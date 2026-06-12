Resumen diario: Wall Street avanza mientras cae el petróleo 📈 SpaceX sube 28%

Los índices bursátiles avanzan en la última sesión de negociación de la semana, respaldados por la caída de los precios del petróleo, las alzas en las acciones de semiconductores, el exitoso debut bursátil de SpaceX —la compañía sube más de 28% desde su salida a bolsa— y datos macroeconómicos alentadores en Estados Unidos. Las cifras más recientes mostraron una confianza del consumidor mejor de lo esperado y una sorpresiva caída en las expectativas de inflación. El Dow Jones Industrial Average sube cerca de 0,7% hoy, mientras que el Nasdaq 100 avanza 0,2%, con las acciones de semiconductores entre las de mejor desempeño. Los mercados europeos también cotizaron con firmeza en terreno positivo. El Euro Stoxx 50 subió más de 2,1%, mientras que el DAX de Alemania avanzó 1,7%. Las acciones de compañías francesas de bienes de lujo como Hermès y Kering, así como algunas de las mayores entidades bancarias de Europa, avanzaron después de que la última lectura de inflación apuntara a un mayor crecimiento de los precios. Mientras tanto, en Estados Unidos, las acciones de Intel, AMD, SanDisk y Arm registran fuertes alzas, lo que refuerza el dominio continuo de la temática de infraestructura para inteligencia artificial.

El dato preliminar del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 48,9 puntos, superando las expectativas de 46,0 y mejorando frente a la lectura previa de 44,8. La confianza del consumidor aumentó cerca de 4 puntos este mes, lo que representa un alza de 9%. La mejora estuvo impulsada en parte por los menores precios de la gasolina a comienzos del mes. Las alzas en la confianza fueron generalizadas, abarcando distintos grupos etarios, niveles educativos y afiliaciones políticas. Los consumidores de menores ingresos registraron mejoras particularmente sólidas, ya que los costos de combustible representan una mayor proporción de sus presupuestos familiares.

Las evaluaciones sobre las finanzas personales, las expectativas financieras y las condiciones empresariales mejoraron durante el mes. Pese al repunte, la confianza sigue siendo débil, ubicándose 13% por debajo de los niveles de enero de 2026 y 19% por debajo de hace un año. Los consumidores continúan enfocados en los costos cotidianos de vida y siguen preocupados por las presiones inflacionarias. Las expectativas de inflación a un año cayeron de 4,8% en mayo a 4,6%, aunque se mantienen elevadas. Las expectativas de inflación de largo plazo bajaron de 3,9% a 3,4%, pero todavía se mantienen por encima del rango de 2,8% a 3,2% observado durante 2024.

El petróleo cotiza cerca de los US$87 por barril y, tras una fuerte venta masiva, se ha aproximado a su media móvil de 200 días en el gráfico diario, destacando un nivel técnico clave. La caída se aceleró tras reportes de que Donald Trump había cancelado un ataque planeado contra Irán y luego de noticias que indicaban que las negociaciones sobre un posible acuerdo con Irán habían entrado en sus etapas finales, un avance que fue confirmado de forma preliminar por funcionarios iraníes. Sin embargo, la situación sigue siendo altamente dinámica.

Los metales preciosos rebotan, con el oro subiendo 0,5% hasta los US$4.230 y la plata avanzando más de 1%. Bitcoin cotiza alrededor de los US$63.500 después de devolver parte de sus alzas previas. En el segmento de materias primas, el cacao destaca con avances de más de 2%, mientras que los futuros del gas natural Henry Hub de Estados Unidos suben cerca de 1%.

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