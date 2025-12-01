ACS se expande en Reino Unido por medio de Dragados

Dragados, filial del Grupo ACS, ha sido seleccionada para ejecutar la segunda fase del contrato con Associated British Ports (ABP) para la construcción de la nueva terminal Ro-Ro (IERRT) en el puerto de Immingham, situado en Lincolnshire, Reino Unido.

Immingham es el principal puerto británico por volumen de carga, con cerca de 37 millones de toneladas gestionadas cada año. Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno del Reino Unido para consolidar su liderazgo en el comercio marítimo de tipo Ro-Ro, un segmento esencial para su economía.

Los buques Ro-Ro están concebidos para el transporte de mercancías rodantes —vehículos, camiones, remolques y maquinaria industrial—, permitiendo la carga y descarga directa sobre el muelle. La nueva terminal también podrá ofrecer servicios a pasajeros según las necesidades del tráfico marítimo que se desarrolle en la zona.

Detalles de la adjudicación

La adjudicación de esta segunda fase por parte de ABP incluye la construcción, puesta en marcha y entrega de las infraestructuras marítimas y terrestres necesarias, tras completarse satisfactoriamente la fase de diseño detallado. En el ámbito marítimo, el proyecto contempla una estructura de acceso formada por pilotes metálicos de 1.200 mm de diámetro y 25 mm de espesor, que sostendrán un cabecero de hormigón armado de 12 vanos con una longitud total de 252 metros. El tablero se compondrá de vigas y prelosas prefabricadas, sobre las que se ejecutará una losa continua de hormigón armado.

Desde el último tramo de esta estructura se instalará un puente metálico de 75 metros que conectará con una pontona interior, unida a su vez a una pontona exterior mediante otro puente de 12 metros. Estas pontonas estarán vinculadas a pantalanes de 258 metros de longitud, integrados por duques de alba y pasarelas metálicas de 35 metros, lo que permitirá el atraque de grandes buques de la naviera Stena Line, con dimensiones equivalentes a dos estadios de Wembley alineados y una altura comparable a un edificio de 14 plantas.

En tierra firme, el contrato abarca la construcción de un puente de carretera que conectará dos amplias zonas de estacionamiento para vehículos pesados y automóviles, un área de almacenamiento de contenedores, nuevas instalaciones aduaneras y edificios para operaciones portuarias, además de la mejora de los accesos e intersecciones viales. Dragados trabajará conjuntamente con ABP para asegurar una ejecución eficaz y dentro de los plazos establecidos.

Cotización de ACS

El impacto bursátil a largo plazo de esta adjudicación dependerá de los márgenes de ejecución y del cumplimiento de los plazos de este proyecto que los accionistas de la constructora valoran como clave para la expansión en los sectores de ingeniería civil y transporte marítimo en Reino Unido. En lo que va de sesión las acciones de ACS caen un 5,4% mientras que durante 2025 el grupo presidido por Florentino Pérez se revaloriza un 56%.

