Hoy recibiremos otro informe sobre el mercado laboral: el informe ADP. Este es el segundo informe más importante del mercado laboral de EE. UU. después del NFP, que se publicará este viernes. Además, la publicación de las actas de la Fed de la última reunión de la Fed será igualmente importante. Los primeros informes macroeconómicos de este año no han traído buenas noticias para los inversores del mercado de valores. La publicación de los datos del ISM de ayer generó serias preocupaciones sobre el regreso de las presiones inflacionarias en EE. UU. Además, Donald Trump continúa enfatizando sus promesas de campaña en sus entrevistas, alimentando los temores de un fuerte giro en la política estadounidense hacia el proteccionismo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las expectativas de los analistas para el informe ADP de hoy sugieren una lectura aproximadamente en línea con las cifras del mes pasado. Se espera que el cambio de empleo en EE. UU. en diciembre aumente en 140.000 en comparación con los 146.000 de noviembre. También es importante señalar que mañana el mercado de valores de Estados Unidos permanecerá cerrado debido a un día de luto tras la muerte del expresidente J. Carter el 29 de diciembre de 2024. Programa detallado del día: 08:00 AM, Alemania - Datos de ventas minoristas para noviembre: Ventas minoristas alemanas: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior -1,5 % intermensual;

Ventas minoristas alemanas: pronóstico 1,9 % interanual; anterior 1,0 % interanual; 08:00 AM, Alemania - Bienes duraderos para noviembre: Pedidos de fábrica alemanes: pronóstico -0,3 % intermensual; anterior -1,5 % intermensual; 14:15 PM, Estados Unidos - Datos de empleo para diciembre: Cambio de empleo no agrícola de ADP: pronóstico 139 000; anterior 146 000;

14:30 PM, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes de subsidio por desempleo promedio de 4 semanas: anterior 223 250;

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico 214.000; anterior 211.000;

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: pronóstico 1.870.000; anterior 1.844.000;

14:30, Estados Unidos - Habla Waller de la Fed 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: pronóstico 0,500 millones; anterior 7,717 millones;

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -1,800 millones; anterior -1,178 millones;

Existencias semanales de destilados de la EIA: pronóstico 0,500 millones; anterior 6,406 millones; 20:00, Estados Unidos - Actas de la reunión de la Fed Seminario a las 16.00h. ¿Cómo ha arrancado el año en bolsa? Más allá de las publicaciones económicas del día, a las 16:00 de la jornada de hoy también podréis disfrutar de un seminario especial en el que nuestro analista, Manuel Pinto, analizará cómo ha empezado el año en Bolsa. ¡No te lo pierdas!

