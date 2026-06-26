Apertura americana: ¿el software está recuperando el impulso? Las acciones de Microsoft y Palantir rebotan con fuerza

Los índices de EE.UU. abren a la baja. Los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1,35% (hasta alrededor de 29.355 puntos), el S&P 500 cae un 0,65% y el Dow Jones pierde un 0,75%. El principal catalizador es un reporte de The New York Times sobre un posible aplazamiento de la OPI de OpenAI hasta 2027, debido al débil desempeño de SpaceX tras su salida a bolsa y a la elevada volatilidad que afecta a las compañías de inteligencia artificial. El VIX sube un 3,85%, hasta 19,7, aunque la reacción del índice de volatilidad no refleja pánico, ya que no se ha observado una salida generalizada hacia activos refugio.

Las noticias sobre un posible retraso de la OPI de OpenAI han generado preocupación por la sostenibilidad del gasto en infraestructura en todo el sector de la IA, según señalaron los operadores de JPMorgan en su informe matutino. Las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial frente al resto del S&P 500 han caído a sus niveles más bajos desde la guerra con Irán. La prima del PER ahora es de solo un 15% respecto de las compañías fuera del sector de IA. Los analistas de UniCredit consideran que esta corrección es temporal dentro de la tendencia de crecimiento de largo plazo de la IA, que permanece intacta.

La tecnología registra el peor desempeño (-1,67% en el Nasdaq 100, siendo el sector con mayor contribución negativa), junto con el segmento de chips y memorias, donde se observan fuertes ventas en toda la cadena de semiconductores. Entre los sectores con mejor comportamiento destacan Salud (+1,50%), Consumo Básico (+1,41%) y Financiero (+1,39%), lo que sugiere una rotación defensiva clásica. El sector energético continúa bajo presión. El WTI cae más de un 2,5% y vuelve a situarse por debajo de los 70 dólares, arrastrando a las compañías del sector.

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