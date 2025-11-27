Acciona y su filial suben en bolsa tras desinvertir en Sudáfrica

Acciona Energía ha acordado vender su participación en dos activos renovables en Sudáfrica a Cennergi (filial de Exxaro). Los activos son el parque eólico Gouda (138 MW) y la planta fotovoltaica Sishen (94 MWp), con una capacidad conjunta de 232 MW y un valor empresarial en torno a 225–255 millones de euros. Acciona Energía vende su 55% en cada proyecto (vehículo Acciona Energía Internacional) y el 80% de la sociedad de operación y mantenimiento asociada; el resto del equity sigue en manos de socios locales como Royal Bafokeng Holdings, Soul City y Community Trust.
Impacto financiero para Acciona
La compañía espera registrar una plusvalía contable de aproximadamente 65 millones de euros una vez se cierre la transacción, previsiblemente en 2026 y sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales. Los activos tienen financiación de proyecto cercana a 100 millones de euros, por lo que la operación encaja en la estrategia de rotación de activos para cristalizar valor y reciclar capital hacia nuevos desarrollos renovables.
Esta venta se enmarca en el plan de Acciona Energía de seguir rotando parte de su cartera madura (incluidos activos hidroeléctricos y renovables en distintos países) para reforzar balance y financiar crecimiento orgánico. Desde el punto de vista de equity story, la transacción refuerza la tesis de capacidad de generar “asset rotation EBITDA” recurrente.
Acciona repunta un 1% en la sesión mientras que su filial, Acciona Energía, se apunta un 1,25% de subida. Durante 2025 Acciona sube un 53% y Acciona Energía lo hace un 8,3%.
