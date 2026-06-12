El Ibex supera máximos históricos mientras SpaceX centra todas las miradas en los mercados

La histórica salida a bolsa de SpaceX ha sido la gran protagonista de una jornada positiva para los mercados financieros. La compañía fundada por Elon Musk ha protagonizado uno de los acontecimientos bursátiles más esperados de los últimos años y refleja el enorme interés de los inversores por algunas de las tendencias que podrían transformar la economía global durante la próxima década. Más allá de la evolución que puedan registrar sus acciones en las primeras semanas, la verdadera incógnita es si la empresa será capaz de cumplir las elevadas expectativas que ya descuenta el mercado.

Al mismo tiempo, los inversores celebraron los avances hacia un posible acuerdo de paz entre Irán e Israel, aunque todavía quedan varios aspectos por resolver antes de alcanzar un entendimiento definitivo. El optimismo generado por estas negociaciones impulsó a las bolsas internacionales y favoreció un importante descenso del precio del petróleo.

El Ibex marca nuevos máximos impulsado por los valores cíclicos

En España, el Ibex 35 volvió a demostrar una gran fortaleza y llegó a situarse cerca de los 18.800 puntos, alcanzando nuevos máximos históricos. El movimiento estuvo liderado por los sectores más sensibles al ciclo económico y por aquellas compañías que habían quedado más rezagadas durante las semanas de tensión geopolítica.

Empresas ligadas al turismo, la industria y la banca encabezaron las subidas, apoyadas por la caída del crudo y la consiguiente mejora de las expectativas sobre inflación y tipos de interés. Un petróleo más barato reduce costes para muchas compañías y aumenta las probabilidades de que los bancos centrales puedan mantener una política monetaria más favorable para el crecimiento.

Entre los valores más destacados sobresalieron Acciona y Acciona Energía. Ambas compañías registraron fuertes avances después de que saliera a la luz el interés de varios de los mayores fondos internacionales de infraestructuras por tomar una participación en el grupo. Los inversores especulan con diferentes escenarios, desde la entrada de un socio estratégico hasta una posible operación corporativa de mayor alcance.

Cualquiera de estas alternativas permitiría fortalecer el balance, reducir endeudamiento y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos internacionales, en un momento en el que las valoraciones del sector renovable continúan bajo presión.

Por el contrario, Repsol se situó entre los valores con peor comportamiento de la jornada. La petrolera acusó el fuerte descenso del precio del crudo ante la posibilidad de que el acuerdo de paz pueda cerrarse en los próximos días. Según informaciones publicadas por medios estatales iraníes, las negociaciones se encuentran muy avanzadas e incluirían medidas como la reapertura del estrecho de Ormuz y la puesta en marcha de nuevas conversaciones sobre cuestiones nucleares.

Wall Street sigue en máximos mientras el oro recupera atractivo

En Estados Unidos, los principales índices continúan moviéndose en niveles próximos a máximos históricos. Durante la sesión se registraron algunos momentos de volatilidad después de que el presidente Donald Trump criticara la filtración de parte de las negociaciones con Irán. Sin embargo, el mercado volvió rápidamente a centrarse en las perspectivas económicas y corporativas, recuperando el tono positivo.

Desde el punto de vista macroeconómico, la confianza del consumidor estadounidense mejoró a principios de junio por primera vez en cuatro meses gracias al descenso de los precios de la gasolina. Este alivio permitió una ligera mejora en las expectativas de inflación, ya que los consumidores esperan ahora un aumento de los precios del 4,6% durante el próximo año, frente al 4,8% registrado en mayo.

Entre las materias primas, tanto el oro como la plata recuperan parte del terreno perdido durante las últimas semanas. Los metales preciosos se habían visto afectados por el repunte de los rendimientos de la deuda y por las ventas destinadas a generar liquidez por parte de algunos inversores. Sin embargo, la reciente caída de las rentabilidades de los bonos y un posible debilitamiento del dólar vuelven a mejorar su atractivo relativo.

Además, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos, junto con las crecientes tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, podrían seguir respaldando la demanda de activos refugio durante los próximos meses y favorecer una reanudación de la tendencia alcista de largo plazo del oro.