Apertura de Mercado en EE.UU.: El NASDAQ sube antes de los resultados de NVIDIA Los mercados estadounidenses abrieron al alza hoy.

Los mercados estadounidenses abrieron en terreno positivo hoy, siguiendo los pasos de las bolsas europeas. Tanto el S&P 500 (+0,7%) como el NASDAQ Composite (+1,3%) cotizan al alza. Las acciones están siendo respaldadas por una caída del 4% en los precios de la energía, lo que ha desacelerado el aumento de los rendimientos de los bonos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió ayer por encima del 4,68%, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025, cuando el presidente Trump asumió el cargo. Esto representa un aumento acumulado de más de 70 puntos básicos desde febrero. Aunque el impacto de este movimiento sobre el mercado bursátil ha sido sorprendentemente limitado hasta ahora, sospechamos que, si la tendencia continúa, la presión podría intensificarse significativamente.

La estabilización de hoy permite a los inversores concentrarse por completo en los resultados de NVIDIA esta noche. Debido a la fuerte dependencia de la compañía de solo cinco empresas (Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet y Meta), que representan más del 50% de sus ingresos, la previsibilidad de los ingresos de NVIDIA es ligeramente superior a la de muchas otras compañías. Por lo tanto, la atención debería centrarse en los detalles. Entre ellos, el desempeño de nuevos productos como Rubin, Vera CPU y DGX Spark.

Las acciones de la compañía suben un 2% a la espera del informe programado para las 9:30 PM horario del Reino Unido. Sin embargo, Intel, Micron, AMD y ARM Holdings están registrando ganancias más destacadas, respaldadas por la huelga planeada de empleados de uno de sus mayores competidores, Samsung. AMD también parece beneficiarse de aumentos en los precios objetivo por parte de algunos analistas.

Todo esto ocurre pese a la ausencia de cambios importantes en el entorno macroeconómico y geopolítico. Hoy no habrá publicaciones de datos macroeconómicos críticos para el mercado. Los próximos datos, los PMI de mayo, están programados para mañana. Tampoco hubo anuncios específicos por parte de Donald Trump, quien continúa con su retórica errática respecto a la guerra en Irán.

Noticias corporativas

Micron Technology (MU.US): Las acciones subieron más de un 3,5% , impulsadas por la migración de inversores desde fabricantes asiáticos tras los reportes sobre una posible huelga en las fábricas de Samsung. La compañía también comenzó recientemente los envíos de prueba de innovadores módulos de memoria para servidores DDR5 de 256GB y está desplegando masivamente revolucionarios SSD de 245TB de alto rendimiento. Ambos productos son componentes críticos necesarios para continuar escalando físicamente la infraestructura global de inteligencia artificial .

Las acciones subieron más de un , impulsadas por la migración de inversores desde fabricantes asiáticos tras los reportes sobre una posible huelga en las fábricas de Samsung. La compañía también comenzó recientemente los envíos de prueba de innovadores módulos de memoria para servidores y está desplegando masivamente revolucionarios de alto rendimiento. Ambos productos son componentes críticos necesarios para continuar escalando físicamente la infraestructura global de . Target (TGT.US): El gigante minorista presentó sus resultados del Q1 2026 , superando significativamente las expectativas del mercado tanto en ganancias como en ventas. El beneficio ajustado por acción alcanzó los USD 1,71 (frente a un consenso de USD 1,46), mientras que los ingresos crecieron un 6,7% interanual hasta los USD 25,4 mil millones . El crecimiento fue impulsado por un sólido tráfico en tiendas (+4,4%) y un salto cercano al 9% en ventas digitales, respaldado por su nuevo servicio de entrega el mismo día ( Target Circle 360 ). A pesar de elevar sus expectativas anuales de ventas, la acción cayó más de un 5%. Los inversores se mostraron preocupados por la caída en el margen operativo (de 6,2% a 4,5% interanual), impulsada principalmente por el aumento de costos de venta y administración.

El gigante minorista presentó sus resultados del , superando significativamente las expectativas del mercado tanto en ganancias como en ventas. El beneficio ajustado por acción alcanzó los (frente a un consenso de USD 1,46), mientras que los ingresos crecieron un hasta los . El crecimiento fue impulsado por un sólido tráfico en tiendas (+4,4%) y un salto cercano al 9% en ventas digitales, respaldado por su nuevo servicio de entrega el mismo día ( ). A pesar de elevar sus expectativas anuales de ventas, la acción cayó más de un 5%. Los inversores se mostraron preocupados por la caída en el margen operativo (de 6,2% a 4,5% interanual), impulsada principalmente por el aumento de costos de venta y administración. Lowe's (LOW.US): El líder del mercado estadounidense de mejoras para el hogar publicó sólidos resultados para el Q1 2026 , superando las previsiones de Wall Street tanto en ganancias como en ingresos. El BPA ajustado fue de USD 3,03 , frente a expectativas de USD 2,97. La mayor sorpresa positiva resultó ser el crecimiento de ventas comparables (+0,6%), marcando el cuarto trimestre consecutivo de cifras positivas en este indicador. Este desempeño fue impulsado, entre otros factores, por un salto del 15,5% en comercio electrónico y una demanda sostenida en el segmento de contratistas profesionales y grandes electrodomésticos. La administración mantuvo íntegramente sus proyecciones para el año completo. A pesar de ello, la compañía cotiza ligeramente a la baja (-0,5%).

El líder del mercado estadounidense de mejoras para el hogar publicó sólidos resultados para el , superando las previsiones de Wall Street tanto en ganancias como en ingresos. El ajustado fue de , frente a expectativas de USD 2,97. La mayor sorpresa positiva resultó ser el crecimiento de ventas comparables (+0,6%), marcando el cuarto trimestre consecutivo de cifras positivas en este indicador. Este desempeño fue impulsado, entre otros factores, por un salto del y una demanda sostenida en el segmento de contratistas profesionales y grandes electrodomésticos. La administración mantuvo íntegramente sus proyecciones para el año completo. A pesar de ello, la compañía cotiza ligeramente a la baja (-0,5%). Hasbro (HAS.US): El fabricante estadounidense de juguetes y juegos registró un fantástico comienzo de 2026, superando fácilmente la marca de USD 1.000 millones en ingresos (frente a expectativas de mercado de USD 963,9 millones). El BPA cerró en USD 1,47 (consenso de USD 1,13). El verdadero motor de las ganancias fue el segmento de Wizards and Digital Gaming, que creció un 26%. El juego móvil Monopoly Go! agregó otros USD 41 millones a las ganancias. Sin embargo, el entusiasmo general fue opacado por una proyección anual de EBITDA ligeramente inferior a lo esperado y una caída masiva del 24% en los ingresos del segmento de entretenimiento. Esto provocó una caída de más del 8% en las acciones de la compañía.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB