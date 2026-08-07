El Ibex 35 salva la sesión y termina la semana con un hito histórico

Avance en Europa y materias primas: El DAX lideró las alzas europeas (+0,8%), mientras que el oro, la plata y el petróleo Brent registraron importantes rebrotes ante la perspectiva de un entorno de tipos más bajos.

Debilidad laboral en EE. UU. y expectativa de tipos: La pérdida de 23.000 empleos en julio avivó las previsiones de una política monetaria más laxa, impulsando al Nasdaq (+1%), al S&P 500 (+0,5%) y a las empresas con elevado apalancamiento financiero.

Hito histórico en el Ibex 35: El selectivo consolidó cierres cerca de los 20.200 puntos tras haber superado la cota de los 20.000 en una semana de récord, impulsado por las subidas de Cellnex (+3%) e Indra (+2%).

El Ibex 35 ha terminado la jornada con subidas modestas a pesar de que la jornada empezaba con dudas. El selectivo cierra en los niveles de alrededor de 20.200 y aunque se ha quedado rezagado con respecto a otros índices europeos ha terminado una semana de récord, superando los 20.000 puntos por primera vez.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado Cellnex, que se ha anotado una subida de más del 3%. La compañía se ha podido ver favorecida por la reducción de expectativas de subidas de tipos por parte de la FED después de unos malos datos de empleo. Como empresa con un alto apalancamiento, cualquier variable que reduzca la presión sobre los tipos de interés puede suponer millones de euros en ahorros, ya que la compañía tiene un 20% de su deuda a tipo de interés variable. También Indra ha tenido un gran desempeño, con un despunte superior al 2%. La empresa ha anunciado que a través de su filial Hispasat se ha llevado un importante contrato en el ámbito espacial y de comunicaciones a nivel europeo, lo que demuestra que la compañía no solo pone el foco en el segmento de defensa.

En la parte baja hemos tenido a las acereras ArcelorMittal y Acerinox, aunque las caídas han sido bastante moderadas y venían de tener una gran semana. Arcelor es la empresa del Ibex 35 con mayor subida en lo que llevamos de año, por lo que es normal que tengamos caídas dentro de la positiva tendencia actual. Repsol y Sacyr han sido otros valores que han terminado en negativo.

Europa y Wall Street siguen de dulce

Las subidas del DAX alemán han sido de alrededor del 0,8%, las más amplias de Europa. El electivo se ha visto beneficiado por las subidas de empresas importantes como SAP o Siemens. El foco lo tenemos que poner en Estados Unidos. El dato de nóminas no agrícolas ha sido muy malo, con la destrucción de 23.000 empleos en el mes de julio frente a los 80.000 empleos creados que se esperaban y los 20.000 del mes de junio. Sin embargo, esto ha servido para reducir las expectativas de subidas de tipos de interés, lo que ha beneficiado a la bolsa americana. El Nasdaq 100 se anota subidas del 1%, mientras que el S&P 500 asciende medio punto porcentual. Las tecnológicas vuelven a liderar y el resto de analistas está incrementando sus expectativas de beneficios para estas compañías. También se cuelan otras compañías ligadas al consumo, como Airbnb, que ha presentado unos sólidos resultados, superando las expectativas del consenso de analistas. En definitiva, los beneficios empresariales, la mejor disposición en Oriente Medio y los datos de empleo llevan al mercado a pensar en una política monetaria más laxa y a una reducción de la prima de riesgo a nivel global.

El oro y la plata se benefician de los malos datos de empleo

En el mercado de las materias primas también hemos tenido un gran comportamiento del oro y la plata. Ambos metales han repuntado por la reducción en las expectativas de subidas de tipos. Recordemos que el oro es un activo que no genera rendimientos, por lo que las subidas de tipos podían perjudicarle. El brent también ha rebotado y sigue por encima de los 80$ el barril.