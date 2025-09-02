¿Por qué caen las acciones de IAG?

Las acciones de IAG (IAG.ES) se están dejando casi un 3% en la jornada de hoy a pesar de no haber noticias negativas en el corto plazo. Sin embargo, estos movimientos lo podemos atribuir a los reajustes de cartera del mes de septiembre. ¿Qué está ocurriendo?
Las acciones de IAG aterrizan en septiembre
No conocemos noticias negativas de IAG en el día de hoy y a pesar de ello el castigo es relativamente importante. Aunque puede ser un movimiento de mercado totalmente natural, también podríamos achacarlo a los reajustes de cartera que en septiembre solemos ver. Históricamente septiembre ha sido el peor mes para las bolsas y esto puede achacarse a que después del verano los inversores ajustan sus carteras de cara al último trimestre del año. De hecho, podríamos decir que como las bolsas tienden a subir, es un mes en el que los inversores recogen beneficios.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
En un año como el actual, de importantes subidas, la recogida de beneficios es más clara. En el caso de IAG es cierto que no es la acción que más sube, pero recordemos que acumula un rebote de casi el 70% desde el mes de abril y el año pasado fue la acción con mejor desempeño del Ibex 35, con una subida de más del 100%. Dado su componente cíclico, es normal que los reajustes puedan venir de ventas de sus acciones.
Las acciones de IAG suben un 20% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de IAG?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.