¿Por qué caen las acciones de IAG?

Las acciones de IAG (IAG.ES) se están dejando casi un 3% en la jornada de hoy a pesar de no haber noticias negativas en el corto plazo. Sin embargo, estos movimientos lo podemos atribuir a los reajustes de cartera del mes de septiembre. ¿Qué está ocurriendo?

Las acciones de IAG aterrizan en septiembre

No conocemos noticias negativas de IAG en el día de hoy y a pesar de ello el castigo es relativamente importante. Aunque puede ser un movimiento de mercado totalmente natural, también podríamos achacarlo a los reajustes de cartera que en septiembre solemos ver. Históricamente septiembre ha sido el peor mes para las bolsas y esto puede achacarse a que después del verano los inversores ajustan sus carteras de cara al último trimestre del año. De hecho, podríamos decir que como las bolsas tienden a subir, es un mes en el que los inversores recogen beneficios.

En un año como el actual, de importantes subidas, la recogida de beneficios es más clara. En el caso de IAG es cierto que no es la acción que más sube, pero recordemos que acumula un rebote de casi el 70% desde el mes de abril y el año pasado fue la acción con mejor desempeño del Ibex 35, con una subida de más del 100%. Dado su componente cíclico, es normal que los reajustes puedan venir de ventas de sus acciones.

Las acciones de IAG suben un 20% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

