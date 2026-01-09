Los inversores se muestran cautelosos ante la incertidumbre: el S&P 500 sube

Conclusiones clave La acumulación de datos macroeconómicos mueve los mercados.

Mercado de consumo y laboral moderadamente sólido, con expectativas de inflación en aumento.

La industria de defensa estadounidense mantiene una posición incierta.

Gran pérdida de valor en General Motors.

Meta con nuevos proveedores de energía.

La sesión del viernes en el S&P 500 promete estar llena de volatilidad y factores que impulsan los precios de los mercados. La sesión comienza con una ligera subida, pero los vendedores gradualmente toman la iniciativa en el mercado. Las mayores caídas se observan en el Dow Jones, con contratos que caen casi un 0,3%. El S&P 500 volátil Durante casi los últimos 12 meses, la atención de los inversores se ha centrado principalmente en Donald Trump, cuya política sigue siendo tan volátil como controvertida. Tan solo en los últimos días, el presidente estadounidense ordenó la compra de deudas hipotecarias y amenazó con prohibir la compra de viviendas unifamiliares por parte de entidades institucionales, con el objetivo de mejorar la situación de los compradores en el mercado inmobiliario estadounidense.

Al mismo tiempo, las controversias en torno a las empresas de defensa estadounidenses no cesan. Por un lado, el presidente amenaza con limitar la capacidad de comprar acciones y pagar dividendos, mientras que, por otro, promete un aumento significativo del presupuesto militar. El mercado aún parece incierto sobre cómo valorar estas revelaciones. Las instituciones estadounidenses ofrecieron hoy una serie de datos económicos importantes, principalmente en relación con el mercado laboral y el sector inmobiliario. La situación del mercado laboral se mantiene moderadamente buena , al menos en términos de datos estadísticos, pero persisten dudas sobre su calidad.

La variación del empleo en diciembre en el sector no agrícola ascendió a 50.000 puestos, frente a los 60.000 previstos, lo que representa un descenso con respecto al mes anterior. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó del 4,5% al ​​4,4%. Lo que puede generar dudas es que, a pesar de la caída del desempleo, el empleo en el sector privado aumentó en 37.000 puestos, frente a los 64.000 previstos; esto resulta especialmente desconcertante en el contexto de la estacionalidad del mercado laboral en EE. UU. Es posible que los datos se vieran nuevamente influenciados por la reincorporación de parte del personal despedido durante el cierre gubernamental.

Los datos de la oferta en el mercado inmobiliario también parecen moderadamente buenos, con los permisos y las obras de construcción de viviendas manteniéndose en niveles altos a pesar de la incertidumbre del mercado. La Universidad de Michigan también mostró datos optimistas, con todos los indicadores de confianza del consumidor superando las expectativas del mercado. Sin embargo, este aumento viene acompañado de un ligero aumento en las expectativas de inflación. Noticias de compañías TSMC (TSM.US) - El fabricante taiwanés de chips publicó sus resultados, presumiendo nuevamente de un crecimiento de ingresos de dos dígitos. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento ya estaba descontado, y las valoraciones de la compañía no muestran ninguna reacción a la publicación.

Johnson & Johnson (JNJ.US) - El fabricante y distribuidor de medicamentos llegó a un acuerdo con la administración del presidente estadounidense sobre los precios y aranceles de los medicamentos.

General Motors (GM.US) - El conglomerado automotriz cae un 2% tras anunciar que incurrirá en pérdidas de 6 mil millones de dólares debido a los recientes cambios en la política de la administración del presidente estadounidense respecto a los vehículos eléctricos.

Oklo (OKLO.US) y Vistra (VST.US) - Las distribuidoras de energía suben un porcentaje significativo tras firmar un acuerdo para suministrar energía a los centros de datos de Meta.

WD40 (WDFC.US) - El fabricante del popular lubricante industrial pierde alrededor de un 7% tras publicar resultados por debajo de las expectativas.

