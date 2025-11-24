Alphabet quiere ganar la carrera de la IA

El lanzamiento del último modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini3, está teniendo una acogida muy positiva en el mercado, lo que se reflejó en el aumento del 4% en el precio de las acciones de Alphabet el pasado viernes. El modelo destaca por su capacidad para proporcionar respuestas más complejas y precisas con menos consultas de los usuarios, lo que mejora significativamente la eficiencia de las interacciones con el sistema de IA. Gemini3 es altamente escalable y se integra directamente con los servicios de Google, incluida la Búsqueda, llegando potencialmente a cientos de millones de usuarios al mes. Esta amplia distribución otorga a Alphabet una ventaja real en la recopilación de datos y la optimización de modelos de IA, mientras que la rápida implementación de nuevas funciones en todo el ecosistema de la compañía refuerza su competitividad en el sector de la inteligencia artificial.
Los expertos señalan que Gemini3 podría entrenarse exclusivamente en los procesadores TPU de Google, lo que representa una diferencia significativa con respecto a la práctica habitual en la industria de usar GPU Nvidia. Entrenar modelos en procesadores propietarios proporciona a Alphabet una ventaja estratégica, que permite un mayor control sobre los costes, la disponibilidad del hardware y la independencia de proveedores externos. Este enfoque permite un uso más eficiente de la infraestructura, reduce los costes de entrenamiento e inferencia, y aumenta la previsibilidad en los plazos de desarrollo de modelos de IA. La integración completa de hardware, software y procesos de entrenamiento demuestra que la compañía está construyendo un ecosistema informático autosuficiente que podría transformar la dinámica competitiva en la industria.
Según los analistas, el completo ecosistema de Alphabet, que incluye hardware propietario, infraestructura en la nube e integración con productos de consumo y empresariales, le otorga a la compañía una importante ventaja tecnológica y permite una comercialización eficaz de las tecnologías de IA. Gemini3 es un componente estratégico que puede fortalecer la posición de Alphabet en el mercado de la inteligencia artificial y reducir la brecha con la competencia. Al mismo tiempo, persisten desafíos, como el aumento de los costes de inversión en IA, las posibles burbujas especulativas en el sector y las presiones regulatorias, todo lo cual podría afectar el ritmo de un mayor desarrollo. La competencia en grandes modelos lingüísticos y en la IA multimodal sigue siendo un factor crítico que configura el mercado.
Por tanto, Gemini3 fortalece significativamente la posición de Alphabet como actor clave en inteligencia artificial, y la capacidad de entrenar el modelo con procesadores TPU patentados proporciona a la compañía una ventaja estratégica en costos, tecnología y operaciones. Sin embargo, aún es difícil afirmar con certeza que Alphabet ha alcanzado un dominio total en la carrera de la IA. El éxito tecnológico y de mercado es evidente y sienta las bases para un mayor crecimiento, pero el futuro aún conlleva riesgos y desafíos variables que determinarán la posición final de la compañía en el mercado. Además, cabe destacar que la rentabilidad de las acciones de Alphabet en lo que va de año supera significativamente a la de competidores como Microsoft y Amazon, así como a la de los principales índices de referencia del mercado, como el S&P 500 y el Nasdaq 100, lo que refleja la creciente confianza de los inversores en la posición estratégica de la compañía en el campo de la inteligencia artificial.
