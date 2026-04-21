A medida que se aleja el alto al fuego, los mercados pierden terreno

La sesión en Wall Street se desarrolla con un tono moderadamente cauteloso. Todas las ganancias iniciales han sido borradas, y los principales índices ahora operan levemente en terreno negativo. El Dow Jones cae 0,2%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden alrededor de 0,5%.

Las declaraciones provenientes de la Casa Blanca continúan siendo una fuente de presión. Donald Trump anunció que no tiene intención de extender el alto al fuego con Irán y declaró que está “listo para volver a la guerra” si no se alcanza un acuerdo antes de que la tregua expire mañana.

También hay reportes de que J.D. Vance no partió hacia las conversaciones con Irán, mientras que al mismo tiempo funcionarios indican que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Teherán. Se señala que las autoridades estadounidenses han preparado planes para reanudar operaciones ofensivas si Trump toma esa decisión.

Mientras tanto, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó las acciones de EE. UU. contra dos embarcaciones iraníes como “piratería marítima y terrorismo de Estado”, cuestionando además la credibilidad de Washington en el proceso de negociación, según la televisión estatal.

Irán tampoco ha decidido aún si participará en las conversaciones, incluidas aquellas que involucran negociaciones con Pakistán, lo que implica que todavía no existe una posición definitiva sobre el tema.

Según The New York Times, el proceso diplomático entre EE. UU. e Irán ha sido actualmente puesto en pausa, y Teherán aún no ha respondido sobre la continuidad de las negociaciones, lo que incrementa la incertidumbre.

Al mismo tiempo, Irán exige el levantamiento del bloqueo estadounidense como condición para retomar las conversaciones de paz.

Además, se han reportado ataques con cohetes por parte de Hezbollah contra fuerzas israelíes.

Como resultado, los precios del petróleo han repuntado. El crudo Brent sube cerca de 5%, poniendo a prueba el nivel de 95 dólares por barril.

Las ventas minoristas en EE. UU. superaron las previsiones, situándose claramente por encima de las expectativas del mercado y apuntando a una demanda del consumidor sólida.

Kevin Warsh compareció hoy ante el Senado, enfatizando su independencia y afirmando que no será una “herramienta del presidente”. También destacó la necesidad de reformar la Reserva Federal y cambiar el enfoque de la política monetaria.

La sesión también fue tensa en Europa, donde la mayoría de los principales índices estuvieron bajo presión. El FTSE 100 del Reino Unido y el CAC 40 de Francia cayeron más de 1%, mientras que el DAX de Alemania y el IBEX 35 de España retrocedieron alrededor de 0,5%.

Los metales preciosos también registraron presión significativa. El oro cae más de 2% hasta los 4.700 dólares por onza, mientras que la plata pierde cerca de 4,5% hasta los 76 dólares por onza.

Las criptomonedas también retroceden. Bitcoin y Ethereum caen alrededor de 0,9%. Bitcoin se mantiene ligeramente por encima de los 75.000 dólares, mientras que Ethereum cotiza por debajo de los 2.300 dólares.