Actas hawkish desactualizadas no logran mover al dólar

El regreso del espectro de subidas: “Muchos” participantes consideraron que precios del petróleo persistentemente altos podrían provocar un repunte inflacionario, lo que posteriormente podría requerir subidas de tasas, mientras que “algunos” propusieron una descripción “bidireccional” de las decisiones futuras que incluiría oficialmente la posibilidad de endurecimiento.

Riesgos asimétricos: Una “gran mayoría” ve el riesgo de una inflación más alta, al tiempo que identifica riesgos para el empleo, lo que teóricamente podría abrir la puerta a un retorno a recortes de tasas en el futuro.

Fragilidad del mercado laboral: La Fed utilizó un lenguaje notablemente directo, advirtiendo que en un entorno de baja contratación, cualquier caída adicional en la demanda laboral podría conducir a un “fuerte aumento” del desempleo.

Incertidumbre en Oriente Medio: “La mayoría” de los miembros consideró que era demasiado pronto para evaluar el impacto del conflicto en la economía estadounidense, pero temen que una guerra prolongada pueda afectar tanto al mercado laboral que los recortes se vuelvan necesarios.

Errores de previsión: El equipo de la Fed asumió “solo un pequeño efecto” de los precios del petróleo y la caída del mercado bursátil sobre la economía, lo que parece una previsión demasiado optimista dado el nivel de los precios de los combustibles en marzo.

Riesgos en crédito privado: La Fed señaló un aumento en las solicitudes de reembolso en fondos de crédito y preocupaciones sobre la exposición del sector de software a disrupciones impulsadas por la inteligencia artificial.

La trampa de “fuego cruzado” de la Fed: Riesgos de aumento de la inflación frente a una posible debilidad del mercado laboral.

Las actas de hoy son un registro de discusiones de una reunión que tuvo lugar después de que comenzara la guerra en Irán, pero antes de que se produjera la escalada más importante, lo que hacía difícil evaluar la situación en ese momento. No obstante, la comunicación se desplazó hacia un tono más hawkish, y las actas indican una postura aún más restrictiva. Aunque se incluyeron menciones a subidas, cabe señalar que problemas severos en el mercado laboral podrían al mismo tiempo conducir a recortes. La Fed parece bien posicionada, pero el riesgo de estanflación está aumentando.

El dilema clave de la Fed: una “trampa bidireccional”

Por un lado, la inflación energética (el petróleo promedió alrededor de 100 USD en marzo) tienta a los miembros más hawkish a subir las tasas para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación.

Por otro lado, el mercado laboral se está volviendo frágil. La Fed señala que el crecimiento del empleo está concentrado en solo unos pocos sectores (por ejemplo, salud), lo que hace que el resto de la economía sea vulnerable a un enfriamiento repentino.

¿Qué significa esto para los mercados en el contexto de la tregua de hoy? Las actas muestran que la Fed está claramente preocupada por la inflación. Sin embargo, el alto el fuego de hoy (7 de abril) y la caída del petróleo hacia 90–95 USD actúan como un “interruptor”. Si el petróleo se mantiene por debajo de 100 USD, los argumentos para subidas de tasas probablemente desaparecerán rápidamente de la agenda, y el enfoque del FOMC volverá a centrarse en salvar un mercado laboral debilitado.

Las actas confirman que la Fed está actualmente “paralizada”. El mercado descuenta menos de un 50% de probabilidad de un recorte y, dada la incertidumbre actual, aumenta la probabilidad de que la Fed decida que las tasas de interés ya se encuentran en un nivel adecuado.

¿Cuál es el veredicto final? Un tono hawkish en teoría, pero “desactualizado” en la práctica. Aunque las actas apuntan a subidas, la tregua actual con Irán implica que los mercados probablemente ignorarán esta señal, centrándose en cambio en si la paz en el Golfo Pérsico se mantiene durante las próximas dos semanas. Si la tregua colapsa, el escenario de subidas descrito en las actas se convertirá en el tema dominante del mercado. En respuesta, estamos observando prácticamente ningún movimiento relevante en el EURUSD ni en los índices estadounidenses.