Al Ibex 35 no le sienta bien septiembre

El Ibex 35 achaca la negatividad del mercado y termina la sesión con caídas de alrededor del 1,5%. El selectivo español sigue alejándose de los 15.000 puntos y ahora los inversores ponen el foco en los niveles hasta los que podría caer. A pesar de que no hay grandes noticias negativas, septiembre está siendo un mes de reajustes de carteras y salidas de la renta variable. Septiembre es históricamente un mes negativo para las bolsas, y en estas ocasión se acentúan con unos inversores que realizan beneficios de cara a la última recta de final de año, después de un buen mes de agosto.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 apenas hemos visto dos compañías con ligeras subidas, que han sido Logista y Naturgy, pero nada significativo. El resto del índice ha cerrado en terreno negativo, con IAG como la más castigada con una caída de más del 3,5%. La otra empresa que también ha sufrido caídas de más de un 3% ha sido ArcelorMittal, por lo que vemos cómo los inversores se han deshecho de las acciones más cíclicas del selectivo. En el caso de IAG también se ha visto arrastrada por el desplome del 7% de las acciones de Edreams. Esto se ha debido a que a pesar de reportar unos grandes resultados, ha mostrado una ralentización en el incremento de las suscripciones desde el 25% interanual del anterior trimestre hasta el 20% en el último reportado. Sin embargo, el sector turístico sigue pareciendo sólido en el corto plazo, aunque España se ve amenazada por la ralentización económica de Francia y Alemania, dos países clave de procedencia de turistas.

Otros mercados

En Europa el DAX alemán ha sido el más castigado, con descensos superiores al 2%. Hoy el CAC 40 ha caído, pero de manera mucho más moderada. En Wall Street también vemos fuertes descensos y el Nasdaq 100 se deja más de un 1,5%. Destacan las caídas de Kraft Heinz, que ha anunciado que dividirá la compañía en dos. Este movimiento se suele realizar para destapar valor en alguna de sus divisiones, pero de momento los inversores no parecen contentos con el movimiento. En cualquier caso, nos llama la atención estas caídas del mercado en general teniendo en cuenta que esta semana conoceremos los datos de empleo de Estados Unidos y lo normal es que los inversores sean algo más cautelosos en tomar posiciones.

Hoy si, el VIX se dispara un 9%, aunque sigue en niveles bastante moderados. El petróleo repunta un 1% y se acerca a los 69 dólares el barril en el caso del Brent, mientras que el oro también repunta un 1%. El dólar gana algo de terreno frente al euro, aunque sigue con dificultades para bajar de los 1,16.