Apertura del Ibex 35: caídas para comenzar la sesión

- El Ibex 35 sufre castigo
- La falta de catalizadores afecta a la bolsa española
El Ibex 35 cae un 0,8% en los primeros compases de la jornada en una sesión mixta europea. La tabla del selectivo estaba bastante dividida al comienzo de la sesión, con la banca teniendo caídas moderadas, pero se incrementan los descensos. En cualquier caso, hoy estamos ante otra sesión donde podemos afrontar movimientos, debido a las presentaciones de resultados europeas y americanas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Repsol están liderando la sesión del índice español, pero las alzas son insuficientes para impulsar al Ibex, lo mismo ocurre con Cellnex. Además, no hay grandes catalizadores para el selectivo, lo que está pesando cada vez más a medida que avanza la sesión.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Amadeus está copando las caídas, aunque BBVA le queda cerca. Aunque no tenemos tampoco grandes noticias negativas los inversores están teniendo un sentimiento negativo. La banca cae al completo y esto también pesa mucho sobre el índice. Estos movimientos son normales teniendo en cuenta que la semana que viene tendremos una ola de resultados españoles, lo que suele provocar que los inversores reorganicen sus carteras antes de dichos anuncios.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
