramente cíclica, como muestra el gráfico. Los barcos construidos en los 90 y 2000 están al final de su vida útil y necesitan reemplazo urgente. Las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela han retirado capacidad del mercado, y esa capacidad debe ser sustituida.

Por otro lado, la ciclicidad también podría indicar un punto de giro y señalar un techo en los precios del petróleo, seguido de una venta masiva prolongada. Este sería el escenario base si EE. UU. e Irán lograran, pese a todo, un acuerdo.