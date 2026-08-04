Resumen diario: el Nasdaq 100 sube un 3,2%. ¿Ha vuelto el mercado alcista? (04.08.2026)

El Nasdaq 100 sube más de un 3% hoy y registra una de sus mayores alzas del año. El movimiento está respaldado tanto por la caída de los precios del petróleo, tras las declaraciones de Scott Bessent, como por los excelentes resultados empresariales, entre ellos los de Palantir, cuyas acciones avanzan cerca de un 30% durante la jornada.

Acciones

Además de Palantir, las empresas con mejor desempeño pertenecen al sector de semiconductores, que sufrió una corrección muy profunda en julio. Las acciones de ARM suben un 15%, Marvell avanza un 14%, Astera Labs un 12%, Sandisk un 11% e Intel un 10%. AMD también muestra un buen desempeño (+8%), a la espera de la publicación de sus resultados trimestrales, que tendrá lugar hoy después del cierre del mercado estadounidense.

Figura 1: Mapa de calor del Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

El mercado ya ha incorporado en gran medida los futuros beneficios de la revolución de la IA para justificar las valoraciones actuales. Por lo tanto, el fabricante no puede limitarse a cumplir las expectativas de los analistas, sino que debe superarlas claramente y presentar previsiones muy optimistas para los próximos meses. Los inversionistas prestarán atención principalmente a los resultados del segmento de Centros de Datos, que crece rápidamente, así como a la rentabilidad y al desarrollo de nuevas soluciones para la inteligencia artificial. Cualquier decepción respecto al ritmo de crecimiento o unas estimaciones más cautelosas por parte de la dirección podrían provocar una toma de beneficios y afectar al sentimiento de todo el sector.

Figura 2: Panel de AMD

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

Durante los últimos días, AMD, al igual que otras empresas del sector de semiconductores, ha recibido el respaldo de los hiperescaladores, cuyos informes trimestrales mostraron un gasto de capital sostenido. En el caso de Alphabet, se espera que el CAPEX alcance los US$200.000 millones en 2026. La disminución de las preocupaciones sobre un endurecimiento dinámico de la política monetaria de la Reserva Federal después de la última reunión del FOMC también fue favorable.

Figura 3: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

Sin embargo, todas las empresas mencionadas anteriormente continúan muy por debajo de sus máximos de junio. En términos mensuales, las caídas de Sandisk o Intel rondan el 18%.

Volviendo a Palantir, que está impulsando las alzas generalizadas de los índices durante la jornada de hoy y que también continúa considerablemente por debajo de sus máximos recientes:

El sentimiento antes de la publicación del informe no era el mejor. Existían preocupaciones, entre otras cosas, por la venta de acciones de Alex Karp o Peter Thiel, aunque cabe señalar que esto ocurre regularmente en el caso de Palantir.

Los resultados publicados por la empresa fueron muy superiores a las expectativas y mostraron un aumento de los ingresos hasta US$1.940 millones, un avance interanual del 94%, y un BPA de US$0,41, una mejora del 256% frente al segundo trimestre de 2025.

Los productos de Palantir ya no son únicamente un nicho reducido destinado a contratos gubernamentales, sino una poderosa herramienta empresarial para el sector privado.

El ritmo de desarrollo de la empresa continúa siendo extremadamente impresionante. Para el tercer trimestre, la compañía espera que los ingresos alcancen los US$2.160 millones.

Figura 4: Panel de Palantir

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

Entre las próximas publicaciones se encuentran las de SpaceX y AMD. Ambas se conocerán después del cierre del mercado estadounidense. La primera será la primera prueba importante para la empresa, que debutó en el mercado estadounidense en junio.

En el mercado europeo, los principales índices también cerraron en terreno positivo.

El WIG20 polaco subió un 1,4%.

El FTSE MIB italiano cerró la jornada con un alza del 1,3%.

El Euro Stoxx 50 paneuropeo avanzó un 0,9%.

El DAX alemán terminó la jornada un 0,8% al alza.

Materias primas

Uno de los principales temas de los mercados durante la jornada de hoy fue la caída de los precios de la energía, después de que Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunciara en CNBC que hoy o mañana podría alcanzarse un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Ormuz:

"Existe la posibilidad de que podamos alcanzar un acuerdo sobre la apertura del estrecho hoy o mañana y dar pasos hacia una mayor normalización de la situación en este conflicto".

"No se trata únicamente de energía. También se trata de fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales".

"A medida que estos precios caigan, podríamos observar un aumento significativo de la demanda como consecuencia del alivio en los precios".

Actualmente, un barril de Brent cuesta menos de US$80, lo que representa una caída superior al 20% frente a su precio de hace menos de dos semanas. Observamos un descenso algo menor en el GNL: el MWh del gas TTF cuesta actualmente poco más de US$54, un 14% por debajo del máximo local del 24 de julio.

Los metales preciosos suben, lo que puede estar relacionado, entre otros factores, con la caída de los rendimientos de los bonos a diez años en las principales economías.

Actualmente, una onza troy de oro cuesta menos de US$4.100 (+1%), mientras que la plata se sitúa en US$60 (+3%).

Los precios del cobre también suben (+0,7%).

Datos macroeconómicos

Las publicaciones de datos fueron escasas durante la jornada de hoy. La atención se centró en el mercado laboral estadounidense, que dominará el calendario macroeconómico hasta finales de la semana.

El informe JOLTS de junio publicado hoy mostró una ligera disminución del número de vacantes laborales en Estados Unidos, hasta aproximadamente 7,36 millones, algo por debajo del consenso del mercado, situado en 7,45 millones. Sin embargo, las tasas de despidos y renuncias voluntarias se mantuvieron en niveles muy estables.

Todavía están pendientes la publicación del informe ADP el miércoles, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo el jueves y el informe de nóminas no agrícolas el viernes. Este último, en particular, será el centro de atención, ya que podría ayudar a determinar la trayectoria futura de la Reserva Federal y del dólar.

Divisas

El dólar continúa bajo presión. La caída de los precios de la energía, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un exportador neto en este ámbito, y la mejora del sentimiento de riesgo no favorecen a la moneda estadounidense. El tipo de cambio EUR/USD oscila cerca de 1,152.

Figura 5: Cotizaciones seleccionadas de divisas (04.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

La caída de los precios del petróleo afecta a la corona noruega y al dólar canadiense, monedas de países que dependen en gran medida de sus exportaciones. El yen japonés también se debilita: el tipo de cambio USD/JPY vuelve a mostrar una tendencia alcista después de la reciente intervención conjunta de Estados Unidos y Japón.

Según los datos proporcionados por el Banco de Japón, la magnitud de la intervención del lado japonés podría haber alcanzado hasta US$59.000 millones, lo que representaría una acción sin precedentes si se considera la escala de una intervención de un solo día.

Aunque no podemos estimar la magnitud de las acciones estadounidenses a partir de datos oficiales, existen numerosos indicios de que alcanzó entre US$5.000 millones y US$10.000 millones. Así lo sugiere, al menos, una nota dejada por Scott Bessent durante una reunión en Maryland.

Debido a la cooperación de Estados Unidos en la reciente intervención destinada a fortalecer el yen, la cuestión de la política más amplia de la Casa Blanca vuelve a estar sobre la mesa. No parece imposible que se retomen las medidas orientadas a debilitar la moneda estadounidense con el objetivo de respaldar las exportaciones nacionales. A comienzos de 2025, estas medidas fueron denominadas el "Acuerdo de Mar-a-Lago", es decir, un intento moderno de repetir los principios del Acuerdo del Plaza de 1985.

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Michał Jóźwiak, analista de Mercados Financieros de XTB