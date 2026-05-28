El Ibex 35 cae ante la escalada en Oriente Medio

El Ibex 35 ha cedido hoy alrededor de un 0,4%, terminando en la cota de los 18.300 puntos. Hoy hemos vivido un aumento de la volatilidad, debido a las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán tras los ataques de esta madrugada, que han reducido las expectativas de paz. El selectivo español ha mostrado una relativa resistencia frente a caídas mayores en otros índices europeos como el Dax alemán o el FTSE británico.

Movimientos del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 vemos movimientos significativos en ambas partes de la tabla. En la parte alta, Indra ha liderado con mucha fuerza las subidas de la jornada, anotándose un contundente repunte de más del 4,5%, impulsada por la venta del negocio de consultoría estratégica de negocio de Minsait. Inditex ha repuntado más de un 1%, aunque ha sido un movimiento dentro del comportamiento natural del mercado.

En la parte baja del selectivo, Sacyr ha destacado de forma negativa con un descenso de alrededor del 2,5%, después de que en un proyecto de autopista en Estados Unidos, donde Sacyr participa con otros grupos, esté enfrentando problemas para salir adelante. Grifols también ha vivido una jornada complicada, corrigiendo más de un 2%.

Otros movimientos en Europa y Estados Unidos

Las principales bolsas europeas se han teñido mayoritariamente de rojo, afectadas por la reactivación del conflicto en Oriente Medio. El Dax alemán ha cedido alrededor de medio punto porcentual, alejándose de sus niveles máximos recientes, mientras que el CAC 40 francés ha registrado pérdidas más moderadas. El FTSE 100 británico ha sido uno de los índices más castigados del Viejo Continente al retroceder más de un 0,6%. Por el contrario, el S&P 500 y el Nasdaq 100 han logrado darse la vuelta hacia el terreno positivo tras una apertura claramente bajista. Los inversores han encontrado cierto alivio en los datos del PCE de abril, que subió un 0,4% intermensual, situándose ligeramente por debajo del 0,5% previsto por el mercado. Pese a ello, la tasa anualizada se mantiene alta en el 3,8%. Además, el dato de PIB anualizado del primer trimestre ha sido del 1,6% frente al 2% esperado, por lo que no todo son buenas noticias. Por otro lado, Axios ha informado sobre un posible acuerdo preliminar entre estados Unidos e Irán que extendería el alto el fuego y daría pie a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque de momento es mejor ser cautos.

¿Qué pasa con las materias primas?

El precio del barril de Brent ha escalado con rapidez durante la sesión y ni siquiera la noticia de Axios ha conseguido calmar las alzas. Los inversores siguen sin ver clara la paz, más aún después de los ataques de esta madrugada. El oro ha conseguido anotarse hoy subidas de algo más de medio punto porcentual, mientras que el dólar ha perdido algo de terreno.