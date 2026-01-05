Alzas para el Ibex 35

El Ibex 35 empieza bien la sesión y se acerca de nuevo a los 17.600 puntos. El sentimiento en Europa es en general positivo, aunque algo mejor que para el selectivo español a pesar de que el informe de empleo que se ha publicado esta mañana parece haber gustado. El calendario macro sigue siendo todavía reducido, pero después del día de Reyes entraremos en la normalidad.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra suben con fuerza y despegan más de un 4%. Este movimiento no es aislado, ya que el sector defensa europeo está disparándose entre un 4% y un 6% después de la captura de Maduro este fin de semana por parte de Estados Unidos. Aunque no se esperan represalias por parte de ningún país, este tipo de eventos suele impulsar a las compañías del sector porque suelen recordar a los estados la importancia de las inversiones en defensa. Fluidra o Grifols también copan la parte alta del Ibex 35.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja del Ibex 35 vemos a Solaria, que se deja más de un 3% a pesar de que no hay grandes noticias negativas sobre la compañía. Sin embargo, el sector utilities entero está sufriendo y vemos también como Acciona o Acciona Energía caen más de un 1%. Un punto que el mercado no parece estar valorando es que las subidas de los precios de la plata también afectan a las renovables, debido a que es una de las materias primas fundamentales para la fabricación de placas solares.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

