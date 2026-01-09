El Ibex 35 acaba la sesión con debilidad

- Indra lidera la sesión del Ibex
- Volatilidad en Wall Street y subidas en Europa
El Ibex 35 cierra la sesión con dudas y aguantando los 17.600 puntos. El selectivo español no se ha visto contagiado de las subidas del resto de índices europeos ni de Wall Street.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 Indra ha destacado con subidas de más del 3% ante un entorno geopolítico que sigue en tensión. El foco está en las palabras de Trump sobre Groenlandia y en la posibilidad de que finalmente trate de ejecutar algún movimiento al respecto. En ese sentido, los inversores ven como más probables las inversiones que han prometido los diferentes estados para los próximos años. Puig también le ha seguido de cerca y el sentimiento sobre el sector fragancias parece estar cambiando poco a poco. La mejora del sector lujo aspiracional debería tener un impacto positivo en esta industria y Puig está muy bien posicionado para capitalizar estas mejoras.
La parte baja del selectivo ha estado copada por IAG ante el repunte de los precios del crudo. El 25% de los costes operativos de IAG es el combustible, por lo que sus márgenes dependen principalmente de la evolución del petróleo. Aún así, este año se puede seguir beneficiando del exceso de oferta. Cellnex también cae después de sufrir un recorte de precio objetivo por parte de una casa de análisis.
Otros mercados
En Europa el AEX neerlandés ha despegado más de un 2%, con ASML a la cabeza por el optimismo sobre el sector de semiconductores, esta vez concentrado en el segmento de chips de memoria. L’Oréal o Hermes también han subido con fuerza. Por su parte, en Wall Street estamos viendo mucha volatilidad y el dato de empleo respalda la idea de recortes de tipos en este 2026. En Estados Unidos Intel está despegando por las palabras de Trump sobre la reunión que ha tenido con su CEO.
El petróleo despunta a la espera de la reunión de Trump con los principales operadores del sector para organizar la producción de Venezuela. Por su parte, el oro y la plata también han subido con fuerza por la protección geopolítica.
