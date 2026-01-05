Alzas para el Ibex 35

- El Ibex 35 sigue de dulce
- Indra vuelve a liderar
- El Ibex 35 sigue de dulce
- Indra vuelve a liderar
El Ibex 35 empieza bien la sesión y se acerca de nuevo a los 17.600 puntos. El sentimiento en Europa es en general positivo, aunque algo mejor que para el selectivo español a pesar de que el informe de empleo que se ha publicado esta mañana parece haber gustado. El calendario macro sigue siendo todavía reducido, pero después del día de Reyes entraremos en la normalidad.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Indra suben con fuerza y despegan más de un 4%. Este movimiento no es aislado, ya que el sector defensa europeo está disparándose entre un 4% y un 6% después de la captura de Maduro este fin de semana por parte de Estados Unidos. Aunque no se esperan represalias por parte de ningún país, este tipo de eventos suele impulsar a las compañías del sector porque suelen recordar a los estados la importancia de las inversiones en defensa. Fluidra o Grifols también copan la parte alta del Ibex 35.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la parte baja del Ibex 35 vemos a Solaria, que se deja más de un 3% a pesar de que no hay grandes noticias negativas sobre la compañía. Sin embargo, el sector utilities entero está sufriendo y vemos también como Acciona o Acciona Energía caen más de un 1%. Un punto que el mercado no parece estar valorando es que las subidas de los precios de la plata también afectan a las renovables, debido a que es una de las materias primas fundamentales para la fabricación de placas solares.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Los inversores se muestran cautelosos ante la incertidumbre: el S&P 500 sube
Las acciones de Oklo suben en una verdadera "apertura atómica" en la sesión de hoy
El Nasdaq 100 arranca en verde
El Nasdaq 100 sube ligeramente tras un mal dato de empleo
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.