Alzas de precios de Apple: los costos de memoria presionan a la compañía y a los mercados

Apple, fabricante y distribuidor principalmente de iPhones y computadores Mac, anunció el jueves importantes alzas de precios para sus productos, con incrementos que alcanzan varias decenas porcentuales.
El mercado reaccionó negativamente, con una caída de más del 5% en las acciones de la compañía.
APLE.US (D1)
La valoración de la compañía se mantiene dentro de una tendencia alcista expansiva de largo plazo. Las proyecciones de Fibonacci indican una fuerte zona de resistencia entre US$260 y US$240. Esta zona coincidiría con el posible límite inferior del canal alcista, lo que significa que profundizar la corrección bajista será un desafío cada vez mayor para los vendedores. También vale la pena destacar que la EMA100 cruza al alza la EMA200 desde abajo, lo que puede interpretarse como una señal alcista sólida. Fuente: xStation5
En un contexto de mercado estándar, subir precios de esta manera sería una señal de confianza de la compañía en la demanda por sus productos, y los inversionistas habrían entrado en la acción ante las expectativas de mayores márgenes.
Sin embargo, en este caso particular, la compañía señala claramente que las alzas de precios son resultado del aumento en los precios de las memorias RAM. Los computadores y teléfonos deben competir por el suministro de memoria con los centros de datos y los enormes presupuestos de las mayores corporaciones vinculadas a la inteligencia artificial.
Como resultado, el mercado no ve una expansión de márgenes, sino un intento desesperado por defenderlos. Una defensa que, cabe señalar, podría no ser efectiva. ¿Por qué?
Según estimaciones aproximadas y análisis independientes, el costo de la memoria RAM en los productos de Apple representa alrededor de una decena porcentual del costo total de producción. Sin embargo, esta proporción aumenta a medida que la configuración de cada equipo se vuelve más avanzada.
Al mismo tiempo, durante el último año, los precios de las memorias en el segmento en el que opera Apple han subido cerca de 150% a 200%. Alzas de precios cercanas al 20%, con una participación de costos en torno al 10% a 20%, significan que los incrementos actuales solo podrían compensar el aumento de costos, sin expectativas de expansión de márgenes y con una presión esperada sobre el crecimiento de las ventas.
También debe recordarse que no hay señales de que este “ciclo” esté llegando a su fin, ni en las previsiones ni en los resultados de las compañías del sector de memorias o semiconductores. En el peor de los casos, esta podría ser solo la primera de muchas alzas de precios.
Estos acontecimientos y sus implicancias podrían ser parcialmente uno de los factores bajistas para el mercado en general. Los inversionistas deben, deberían y comenzarán cada vez más a incorporar en los precios las cadenas de suministro tensionadas al límite y el aumento de los costos de componentes electrónicos en todo el mercado, no solo en compañías específicas.
Este tipo de especulación podría trasladarse, por ejemplo, a las valoraciones de Take-Two, que viene subiendo por las expectativas en torno a GTA VI. La escasez de componentes y los precios más altos podrían desincentivar o impedir que muchos consumidores prueben el nuevo lanzamiento de Rockstar.
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