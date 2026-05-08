Apertura de Mercado en EE.UU.: La temporada de resultados y el sólido reporte NFP impulsan a Wall Street al alza

Tras la apertura de la sesión de Wall Street, observamos claras ganancias en los principales índices, mientras el sentimiento del mercado se mantiene decididamente positivo. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones continúan su movimiento alcista, respaldados por una combinación de sólidos datos macroeconómicos y una temporada de resultados excepcionalmente fuerte.

La sesión de hoy comenzó tras la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense. El reporte de Nóminas No Agrícolas (NFP) resultó mejor de lo esperado, confirmando que el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo relativamente resiliente pese a las elevadas tasas de interés y un entorno económico más desafiante. Al mismo tiempo, no se trata de un informe que señale un sobrecalentamiento de la economía. La dinámica del empleo sugiere más bien un enfriamiento gradual, en lugar de una desaceleración brusca o una nueva aceleración de las presiones inflacionarias.

Sin embargo, la reacción del mercado a los datos laborales sigue siendo relativamente limitada. Los inversores están concentrándose más en el panorama macroeconómico general y, sobre todo, en los resultados corporativos, que están mostrando un desempeño excepcional durante la actual temporada de reportes. En muchos casos, las ganancias reportadas están superando las expectativas de los analistas, y algunas compañías están entregando resultados récord. Esto fortalece la narrativa de resiliencia de las corporaciones estadounidenses, incluso en un entorno de costes de financiación elevados.

La fortaleza del sector tecnológico es particularmente visible, liderando nuevamente las ganancias y respaldando al índice Nasdaq, que permanece cerca de máximos históricos. Las acciones de crecimiento y las grandes compañías tecnológicas continúan siendo el principal motor de todo el mercado, atrayendo capital a pesar de la incertidumbre persistente en torno a la política monetaria.

En el mercado de divisas, la reacción al NFP también es limitada, confirmando aún más que los inversores no consideran los datos de hoy como un cambio significativo en las perspectivas de la Fed. Las expectativas de tasas de interés permanecen relativamente estables, mientras el mercado sigue enfocado en los próximos datos de inflación y en la trayectoria general de la economía.

Como resultado, Wall Street continúa su tendencia alcista, impulsada principalmente por los resultados corporativos y un sólido sentimiento de apetito por riesgo. Los datos macroeconómicos, incluso cuando superan las expectativas, están pasando actualmente a un segundo plano frente a la narrativa de fortaleza corporativa y resiliencia de la economía estadounidense.



Fuente: xStation5

Noticias corporativas

CoreWeave (CRWV.US) reportó resultados del segundo trimestre que mostraron un crecimiento extremo de ingresos impulsado por el auge de la inteligencia artificial, aunque también un deterioro significativo en la calidad de las ganancias y un aumento en la presión de costes. La reacción del mercado fue mixta, ya que la magnitud de la expansión sigue siendo impresionante, pero la rentabilidad continúa bajo presión.

Cifras clave:

Ingresos: USD 2.080 millones (+112% interanual)

BPA: -USD 1,4 frente a expectativas cercanas a -USD 0,9

Backlog: USD 99.400 millones (+284% interanual)

Beneficio neto ajustado: USD 21 millones (margen cercano al 1%), con caída superior al 76% trimestral y 87% interanual

Pérdida neta: USD 589 millones (+392% interanual)

Guía de ingresos para el segundo trimestre: USD 2.450–2.600 millones frente a expectativas cercanas a USD 2.700 millones

En general, el informe refleja el perfil típico de una compañía de IA de hipercrecimiento: una expansión muy fuerte de ingresos y cartera de pedidos, pero al mismo tiempo mayores pérdidas, elevados costes de infraestructura y una guía por debajo de las expectativas. Este desequilibrio entre escala de crecimiento y rentabilidad fue la principal razón detrás de la reacción negativa del mercado.

IREN (IREN.US) sube con fuerza tras anunciar un acuerdo de cloud de IA a 5 años con NVIDIA, valorado en aproximadamente USD 34.000 millones, destinado al desarrollo de infraestructura de centros de datos a gran escala (alrededor de 5 GW) para cargas de trabajo de inteligencia artificial. Además, NVIDIA (NVDA.US) recibió la opción de invertir hasta USD 2.100 millones en acciones de IREN, lo que el mercado interpreta como un fuerte respaldo estratégico a la dirección de la compañía.

Wendy’s (WEN.US) reportó resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, lo que desencadenó una reacción positiva del mercado y ganancias en la acción. La compañía demostró que, pese a un entorno desafiante para el consumidor estadounidense, sus resultados superaron las expectativas, al tiempo que entregó una perspectiva relativamente estable, interpretada como una mejora en el sentimiento de corto plazo.

Cifras clave: