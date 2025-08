Apertura al alza del S&P 500📣

Los principales 铆ndices burs谩tiles estadounidenses abrieron la sesi贸n de hoy en positivo, continuando el repunte que se viene registrando desde principios de semana. El optimismo relativo del mercado se debe principalmente a los s贸lidos resultados trimestrales de las empresas tecnol贸gicas e industriales, muchas de las cuales han superado las expectativas del mercado. Entre las empresas con mejor rendimiento de los 煤ltimos informes se encuentran Astera Labs y Arista Networks, mientras que AMD y Super Micro Computer se quedaron atr谩s. Los inversores est谩n descontando sorpresas positivas en los resultados, as铆 como la creciente esperanza de un "aterrizaje suave" de la econom铆a estadounidense en la segunda mitad del a帽o. El S&P 500 repunta un 0,4% en la apertura, escalando hasta los 6.320 d贸lares Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Noticias corporativas del S&P 500 Astera Labs (ALAB.US) sube un 27,90% tras sorprender a los inversores con unos s贸lidos resultados para el segundo trimestre de 2025 que superaron las expectativas del mercado. Los ingresos aumentaron un 150% interanual, hasta los 191,9 millones de d贸lares, mientras que el beneficio neto alcanz贸 los 51,2 millones de d贸lares, un 238% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior. La compa帽铆a tambi茅n anunci贸 una previsi贸n de ingresos para el tercer trimestre de 206,5 millones de d贸lares, por encima del consenso del mercado. Uber (UBER.US) cay贸 un 1,50% a pesar de superar las expectativas del segundo trimestre. Los ingresos aumentaron un 16% interanual, alcanzando los 10.700 millones de d贸lares, y el beneficio neto se situ贸 en 1.020 millones de d贸lares, m谩s del doble que en el mismo periodo del a帽o anterior. La compa帽铆a tambi茅n anunci贸 un programa de recompra de acciones por valor de 20.000 millones de d贸lares, que tuvo una acogida positiva en el mercado. Fuente : Plataforma de XTB Arista Networks (ANET.US) sube un 12,8% tras publicar s贸lidos resultados del segundo trimestre. Los ingresos aumentaron un 30% interanual hasta los 2.205 millones de d贸lares, y el BPA se situ贸 en 0,73 d贸lares, un 38% m谩s que el a帽o anterior. La compa帽铆a elev贸 su previsi贸n de ingresos para todo el a帽o del 17% al 25% de crecimiento, lo que indica una fuerte demanda de sus soluciones de infraestructura de centros de datos y nube. Walt Disney (DIS.US) sube un 2,5% tras anunciar un acuerdo con la NFL para adquirir NFL Network a cambio de una participaci贸n del 10% en ESPN. Si bien los resultados financieros del tercer trimestre superaron las expectativas, los inversores se mantienen cautelosos debido a la continua disminuci贸n de suscriptores de televisi贸n de pago, lo que podr铆a afectar a los ingresos futuros del segmento de medios. 聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.