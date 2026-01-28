Apertura del Ibex 35: caídas para comenzar la sesión

El Ibex 35 cae un 0,8% en los primeros compases de la jornada en una sesión mixta europea. La tabla del selectivo estaba bastante dividida al comienzo de la sesión, con la banca teniendo caídas moderadas, pero se incrementan los descensos. En cualquier caso, hoy estamos ante otra sesión donde podemos afrontar movimientos, debido a las presentaciones de resultados europeas y americanas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol están liderando la sesión del índice español, pero las alzas son insuficientes para impulsar al Ibex, lo mismo ocurre con Cellnex. Además, no hay grandes catalizadores para el selectivo, lo que está pesando cada vez más a medida que avanza la sesión.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Amadeus está copando las caídas, aunque BBVA le queda cerca. Aunque no tenemos tampoco grandes noticias negativas los inversores están teniendo un sentimiento negativo. La banca cae al completo y esto también pesa mucho sobre el índice. Estos movimientos son normales teniendo en cuenta que la semana que viene tendremos una ola de resultados españoles, lo que suele provocar que los inversores reorganicen sus carteras antes de dichos anuncios.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

